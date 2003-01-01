«Свистуны» Корнелиу Порумбойю: Как насвистеть 10 миллионов евро

Кристи (неизменный актер Порумбойю Влад Иванов) живет в Бухаресте, он полицейский, но ведет делишки с местной мафией. Его уличили и держат под наблюдением, отчего Кристи в некоторой тоске. Тем временем в руки полиции попался некто Золт (Сабин Тамбреа) — харизматичный владелец фабрики и мелкий преступник, который знает, где спрятаны 10 млн евро. Чтобы получить эти деньги, Золта надо вытащить из тюрьмы, и его подружка Джильда, красотка с лицом Моники Беллуччи (Катринель Менгия), приходит к Кристи в качестве связной, вытаскивает того из-под полицейского надзора и увозит на остров Ла Гомера на Канарах. Там преступная группировка разрабатывает хитрый план по вызволению Золта с участием Кристи в главной роли, а чтобы сохранить полнейшую секретность всех переговоров, бандиты обучают Кристи древнему языку свиста — им когда-то пользовалось островное племя гуанчи.

Главный герой у Порумбойю — простой человечек, который внезапно оказался в эпицентре лихих событий под песню «Passenger» Игги Попа. Кристи даже пытался провернуть собственную интригу — подключить к сделке своего босса Магду (Родика Лазэр), что могло закончиться для него печально, если бы не мягкое сердце Джильды. Но в этом водовороте страстей и преступлений Кристи скорее пассажир вместе со всеми нами, наблюдающими за сюжетными хитросплетениями с дурацкой улыбкой. Режиссер, словно фокусник, облекает действие в красочные детали вроде отеля, в котором посетителям включают оперу в образовательных целях.

Корнелиу Порумбойю, представитель так называемой новой волны румынского кино — любимец Канн. У него в общей сложности шесть наград, в том числе за недавнее «Сокровище», где сюжет также крутился вокруг больших денег. «Свистуны» — остроумная криминальная комедия с запутанными ходами и неожиданными твистами, подставами, предательствами, перестрелками, роковыми женщинами и бесстрастными мужчинами. Свист придает действию эксцентричность — немедленно хочется научиться свистеть так же!

От румынского кино все ждут социальной проблематики и звериной серьезности, но Порумбойю, собрав и коррумпированную полицию, и гангстеров, и «девушку в беде», и кровавую резню, щедро сдабривает все это юмором и легкостью, превращая «Свистунов» в увлекательное жанровое кино в духе «Как украсть миллион» и «Одиннадцати друзей Оушена». Ждем американского ремейка с Джорджем Клуни.