Финал «Игры престолов»: Обзор 5-й серии

Магия, внезапно и с фанфарами пришедшая на эту землю в начале сериала, так же внезапно уходит, умирает. Белых ходоков больше нет, жрецы Владыки света умерли, и никого на экране уже не воскресят. Драконы, которых мы тоже очень любим, выглядят осколками древнего непонятного мира. Наверное, здорово слушать о них легенды и героические предания. А в реальности? Что им делать, кроме как жечь? Как жить в мирное время, чем питаться? Есть ли вообще «мирное время» для этих крылатых чудищ? Вероятно, чувствующий подступающую экзистенциальную тоску Дрогон теперь остался совсем один. А словно высеченная из камня, неустроенная и неприкаянная Дейенерис на самом деле такая же, как они — не только Мать драконов, она сама дракон. Но что ей, завоевательнице и революционеру, делать теперь, как найти себя в грядущем спокойном мире, на который так надеются герои? Во всем этом и есть, конечно, настоящая драма.