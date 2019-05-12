«Доброе утро всем, кроме Дейенерис»: Реакция соцсетей на пятую серию 8-го сезона «Игры престолов»

Осторожно: дальше будет очень много спойлеров!

Если вы еще не видели пятую серию, не листайте дальше. Лучше посмотрите на Николая Костера-Вальдау с щеночком.

Новая серия, по мнению поклонников «Игры престолов», была достаточно предсказуемой: Дейенерис никого не пощадила, Джейме не предал Серсею, пророчество не сбылось, а Белые ходоки не ожили. Однако из-за гибели многих героев эпизод вызвал много эмоций.

Перевод: «Самый бесполезный персонаж: Джон Сноу (Таргариен). Самый поехавший персонаж: Дени. Лучшая актриса: Серсея. Тот, кто тащит восьмой сезон на своей спине: Арья».

Перевод: «Спойлеры без контекста к пятой серии восьмого сезона „Игры престолов“».

Главным событием эпизода стало, конечно же, сожжение Королевской Гавани со всеми ее жителями, несмотря на то что армия Серсеи сдалась. А самым обсуждаемым персонажем — Дейенерис на грани безумия.

Перевод: «Дейенерис после того, как услышала звон колоколов».

Перевод: «Кажется, зеленоглазая, которую Арья может убить в финале, — это не Серсея».

Перевод: «Дрогон: С Днем матери!»

Перевод: «Дейенерис не очень хороша в [игре] „SimCity“».

Отдельно пользователи Twitter иронизировали над Джоном Сноу, который в очередной раз подтвердил, что ничего не знает.

Перевод: «Вот оно, ребята, Джон Сноу осознал, что действительно ничего не знает».

Перевод: «Джон смотрит на детализированного CGI-дракона, разрушающего целый город, в то время как ему говорят, что на то, чтобы он погладил Призрака, нет бюджета».

Без внимания не остался и белый конь, который чудом пережил атаку на город.

Перевод: «Смеюсь до слез: Бран заказал Арье Uber».

Перевод: «Белая лошадь ждет, когда все утрясется, чтобы подобрать Арью».

Шоураннеры сериала сделали зрителям подарок и показали схватку Пса и Горы. Фанаты «Игры престолов» давно мечтали о поединке между двумя братьями — «Клиганбоуле», названном по аналогии с Супербоулом.

Перевод: «Величайший момент в „Игре престолов“. #Cleganebowl навсегда».

Перевод: «Убить Григора Клигана сложнее, чем Короля Ночи».

Многих удивила гибель Джейме Ланнистера. Некоторые до последнего надеялись, что он исполнит пророчество, описанное в романе «Пир стервятников», и вернется к Бриенне.

Перевод: «Я, верящий, что Джейме отправился убить Серсею и не хотел причинять боль Бриенне».

В книге ведьма предсказывает, что смерть Серсеи наступит от рук валонкара — младшего брата в переводе с валирийского. Зрители надеялись, что королеву убьет если не Джейме, то хотя бы Арья.

Перевод: «В мире, где есть Арья Старк, Джон Сноу, Пес, Серый Червь и чертов дракон, вот что убило Серсею...»

Перевод: «Когда ты ждал десять лет и восемь сезонов, чтобы увидеть, как кирпич убивает Серсею Ланнистер».

В целом фанаты сериала остались недовольны поворотами сюжета в новой серии и гибелью героев.

Перевод: «10 лет развития Дени как персонажа в помойку. 10 лет развития Джейме как персонажа в помойку. Серсея умерла от каких-то булыжников. Тирион, когда-то самый умный мужчина — теперь полный идиот».

Перевод: «Это я смотрю, как Бениофф и Уайсс уничтожают моих любимых персонажей».

Перевод: «Я хочу видеть, как сценаристы восьмого сезона на каждом фан-мероприятии идут за этой женщиной».

Перевод: «Присоединяйся к нам».

Что еще?

— Лина Хиди рассказала о смерти своей героини. По ее словам, Серсея оказалась в собственной ловушке и до последнего отрицала происходящее. Однако гибель в объятиях Джейме была, возможно, единственным моментом за весь сериал, когда Серсея была спокойна.

— Сцену, в которой Тирион прыгает с коробля, снимали в день рождения Питера Динклэйджа. Как сообщили продюсеры сериала, актер справился за один дубль, а затем на съемочной площадке появились родные Динклэйджа с праздничным тортом.

— Что думает об эпизоде Николай Костер-Вальдау:

— Пилу Асбек, исполнитель роли Эурона Грейджоя, желает всем хорошего понедельника.