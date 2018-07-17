Один глаз и два брата-близнеца: 13 фактов из «биографии» Райана Рейнольдса

1. У Райана есть злой близнец Гордон, который его терпеть не может.

Еще одним близнецом Райана Рейнольдса, как ни странно, является Джейк Джилленхол. Братья родились от связи США и Канады, причем пытались убить друг друга еще в утробе. Эта предродовая травма заставила обоих стать актерами.

Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол / Фото: Getty Images

2. Лет в десять Рейнольдс вступил в мотоциклетную банду «Ангелы ада».

3. На самом деле у Рейнольдса только один глаз.

Второй он рисует лайнером. Но зрение у актера идеальное, и очки он носит исключительно для красоты.

4. Как ему удалось сохранить зрение?

Рейнольдс ничего не читал с детских лет, включая собственные сценарии.

5. Зато до сих пор питается грудным молоком, в том числе в общественных местах.

6. Его личная жизнь не слишком бурная.

Сексом актеру довелось заниматься всего два раза. В обоих случаях — со своей женой Блейк Лайвли, что и привело к рождению двоих детей.

7. Правда, у него были отношения со звездой американского телевидения Бетти Уайт.

8. Родительские качества Рейнольдса по-своему замечательны.

В самолете он усыпляет своих детей дротиками с транквилизатором и учит старшую дочь, что солнце закатывается, потому что та плохо себя вела. Нянек для детей актер привык искать в Tinder.

9. Рейнольдс бьет не только своих, но и чужих детей, даже сирот.

«Отлупишь дюжину-другую сироток, и все, идут слухи, что ты злой», — жаловался актер.

10. Взять роль во втором «Дэдпуле» актера вынудил личный кризис.

А если конкретнее, то (цитируем) «безработица... и паника среднего возраста».

11. Как Рейнольдс вообще получил звезду на «Аллее славы» Голливуда? Да заплатил кому надо!

12. Райан Рейнольдс никогда не выполняет сам трюки на съемочной площадке.

Потому что за него это делает Том Круз.

13. Единственное исключение — «Детектив Пикачу». К его озвучанию актер готовился очень серьезно.

Чтобы полностью перевоплотиться в персонажа он оставил жену и дочерей и начал вживаться в роль. Например, теперь Рейнольдс ползает, а не ходит, чтобы видеть мир глазами покемона. И только вмешательство врачей помешало ему скинуть вес до пяти кило.

Кстати, на премьере «Пикачу» объявили, что Рейнольдс и Лайвли ждут третьего ребенка, и это уже не шутка. Надо думать, голливудскому любимчику повезло еще раз!