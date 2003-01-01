Прекрасная свадьба: Как «Игра престолов» изменила жизнь фанатов

Самые преданные фанаты «Игры престолов» — о том, как мир Льда и Пламени стал их хобби, работой и смыслом жизни.
Автор:
Ирина Липатникова
Михаил Ляпин
Москва
Сделал сайт-путеводитель по местам съемок «Игры престолов». Переквалифицировался из HR-менеджера в турагента.
«Игра престолов» натолкнула меня на идею создать путеводитель по местам съемок сериала. Летом 2018 года, воспользовавшись перерывом на основной работе (я HR-менеджер), смог посвятить несколько недель созданию такого сайта. Идея нашла отклик: несмотря на полное отсутствие какого-либо продвижения или рекламы в интернете, мне периодически пишут с вопросами и заявками на туры не только пользователи русской части интернета, но и иноязычной. Была даже заявка на корпоратив!
С «Игрой» мы с женой впервые познакомились в 2016-м. До этого момента к сериалам относились скептически. Воспитываясь на книгах Дж Р. Р. Толкина и экранизациях LOTR. Я уже слабо верил в то, что какой-либо фильм или литературное произведение сможет создать полноценную параллельную реальность, о которой можно думать, рассуждать и мечтать так, как это происходило в далеком детстве. Но постоянные настойчивые рекомендации друзей, холодная пасмурная Москва, отсутствие фильма на вечер — и вот мы заболели «Игрой престолов». Но, удивительное дело, самыми искушенными экспертами по сериалу стали наши родители. Они не только посмотрели все серии по несколько раз, но и прочитали все книги Мартина!
«Игру престолов» мы смотрели запоем, пять или шесть сезонов за одну-две недели. А потом наступило время мучительного долгого ожидания нового сезона из года в год. Тяжело! Хорошо, что этот сезон стал-таки последним.
Александр
и Алина Максимовские
Ярославль
В 2017-м сыграли свадьбу в стиле «Игры престолов». Теперь воспитывают дочь.
Алина: До подготовки к свадьбе мы лишь отдаленно слышали о сериале. Ну, знали, что он очень популярен, конечно. Когда пришли в агенство, стали обсуждать идеи: Саше очень хотелось что-то связанное с миром «Warcraft», а мне — более женственное. Отсюда и появилась идея посмотреть сериал, который сочетал в себе и то, и другое. Смотрели вместе. Для нас «Игра престолов» стала отражением концепции взаимоотношений благородных дам и рыцарей, мира, где живут драконы и происходят чудеса.
Александр: Основной подготовкой занималось свадебное агентство, но многим помогли родственники. Брат Алины, например, нашел яйца драконов. Он давно увлекался динозаврами, когда-то собирал целые коллекции фигурок. В одной из них были динозавры в яйцах. Фигурки давно потеряны, а вот сами яйца остались. Никто и подумать не мог, что они когда-нибудь пригодятся. Железный трон делали вместе с Алининым папой. Самого дракона сделали флористы, мечи и топоры брали напрокат, костюмы шили на заказ. Мы точно не играли какие-то роли, это был 100% наш день, наш праздник! Тем более что мы не собирались копировать все из сериала, а только взяли его концепцию за основу. Хотя комментаторы в соцсетях, конечно, оценивали, насколько у нас все было похоже на настоящую ИП. Для гостей многие моменты стали сюрпризом, но все отреагировали весело: надели медальоны кланов, активно фотографировались с мечами и топорами, участвовали в тематических конкурсах и кричали «Лок'Тар Огар!» вместо «горько!». Да, это, конечно, язык орков из «Варкрафт», но, поскольку я сам фанат именно этой вселенной, захотелось добавить какие-то элементы из нее.
Алина: Журналистов на свадьбу мы не звали. Но, после того как в сети стали появляться наши фотографии на троне, многие просили об интервью. Потом мы участвовали в конкурсе «Свадьба года» на сайте wday.ru и прошли на федеральный этап. А свадебное агентство с нашей концепцией попало в шорт-лист Wedding Awards в номинации «Лучшая региональная свадьба» (это самая престижная премия в свадебной индустрии).
Влияет ли сериал на нас? Нет, мы сами строим свою жизнь: пока главные герои только планировали завести детей, мы успели это сделать.
Михаил Сельгис
и Ольга Бондаренко
Санкт-Петербург
Победили в конкурсе двойников героев «Игры престолов». Михаил теперь снимается в русском фэнтези («Эбигейл»). А Ольга освоила ремесло художника по костюмам вдобавок к основной специальности гримера.
Ольга: Шел вроде второй сезон, когда я заинтересовалась «Игрой престолов». Я тогда училась на гримера, и моим первым опытом была работа на тематической съемке, посвященной как раз ИП. Там я участвовала и как модель, и как гример. К моему удивлению, образ очень понравился публике, и меня пригласили на фестиваль «Старкон», где опять же, к своему удивлению, я выиграла в одной из номинаций.
С этого момента я стала внимательнее смотреть сериал, изучать прекрасные костюмы, грим, детали... Работа костюмеров и гримеров становилась все сложнее и сложнее от сезона к сезону, было просто невозможно не влюбиться в какой-то новый, до мелочей проработанный образ. Дейенерис регулярно балуют новыми шикарными костюмами. Я сразу же начинаю разбирать их на составляющие: ручной ли работы ткань, как выполнена ручная вышивка, буфы и т. п. Воссоздавать такие костюмы — большой труд, и когда я увидела в седьмом сезоне шубу Дейенерис, сначала подумала, что тут я сдаюсь. Но потом решила бросить себе вызов и попробовать. Это было невероятно сложно и физически, и морально. Могу точно сказать, что это моя лучшая работа на данный момент, ничего подобного я еще никогда не делала! И когда сама создательница этого костюма Мишель Клэптон, увидев его в Instagram, написала приятный отзыв, моей радости не было предела!
Михаил: Мне долго советовали знакомые, мол, посмотри сериал, ведь там «сиськи, кровища, всех убивают». После таких рецензий я решил, что, наверное, обойду его стороной (ха-ха). Но, когда мне предложили поучаствовать в тематической фотосессии по мотивам ИП в роли Джона Сноу, я согласился. Ну, и решил, что правильнее будет посмотреть сериал, узнать героя, проникнуться им. Персонаж же должен нравиться.
О своем внешнем сходстве с Китом Харингтоном мне сложно судить, хотя я также не люблю бриться. Но я нашел много общих черт характера с Джоном Сноу. В какой-то момент аж не по себе стало!
Самое сложное — носить меховой костюм летом на солнцепеке. А приходится — зима-то близко! Так что пара дней на фестивале помогает лишиться пяти килограммов. С этим косплеем я побывал на Comic Con в Эквадоре, где климат близок к идеальному, а еще мы с Олей посетили Норильск, где погодные условия похожи на те, что за Стеной. Вот там-то мы и проверили костюмы и себя на прочность. Каждый, наверное, спрашивал себя, как они там за Стеной без шапок, ха-ха. На самом деле понятно, почему они без шапок: прическа — часть образа. Шапка добавляет правдоподобности, но лишает идентичности.
На фестивалях мне повезло встретиться с несколькими актерами сериала, удалось немного пообщаться с Джеком Глисоном. Приятный и интеллигентный парень, с которым можно спокойно поболтать в неформальной обстановке. Видели мы и отца всей этой чудесной вселенной, Джорджа Мартина; подарили ему набор открыток с персонажами ИП на фоне видов Петербурга.
Азалия
Казань
Основала сайт «7Королевств», посвященный творчеству Джорджа Мартина. Отредактировала новое издание «Битвы королей» и нашла новых друзей.
Мартина я прочла в 2004 году. В это время он, конечно, был не так популярен, как сейчас, русскоязычный фандом только начинал формироваться. Появлялись статьи в нишевых журналах, прошла первая ролевая игра, и, главное, появился первый сайт, посвященный миру Льда и Пламени. Тогда я о нем не знала и стала делать свой, но Мартин пишет долго, так что все остальные сайты умерли, остались лишь «7Королевств».
Выход сериала поначалу восприняла с энтузиазмом. Были, конечно, вопросы к кастингу, но в целом первый сезон оказался близок книгам. Шоураннеры тогда активно заигрывали с книжными фанатами, им была нужна поддержка, а у нас было чувство сопричастности. Но уже со второго сезона они начали упрощать персонажей и конфликты, иногда до каких-то совсем стереотипных образов и сюжетов, а когда исчерпали книжную основу, то резко переключились с истории героев на эпик. Визуально «Игра престолов» сейчас выглядит роскошно, но можно половину серии тупить в телефон, слушать вполуха и все равно понимать, что происходит.
Нравится ли мне «Игра престолов» после этого? Она никогда не была для меня особенной из-за сюжета или актеров. Все-таки кино после книг воспринимается по-другому. Но мне нравится быть частью сообщества. Я все еще с замиранием сердца выкладываю обновления своей интерактивной карты и предпочитаю сюжеты и символы из «Игры престолов», когда рисую для удовольствия. Мне нравится писать в энциклопедию , было приятно взять в руки переиздание Мартина с моими правками перевода в том числе. Для переиздания «Битвы королей» я нарисовала новую карту Королевской Гавани. Когда Мартин приезжал в Россию, то передал мне через других ребят из «7Королевств» монетку «Валар Моргулис».
«7Королевств» привели в мою жизнь нескольких близких друзей и помогают мне делать то, что я считаю важным. В реальной жизни это роскошь: вы можете всю жизнь следовать принципам и бороться за что-то хорошее, но все ваши попытки разобьются о глупые законы или равнодушное окружение.
Ажиотаж вокруг «Игры престолов» схлынет уже через пару месяцев. Я помню, как в такой ситуации закрывались сайты, возникшие на волне увлечения фильмами «Властелин колец» или «Гарри Поттер». Большинство из них не сумели перестроиться, закрылись или стоят заброшенные.
Ситуация с «7Королевствами» немного другая: Джордж Мартин еще пишет. С другой стороны, сериал вот-вот сообщит нам, кто займет Железный трон и чего хотят Белые ходоки. Многие ли после этого останутся ждать книги?
Егор Москвитин
Москва
Стал соавтором и ведущим шоу «Спойлерная», где рассказывал об «Игре престолов». Брал интервью у Джорджа Мартина, Джо Демпси, Ивана Реона. Приобрел большую популярность и почти полностью переквалифицировался из киножурналиста в телекритика.
Думаю, этот сериал (хотя и не он один) смог убедить журналистов в нашей стране, что можно писать только о телевидении, и работы все равно хватит. В остальном-то мире это знали и раньше! Когда шел седьмой сезон, мне очень повезло: я взял пока что самое важное в своей жизни интервью — у Мартина. Полчаса наедине с Джорджем Мартином! Причем оно было в другом городе, мы узнали о нем меньше чем за сутки, и вплоть до начала все висело на волоске. Мне показалось, что никакого комплекса бога у Мартина нет. Он очень любознательный и жизнерадостный человек. Я подарил ему солдатика, и он расспрашивал об этом рыцаре так, как будто это первый солдатик в его жизни, а ведь дома у него еще пара тысяч таких же фигурок!
Еще было групповое интервью с Джо Демпси (кузнец Джендри), и он забавно, но устало отшучивался, когда журналисты в сотый раз спрашивали у него про спортивную греблю. Было телефонное интервью с Иваном Реоном (садист Рамси), который в жизни оказался таким же славным, как в сериале «Грешники», где он играет милого соседа немолодой гей-пары.
А еще благодаря «Игре престолов» меня позвали в передачу «Спойлерная», где рядом всегда были люди, которые умеют вдохновлять. Например, наш ведущий Николай Куликов. Он дал мне дельный совет: писать нужно не для себя, а для миллионов. Имел ли в виду Николай людей или рубли? Он не уточнил.
«Игра престолов» подхватила меня там, где закончился сериал «Остаться в живых» и университет. А тот появился, когда закончились «Друзья» и школа. Так что теперь, когда вся эта история подходит к концу, есть ощущение завершения какой-то главы в жизни. И от этого очень грустно. А еще страшно: вдруг будущие спин-оффы испортят светлые воспоминания об этом времени?
Анна Петренко
Воронеж
Профессионально играет в настольную «Игру престолов». Начала делать мемы про ИП и отказалась (пока) от просмотра других сериалов.
Я смотрела сериал и думала: как хорошо, что мы живем не в Средневековье, что у нас есть законы, которые нас защищают, потому что бедные жители Королевской Гавани, абсолютно никак не защищены от произвола ужасных правителей. Я им вообще горько сочувствую: вся эта нищета, религиозные фанатики и прочее-прочее. Не дай бог жить в такое время.
У меня есть шестнадцатилетний сын, его зовут Федор. Но теперь я в шутку часто называю его Ходор.
Моя встреча с ИП произошла в конце 2015 года. Мы с друзьями участвуем в соревнованиях по настольным играм и однажды среди других взяли «Игру престолов». И она мне так понравилась — такая хитрая и умная, что мне стало обидно, что я не в теме, не знаю, кто все эти Ланнистеры, Старки и Грейджои (первую игру я была за Старков). Так я начала смотреть сериал.
Первая серия мне не понравилась: слишком много крови, секса, убийства, какой-то кошмар. Я сказала об этом друзьям, а они: «Да ладно, успокойся, пересиль в себе эту первую неприязнь. Дальше будет интрига». И в самом деле, я сопереживала героям, всех полюбила, все такие хорошие! Нед Старк такой правильный! И когда его убили в конце первого сезона, я думаю: «Стоп, а что же дальше? Про что же они еще пять сезонов сняли?» Поделилась этой мыслью с друзьями, они сказали: «Ты пойми сразу: привязываться там ни к кому не стоит». И после этого я смотрела сериал запоем. Очень мне нравилась Кейтлин Старк, очень нравился Робб Старк. Так что, когда произошла Красная свадьба, подумала: «Как вообще так можно, вы что?!» Немного сожалела в конце пятого сезона, когда Джона Сноу убили.
А вообще мой любимый персонаж — это Пес, Сандор Клиган. Он такой классный, такой страшный, злой и суровый, а на самом деле добрый — мне это в нем очень нравится. Я даже сделала свой мем на эту тему.
Это, конечно, самый крутой и масштабный сериал на сегодняшний день из того, что я видела. Есть еще, говорят, какие-то зрелищные, но мне пока не хочется размениваться, хочу до конца досмотреть.
Анастасия Агеева
Благовещенск
Увлеклась косплеем. Еще до окончания «Игры престолов» заняла Железный трон, который выковали местные кузнецы. Устала от образа Дейенерис и выставила свой знаменитый на весь город костюм на продажу.
Думаю, каждую девушку, посмотревшую «Игру престолов», впечатлила Дейенерис. И я не стала исключением. Я тоже натуральная блондинка, как она, поэтому в косплее мне было проще всего сосредоточиться на ней, мне это близко. Остальные героини более темные, что ли. Хотя Серсея — достаточно любопытный персонаж, ее я тоже могла бы сделать, но самые необычные костюмы для меня как для косплеера были именно у Дейенерис. Они такие нестандартные, неодинаковые, непохожие на другие, там очень интересная драконья стилистика…
Когда я сшила костюм, конечно, на меня обратили внимание местные фотографы. Всем было интересно посниматься в таком образе, и я просто сдавала платье в аренду, на съемку, на вечеринки или даже на публичные мероприятия. Тут даже конкурс красоты провели в стиле «Игры престолов». Про меня написали несколько местных газет. Естественно, когда у нас появился трон (сначала я сшила костюм, а потом я узнала, что в парке поставили Железный трон), моим первым желанием было сфотографироваться на нем, и мы с моей подругой-фотографом организовали фотосессию в первые дни, когда еще на трон пускали бесплатно. Я познакомилась с кузнецами и узнала, что трон реально был выкован из мечей, то есть они сначала ковали мечи, а потом их там скрепляли и немного красили. Трон потом поехал по городам, его пустили в тур — не знаю, правда, чем закончилось. А потом трон стоял в одном крупном торговом центре «Острова». Однажды я снова встретила там этих кузнецов, и они сказали, что хотят еще сделать огромного дракона, который будет обвивать этот трон сзади. Не знаю, хватит ли у них желания и, главное, средств.
А костюм я в итоге выставила на продажу. Наигралась уже, и хочется чего-то нового.