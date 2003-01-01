Прекрасная свадьба: Как «Игра престолов» изменила жизнь фанатов

Ольга: Шел вроде второй сезон, когда я заинтересовалась «Игрой престолов». Я тогда училась на гримера, и моим первым опытом была работа на тематической съемке, посвященной как раз ИП. Там я участвовала и как модель, и как гример. К моему удивлению, образ очень понравился публике, и меня пригласили на фестиваль «Старкон», где опять же, к своему удивлению, я выиграла в одной из номинаций.

С этого момента я стала внимательнее смотреть сериал, изучать прекрасные костюмы, грим, детали... Работа костюмеров и гримеров становилась все сложнее и сложнее от сезона к сезону, было просто невозможно не влюбиться в какой-то новый, до мелочей проработанный образ. Дейенерис регулярно балуют новыми шикарными костюмами. Я сразу же начинаю разбирать их на составляющие: ручной ли работы ткань, как выполнена ручная вышивка, буфы и т. п. Воссоздавать такие костюмы — большой труд, и когда я увидела в седьмом сезоне шубу Дейенерис, сначала подумала, что тут я сдаюсь. Но потом решила бросить себе вызов и попробовать. Это было невероятно сложно и физически, и морально. Могу точно сказать, что это моя лучшая работа на данный момент, ничего подобного я еще никогда не делала! И когда сама создательница этого костюма Мишель Клэптон, увидев его в Instagram, написала приятный отзыв, моей радости не было предела!

Михаил: Мне долго советовали знакомые, мол, посмотри сериал, ведь там «сиськи, кровища, всех убивают». После таких рецензий я решил, что, наверное, обойду его стороной (ха-ха). Но, когда мне предложили поучаствовать в тематической фотосессии по мотивам ИП в роли Джона Сноу, я согласился. Ну, и решил, что правильнее будет посмотреть сериал, узнать героя, проникнуться им. Персонаж же должен нравиться.

О своем внешнем сходстве с Китом Харингтоном мне сложно судить, хотя я также не люблю бриться. Но я нашел много общих черт характера с Джоном Сноу. В какой-то момент аж не по себе стало!

Самое сложное — носить меховой костюм летом на солнцепеке. А приходится — зима-то близко! Так что пара дней на фестивале помогает лишиться пяти килограммов. С этим косплеем я побывал на Comic Con в Эквадоре, где климат близок к идеальному, а еще мы с Олей посетили Норильск, где погодные условия похожи на те, что за Стеной. Вот там-то мы и проверили костюмы и себя на прочность. Каждый, наверное, спрашивал себя, как они там за Стеной без шапок, ха-ха. На самом деле понятно, почему они без шапок: прическа — часть образа. Шапка добавляет правдоподобности, но лишает идентичности.

На фестивалях мне повезло встретиться с несколькими актерами сериала, удалось немного пообщаться с Джеком Глисоном. Приятный и интеллигентный парень, с которым можно спокойно поболтать в неформальной обстановке. Видели мы и отца всей этой чудесной вселенной, Джорджа Мартина; подарили ему набор открыток с персонажами ИП на фоне видов Петербурга.