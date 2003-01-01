17 фильмов, которые мы ждем на Каннском фестивале

С 14 по 25 мая на Лазурном Берегу будет традиционное столпотворение звезд, журналистов, прокатчиков и просто любителей кино. Каннский фестиваль в этом году вновь не показывает в конкурсе фильмы Netflix («Раны» Бабака Анвари в «Двухнедельнике режиссеров» не в счет), зато в его программе есть девятый фильм Квентина Тарантино, который специально доделывал картину к смотру, а в жюри — автор комиксов и режиссер Энки Билал. Возглавляет судейскую команду мексиканец Алехандро Гонсалесу Иньярриту, чей фильм принес долгожданный «Оскар» Леонардо ДиКаприо, нынешнему участнику конкурса (возможно, актеру достанется и «Золотая пальмовая ветвь»?).

В основном конкурсе 20 фильмов. Фильм открытия сражается за награду, а вот закрывающая смотр картина в конкурсе не участвует. И вообще категория «Фильм закрытия» фестивалем ликвидирована. Теперь это просто «Последний показ», отсылка к фильму Питера Богдановича «Последний киносеанс» и к песне Эдди Митчелл. Российское кино в этот раз пролетело мимо главного конкурса, зато в программе «Особый взгляд» сразу два фильма и существенный шанс на победу.

Мы отобрали 17 фильмов из основных программ и спецпоказов, на которые стоит обратить внимание.

«Мертвые живые мертвецы», режиссер Джим Джармуш

Основной конкурс

Картина, которая откроет фестиваль, рассказывает о нашествии зомби в провинциальном американском городке Центрвилле; ему противостоят сотрудники полиции и выжившие горожане. В кадре — Билл Мюррей, Адам Драйвер, Дэнни Гловер, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, Калеб Лэндри Джонс, музыканты RZA, Игги Поп и Том Уэйтс. Зомби, по Джармушу, и после смерти обожают те же вещи, что доставляли им радость при жизни — например, кофе и шардоне (и сигареты, не сомневаемся). Для режиссера это восьмое хождение в Канны за наградой: в прошлый раз он участвовал в конкурсе с фильмом «Патерсон», главную роль в котором сыграл все тот же Драйвер, а в секции «Полуночный показ» демонстрировал документалку «Gimme Danger. История Игги и The Stoodges». В 2005 году Джармуш получил Гран-при за «Сломанные цветы» с Биллом Мюрреем, и вот теперь и Билл, и Адам, и даже Игги собрались в одном фильме и конкурсе. Зомби-апокалипсис нынче в моде. Возможно, жюри оценит его по достоинству.

Фильм выйдет в российский прокат 11 июля.

«Однажды... в Голливуде», режиссер Квентин Тарантино

Основной конкурс

Девятый фильм Тарантино едва не пролетел мимо конкурса: режиссер не успевал доделать монтаж к объявлению первой части программы, но поднажал — и успел. История сериального вестерн-актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута списана с рабочей дружбы Берта Рейнолдса и его дублера Хэла Нидэма и усилена реальными персонажами и событиями. Так, в фильме появятся Брюс Ли, Роман Полански и Шэрон Тейт, Чарльз Мэнсон и его «девочки». Тарантино красочно покажет, что творилось в Голливуде в 1969 году. Концентрация звезд у него еще сильнее, чем у Джармуша: помимо долгожданного тандема Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо, мы увидим Марго Робби, Эмиля Хирша, Дэмиана Льюиса, Курта Рассела, Аль Пачино и Люка Перри, для которого фильм Тарантино стал последним в карьере. То есть нас ждет одна из самых звездных премьер фестиваля, даже если представлять картину приедут только Питт, Лео и Марго. Сам Тарантино неоднократно признавался, что хочет вернуться в каннский конкурс спустя 25 лет после триумфа «Криминального чтива» в 1994 году, и вот мечта сбылась. Возможно, в честь такого юбилея режиссер не уедет без призов.

Фильм выйдет в российский прокат 8 августа.

«Дылда», режиссер Кантемир Балагов

«Особый взгляд»

Вторая работа молодого режиссера начинает свой жизненный путь точно так же, как и первая — с каннского конкурса. В 2017 году его «Теснота» также участвовала в программе «Особый взгляд», была одним из кандидатов на главный приз, но получила награду ФИПРЕССИ. Тем не менее в 2018 году Балагов вошел в состав жюри «Особого взгляда», а в этом году его фильм — в конкурсе программы. «Дылда», спродюсированная Александром Роднянским, — история о двух молодых девушках, которые в 1945 году вернулись с фронта в Ленинград. И героини, и все вокруг пытаются начать новую мирную жизнь на руинах. Сам режиссер определил тему фильма как «Война не заканчивается в момент прекращения огня и продолжает убивать». Посмотрим, как сильно впечатлит это жюри во главе с Надин Лабаки, чей «Капернаум», история никому не нужных детей в послевоенном Ливане, получила в прошлом году в Каннах две награды — приз жюри и приз экуменического жюри.

«Однажды в Трубчевске», режиссер Лариса Садилова

«Особый взгляд»

Конкурентка Балагова, 55-летняя Садилова не новичок в кино: на ее счету шесть остросоциальных картин. Сделав перерыв после мелодрамы «Она» 2013 года, режиссер возвращается с историей провинциального городка. В Трубчевске все как на ладони, ни от кого ничего не скроешь, особенно роман на стороне. Героям придется выбирать — строить жизнь с новыми возлюбленными или вернуться в семью. И все это под присмотром общественности. Для Садиловой это будет первое участие в Каннском кинофестивале.

«Боль и слава», режиссер Педро Альмодовар

Основной конкурс

Педро Альмодовар — частый гость Канн. В конкурсе его фильмы участвовали шесть раз, у двух — «Возвращения» и «Все о моей матери» — есть награды фестиваля. В 2016 году Педро привозил в Канны «Джульетту» (уехал с пустыми руками), в 2017-м жюрил основной конкурс, а в 2019-м привезет свой новый фильм с любимыми и постоянными актерами Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус. Первый сыграл у Альмодовара уже восемь раз, вторая — шесть, и обоим Педро дал отличное начало актерской карьеры. На этот раз удивительным образом актеры играют мать и сына — удалось такое потому, что действие разворачивается в разное время. «Боль и слава» — вымышленная история о режиссере Сальвадоре Малло (Бандерас), который переживает творческий кризис и вспоминает о прошлом, своих отношениях с матерью (Крус), о первой любви, о творчестве и смерти. Фильм охватывает 1960—1980-е годы, а также наши дни, в которые Малло и рефлексирует о пустоте, заполонившей его личность. Критики уже увидели перекличку с «8 с половиной» Феллини. Что примечательно, картина вышла в испанский прокат, но по условиям фестиваля национальный прокат не помеха мировой премьере на смотре.

Фильм выйдет в российский прокат 13 июня.

«Паразиты», режиссер Пон Джун-хо

Основной конкурс

Один из самых известных южнокорейских режиссеров возвращается в конкурс после скандала с «Окчей» в 2017 году. Картина была снята для Netflix, и тогда-то против ее участия и бастовали французские кинотеатры. Пон Джун-хо взорвал миру мозг еще в 2013 году, выпустив «Сквозь снег» с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон — антиутопию о постапокалиптическом поезде, пассажиры которого занимают вагоны согласно классовому положению. Затем была «Окча» — социальное высказывание, замаскированная под историю слишком большого поросенка и его маленькой хозяйки. Новый фильм режиссера также посвящен социалочке: семья безработных бездельников хочет улучшить свою жизнь за счет другой богатой семьи. Способ выбирается не самый традиционный, и это все, что известно о сюжете. Ну, разве что Джун-хо уверил, что в картине не будет никаких инопланетян и паразитов в прямом смысле слова. Это, разумеется, метафора. «Людям из разных слоев общества нелегко дается жизнь в одном пространстве. Все больше случаев в этом грустном мире, когда человеческие отношения, построенные на сосуществовании и симбиозе, не клеятся, и одна группа людей переходит в паразитическую зависимость от другой, — так объясняет идею режиссер.

Фильм выйдет в российский прокат 4 июля.

«Матиас и Максим», режиссер Ксавье Долан

Основной конкурс

Канадец Долан — активный участник фестиваля. Наград у него четыре: «Я убил свою маму» 2009 года (приз Regards Jeune), «Мамочка» 2014 года (приз жюри) и «Это всего лишь конец света» 2016 года (Гран-при жюри и приз экуменического жюри). Свой англоязычный дебют «Смерь и жизнь Джона Ф. Донована» режиссер показывать в Каннах не рискнул, отдал в Торонто и оказался прав: на родине картину, конечно, не распяли, но вежливо разобрали на составляющие и пожелали дальнейших успехов. Долан — парень чувствительный. Именно он активнее всех сокрушался, что пресса смотрит фильмы раньше премьерных показов и затем разносит их в соцсетях. Поэтому теперь прессе запрещено писать отзывы, до того как фильмы посмотрит публика. Что касается новой картины Долана, ее герои, закадычные друзья Маттиас и Максим, снимаются в короткометражке, и впереди очень рискованный эпизод, который перевернет их представления о дружбе и самих себе. Одного из друзей играет сам режиссер.

Фильм выйдет в российский прокат в ноябре.

«Тайная жизнь», режиссер Терренс Малик

Основной конкурс

У Малика есть две каннские награды: в 1979 году он стал лучшим режиссером за «Дни жатвы», а в 2011 году его «Древо жизни» получило «Золотую пальмовую ветвь». После этого режиссер отдавал картины на другие фестивали, но вот спустя восемь лет снова в Каннах. Его новый фильм — трехчасовое историческое полотно об австрийце Франце Егерштеттере, который отказался служить в нацистской армии и был казнен в 1943 году. Главную роль сыграл Аугуст Диль, также в кино заняты Маттиас Шонартс, Юрген Прохнов, Микаэл Нюквист и Бруно Ганц. Для Нюквиста и Ганца этот фильм, съемки которого начались еще в 2016 году, стал последним: первый ушел из жизни в 2017 году, второй — в 2019-м.

«Рокетмен», режиссер Декстер Флетчер

Вне конкурса

Байопик Элтона Джона с Тэроном Эджертоном в главной роли должен стать одной из самых крупных поп-премьер фестиваля. В прошлом году таким фильмом стал «Хан Соло» — Канны не брезгуют масскультурой для оживления программы и публики. Пока что не известно, приедет ли в Канны сам сэр Элтон, но если уж будет, то ждем самую яркую вечеринку на Лазурном Берегу! И пусть Элтон и Тэрон снова споют вместе, как это было после «Оскара».

Фильм выходит в российский прокат 6 июня.

«Лучшие годы жизни», режиссер Клод Лелуш

Вне конкурса

Мэтр французского кино снял продолжение своих культовых «Мужчины и женщины» с теми же Жан-Луи Трентиньяном и Анук Эме, частично на iPhone. По такому случаю в Каннах ожидается большая программа: мастер-класс о съемках на iPhone, мастер-класс от команды приложения FiLMiC Pro, съемки минутного фильма на девайс со всеми участниками и, конечно, общение с режиссером о его новом опыте. Что касается сюжета фильма, герой Трентиньяна начинает терять память, и его сын призывает героиню Эме на помощь. Вместе они возвращаются к своей давней истории и путешествуют по волнам воспоминаний.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым», режиссер Николас Виндинг Рефн

Вне конкурса

Рефн, получивший в Каннах приз за режиссуру «Драйва» в 2011 году, представит в этом году свой 10-серийный криминальный сериал для Amazon Prime, разумеется, вне конкурсной программы. Герой Майлза Теллера — полицейский, который во время службы убивает не ту женщину и теперь вынужден работать на преступников. Сценарий написал сам Рефн в соавторстве с Эдом Брубейкером («Мир Дикого Запада»), так что ждем от проекта всего самого фирменного от этих двух творцов. Сколько эпизодов нам покажут, один или два, пока не известно. По слухам, каждая серия длится 90 минут, как хороший полнометражный фильм, так что…

«Вечный свет», режиссер Гаспар Ноэ

«Полуночный показ»

В прошлом году Ноэ взорвал Канны «Экстазом», получив премию Международной конфедерации художественного кино. В этом, скорее всего, планирует то же самое. Режиссер — большой любитель больших провокаций. Героини Беатрис Даль и Шарлотты Генсбур соберутся на съемочной площадке и будут рассказывать нам истории о ведьмах — таков основной сюжет картины. «Вечный свет» — эссе о мире кино, любви к кино и истерии на съемках. Фильм идет всего 50 минут, отборочный комитет посмотрел его в последнюю минуту и сразу же включил в программу.

«Виварий», режиссер Лоркан Финнеган

«Неделя критиков»

Второй фильм ирландца Финнегана попал в старейшую параллельную программу Канн, где представлены дебюты и вторые фильмы начинающих режиссеров (заметим, что Балагов со своим первым и вторым фильмами попал сразу же в «Особый взгляд»). Джесси Айзенберг и Имоджен Путс играют молодую пару, которая подыскивает себе новое жилье. Агент по недвижимости показывает им дом, который оказывается лабиринтом и не сулит героям ничего хорошего. Фантастический хоррор о поисках квартиры должен отозваться в сердце каждого, кто хоть раз сталкивался с этим вопросом.

«Маяк», режиссер Роберт Эггерс

«Двухнедельник режиссеров»

Вторая полнометражная работа Эггерса с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях — черно-белый хоррор о стареющем смотрителе маяка из штата Мэн начала XX века. Фильм был снят на 35-миллиметровую пленку и описывается как «фэнтези-хоррор в мире старых морских мифов». Больше никаких деталей нет, равно как и неясно, кто же будет главным злодеем картины. Не обольщаемся внешностью Дефо. Паттинсон тоже умеет играть в плохое. В интервью актеры признавались: условия съемок были такими тяжелыми, что в конце дня они едва могли разговаривать. Паттинсону пришлось много дублей провести в ледяной воде, и актер дошел до того, что хотел ударить режиссера.

«Красный 11», режиссер Роберт Родригес

«Двухнедельник режиссеров», вне конкурса

Автобиографический триллер о том, как Родригес продавал свои органы, чтобы снять «Музыканта», свой первый полный метр. 7 тыс. долларов — весь бюджет этого фильма, 14 дней — весь съемочный период. Родригес сделал картину во время постпродакшена «Алита: Боевой ангел». Действие разворачивается в медицинской лаборатории, где молодые люди продают свои тела во имя науки. Красный 11 — псевдоним, который в реальной жизни присвоили Родригесу в такой лаборатории (да, он действительно делал это). Красный — потому, что его подопытная группа была в униформе такого цвета. В фильме у героя Роби Аттала цели не столь высокодуховные: он задолжал деньги картелю. В лаборатории всех участников спускают в подвал, где выясняется, что эксперименты над ними будут менее человечными, чем обещалось. Красный 11 объединяется с Красным 7 (Эман Эсфанди; его герой отвечает за юмор в картине) и неким парнем по кличке Саундтрек (Алехандро Росе-Гарсиа; тот носит с собой iPad, на котором сочиняет саундтрек к фильму по мере развития сюжета; музыку написал сын Родригеса, Ребел). За любовный интерес героя отвечает девушка в розовом (Лорен Хэтфилд). Звезда «Музыканта» и «Отчаянного» Карлос Гальярдо появляется в камео. «Красного 11» показали на фестивале SXSW в Техасе, и критики описывают его как нечто хаотическое и лишенное логики, но посмотреть на этот эксперимент все равно интересно.

«Нерешительная», режиссер Лука Гуаданиньо

«Двухнедельник режиссеров», вне конкурса

35-минутная картина автора новой «Суспирии» расскажет об итальянке Франческе, которая живет в Нью-Йорке, но вынуждена вернуться в Рим за престарелой матерью. Франческу играет Джулианна Мур, ее мать в разные временные отрезки — Марта Келлер и Миа Гот. Всех мужских персонажей сыграл Кайл МакЛоклен. Фильм описывают как путешествие в женский мир и исследование отношений матери и дочери.

«Особенные», режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано

Фильм закрытия, вне конкурса

Накаш и Толедано — люди, подарившие нам «1+1» и Омара Си, и их новая работа также расскажет о важных социальных проблемах сквозь призму юмора. Главные роли сыграли Венсан Кассель и Реда Катеб. Их герои, Бруно и Малик, уже 20 лет работают с детьми и подростками с аутизмом. Они отвечают за две некоммерческие организации, где учат молодых людей из неблагополучных районов заниматься самыми экстремальными случаями, от которых отказались все остальные. Касселя и Катеба в фильме окружают непрофессиональные актеры и настоящие подростки-аутисты. В картине подробное внимание уделят миру социальных работников, волонтеров и врачей, посвятивших себя заботе о детях-аутистах. Звучит все очень серьезно, но вспомните, как режиссеры обошлись со сложной темой в «1+1». Решение закрыть фестиваль этим фильмом отборочный комитет принял в последнюю минуту, как это было и с картиной Гаспара Ноэ.