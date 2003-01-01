Что смотреть дома: «Чернобыль», «Амнезия» и «Балканский рубеж»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.
«Амнезия», 2-й сезон
AXN / КиноПоиск
Агент ФБР Эмили Бирн бесследно исчезла — ее сочли жертвой серийного убийцы и формально похоронили. Однако шесть лет спустя Эмили обнаружили в заброшенных катакомбах. К этому моменту ее муж заново женился, сына воспитывает другая женщина, а сама Бирн ничего не помнит. Теперь ей предстоит не только восстановить собственную жизнь и память в порядок, но и найти того, кто с ней это сделал. Создатели этого детективного сериала, доступного для просмотра только на КиноПоиске, решили снимать историю не по эпизодам, а сезон (десять серий) целиком, как полнометражный фильм. Сейчас у сериала уже есть два сезона, в каждом отлично играет звезда «Касла» Стана Катик (она же один из продюсеров проекта), присутствует масса острых моментов и даже реверансы в адрес «Смертельного оружия». Например, собачку Бирнов зовут Риггз.
«Сбежавшие в Аризону»
КиноПоиск
Где-то в павильоне «Мосфильма» актер, успешный театральный постановщик и автор кинокапустника «Мифы» Александр Молочников подбивает актрису Светлану Ходченкову бросить все и рвануть с ним путешествовать автостопом по Америке. Облаченная в царские одежды Светлана, как ни странно, соглашается, и вот она уже на пыльном шоссе Колорадо, растрепанная, с вещевым мешком на плечах, бесится, что не может тормознуть фуру. Короткометражный фильм, снятый на стыке жанров мокьюментари, путевых заметок и тревел-блога, длится чуть больше 20 минут и напоминает, что наши артисты не лишены самоиронии и легки на подъем.
«Чернобыль», 1-й сезон
HBO / «Амедиатека»
Мини-сериал, основанный на реальных событиях апреля 1986 года, когда взрыв в четвертом энергоблоке ЧАЭС стал одной из самых страшных катастроф в истории. В центре сюжета — ликвидаторы последствий аварии, герои, отправившиеся в эпицентр и пожертвовавшие собой. Среди актеров сериала — знаменитая пара Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард из триеровской драмы «Рассекая волны».
Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».
«Мертв для меня», 1-й сезон
Gloria Sanchez Productions / Netflix
Джен и Джули знакомятся в группе поддержки тем, кто пережил смерть близких. У одной из них мужа сбила машина, у другой жениха умер от сердечного приступа. Но обе как будто бы и не унывают. В сериале, который придумала сценаристка Лиз Фельдман, сочинявшая гэги для Эллен ДеДженерес и церемоний вручения «Оскара», море шуточек над тем, над чем принято горевать. Сериал напоминает комедийную версию «Большой маленькой лжи». Говорят, исполнительница одной из главных ролей, актриса Кристина Эпплгейт, после съемок обратилась к психотерапевту: надо было как-то поумерить пробужденный цинизм.
«Испанская принцесса», 1-й сезон
Starz
Премьера исторического сериала про Катерину Арагонскую, сначала супругу Артура Тюдора, а после его смерти — первую жену Генриха VIII. Продолжение цикла сериалов «Белая королева» и «Белая принцесса». В основе всех проектов — романы писательницы Филиппы Грегори, которая специализируется на жизнеописаниях особ британского престола. Она же некогда написала «Еще одну из рода Болейн».
«Снегоуборщик»
Успешно продолжает проявлять себя в жанре боевика актер Лиам Нисон. Этот этап его карьеры начался со времен съемок в «Заложнице», и теперь что ни фильм, то герои Нисона метко стреляют и с хрустом ломают врагам конечности. На этот раз актер выступает в роли скромного чистильщика снега, который мстит убийцам своего сына жестоко и хладнокровно. Незамысловатый сюжет и обилие экшена не делают фильм глупым: рядом с Нисоном Лора Дерн и Эмми Россам.
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«Балканский рубеж»
КиноПоиск
Июнь 1999-го. Разгромленная Югославия вот-вот капитулирует перед войсками НАТО. Россия, ранее сохранявшая нейтралитет в отношении воюющих сторон, неожиданно решает проявить себя: российские миротворцы занимают аэропорт Приштины. На экране противостояние группы спецназовцев и отряда косовского полевого командира. Экранизация финала военных действий в Югославии многих не оставила равнодушными. Одних взбесила отработкой политповестки — из-за нее перессорились и зрители, и критики. Других картина впечатлила голливудским размахом, качеством постановки боевых сцен, хореографией поединков и достоверностью военных действий. В роли начальника полицейского участка — Гойко Митич. Равшана Куркова — в роли снайперши. Смотрим, чтобы тоже не остаться равнодушными.
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