Что смотреть дома: «Чернобыль», «Амнезия» и «Балканский рубеж»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.

«Амнезия», 2-й сезон

AXN / КиноПоиск

Агент ФБР Эмили Бирн бесследно исчезла — ее сочли жертвой серийного убийцы и формально похоронили. Однако шесть лет спустя Эмили обнаружили в заброшенных катакомбах. К этому моменту ее муж заново женился, сына воспитывает другая женщина, а сама Бирн ничего не помнит. Теперь ей предстоит не только восстановить собственную жизнь и память в порядок, но и найти того, кто с ней это сделал. Создатели этого детективного сериала, доступного для просмотра только на КиноПоиске, решили снимать историю не по эпизодам, а сезон (десять серий) целиком, как полнометражный фильм. Сейчас у сериала уже есть два сезона, в каждом отлично играет звезда «Касла» Стана Катик (она же один из продюсеров проекта), присутствует масса острых моментов и даже реверансы в адрес «Смертельного оружия». Например, собачку Бирнов зовут Риггз.

«Сбежавшие в Аризону»

КиноПоиск

Где-то в павильоне «Мосфильма» актер, успешный театральный постановщик и автор кинокапустника «Мифы» Александр Молочников подбивает актрису Светлану Ходченкову бросить все и рвануть с ним путешествовать автостопом по Америке. Облаченная в царские одежды Светлана, как ни странно, соглашается, и вот она уже на пыльном шоссе Колорадо, растрепанная, с вещевым мешком на плечах, бесится, что не может тормознуть фуру. Короткометражный фильм, снятый на стыке жанров мокьюментари, путевых заметок и тревел-блога, длится чуть больше 20 минут и напоминает, что наши артисты не лишены самоиронии и легки на подъем.

«Чернобыль», 1-й сезон

HBO / «Амедиатека»

Мини-сериал, основанный на реальных событиях апреля 1986 года, когда взрыв в четвертом энергоблоке ЧАЭС стал одной из самых страшных катастроф в истории. В центре сюжета — ликвидаторы последствий аварии, герои, отправившиеся в эпицентр и пожертвовавшие собой. Среди актеров сериала — знаменитая пара Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард из триеровской драмы «Рассекая волны». Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Мертв для меня», 1-й сезон

Gloria Sanchez Productions / Netflix

Джен и Джули знакомятся в группе поддержки тем, кто пережил смерть близких. У одной из них мужа сбила машина, у другой жениха умер от сердечного приступа. Но обе как будто бы и не унывают. В сериале, который придумала сценаристка Лиз Фельдман, сочинявшая гэги для Эллен ДеДженерес и церемоний вручения «Оскара», море шуточек над тем, над чем принято горевать. Сериал напоминает комедийную версию «Большой маленькой лжи». Говорят, исполнительница одной из главных ролей, актриса Кристина Эпплгейт, после съемок обратилась к психотерапевту: надо было как-то поумерить пробужденный цинизм.

«Испанская принцесса», 1-й сезон

Starz

Премьера исторического сериала про Катерину Арагонскую, сначала супругу Артура Тюдора, а после его смерти — первую жену Генриха VIII. Продолжение цикла сериалов «Белая королева» и «Белая принцесса». В основе всех проектов — романы писательницы Филиппы Грегори, которая специализируется на жизнеописаниях особ британского престола. Она же некогда написала «Еще одну из рода Болейн».

«Снегоуборщик»

Успешно продолжает проявлять себя в жанре боевика актер Лиам Нисон. Этот этап его карьеры начался со времен съемок в «Заложнице», и теперь что ни фильм, то герои Нисона метко стреляют и с хрустом ломают врагам конечности. На этот раз актер выступает в роли скромного чистильщика снега, который мстит убийцам своего сына жестоко и хладнокровно. Незамысловатый сюжет и обилие экшена не делают фильм глупым: рядом с Нисоном Лора Дерн и Эмми Россам. Промокод MAY99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

«Балканский рубеж»

КиноПоиск