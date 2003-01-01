Финал «Игры престолов»: Обзор 4-й серии

Четвертая серия «Последние из Старков» получилась, наверное, самой горькой и мрачной из всех. Ее, кстати, снял автор Красной свадьбы Дэвид Наттер, но кошмар и мрак здесь, в отличие от эпизода «Рейны из Кастамере», не выплескивается с экрана — он угрожающе прячется между строк.

Все начинается со скорбного реквиема по погибшим — огромных северных погребальных костров, которые вызывают в памяти бескрайнее поле раненых в «Унесенных ветром». Дейенерис рыдает над Джорахом. Санса провожает Теона, дрожащими руками прикалывает ему в последний путь, как настоящему Старку, брошь в виде северного волка. Джон надтреснутым, осипшим голосом прощается с павшими словами своей старой дозорной клятвы: «Они стали щитом, охранявшим мир людей. Нам больше не увидеть таких, как они…» Несчастных дотракийцев убаюкивает печальная закадровая музыка с какими-то еле уловимыми южными, эссоскими обертонами. Камера многозначительно выхватывает пару «живой-мертвый»: Арья и спасший ее и вместе с ней все человечество Берик Дондаррион; дозорные Сэм Тарли и Скорбный Эд; Джон Сноу и названная в честь его матери, одна из первых поверившая в него Лианна Мормонт.