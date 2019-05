Финал «Игры престолов»: Обзор 4-й серии

А вот другая любовная сцена, точнее, ее на этот раз зловеще неловкая попытка — Джон и Дейенерис. Тетя и племянник уже больше не могут вступать в интимные отношения, и Дени, так стремительно и так непоправимо теряя последнего близкого человека, кажется, начинает сходить с ума. Полукомандуя, полуумоляя, заявляет: «Ты не должен ничего говорить» («You can say nothing»). Перекличка с фирменной фразой Игритт «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» («You know nothing») была бы забавной, если бы не смена тона — игра и легкость у одичалой против буквально осязаемой паники у Дейенерис. Уже не верится, что она по-прежнему хочет помогать людям, а не просто как заколдованная повторяет: трон, трон, трон. Вспоминается цитата Юнга: «Где правит любовь, там нет желания властвовать, и где господство власти, там нет любви». Вероятно, Дейенерис можно понять: все ее существование, сознание, душу заполонил трон, который, как манящий горизонт, все время издевательски убегает.