Тюльпаны и калаш: 10 главных фильмов об Афгане

«Зверь»

Жанровая поделка, доводящая до абсурда интересную тему советских перебежчиков.

Яркий пример пропагандистского кино категории D, берущий колониальную высоту сразу же, с вынесенной в эпиграф цитаты из Редьярда Киплинга. По-видимому, Киплинг должен был придать фильму значительности. Но удается это не очень: карикатурные афганские повстанцы, похожие на шалопаев из американской студенческой сборной по волейболу, борются против звероподобного советского танкиста по имени (или фамилии?) Даскал. Или он против них борется? Здесь утрачена всякая логика афганского конфликта, все исторические реалии, человеческие характеры и т.д. Остались только недорогие батальные сцены и неплохие актеры, которых заставляют строить ужасные гримасы. Самая интересная (и разумеется, проваленная создателями в пух и прах) линия фильма — судьба заместителя Даскала по фамилии Коверченко, который решается на бунт против начальника и неожиданно переходит на сторону противника, обучая повстанцев стрелять из базуки. В советском кино это был бы повод для кинодрамы, а в раритетном трэше Рейнолдса все происходит легко и непринужденно, как будто никаких границ между государствами и людьми нет вовсе. Сегодня этот фильм смотрится как памятник топорного антисоветизма, сделанный на излете Холодной войны: создатели фильма не в состоянии выговорить даже простой тезис о беззаконности советского вторжения в Афганистан.

«Рэмбо 3»

Развесистая клюква о любви Джона Рэмбо к своему командиру и афганским повстанцам.

Джон Рэмбо, кажется, единственный голливудский супергерой, которого привлекли к участию в Афганской войне. Но для него это дело чести, ведь его духовный учитель, полковник Траутман захвачен в плен советскими военными, не скрывающими своих садистских наклонностей. Рэмбо должен спасти старика.

На пути ему попадется суетливый проводник из местных, ведущие священную войну интеллигентные моджахеды, решительно настроенный юноша из среды повстанцев: персонажи третьей части «Рэмбо» немного поживее марионеток «Зверя», но главная роль здесь все равно принадлежит одному человеку, для которого афганский конфликт — лишний повод показать свою молодецкую удаль. Он с легкостью убегает от превентивной бомбардировки, не оставляющей камня на камне от импровизированного лагеря моджахедов. Все душманы уничтожены, а на Рэмбо нет даже царапины, только лютое выражение лица. Сильвестру Сталлоне откровенно скучно играть эту роль, зачем-то нагруженную нелепым подтекстом (советские звери не уважают легендарного американского вояку-полковника!). Как и провальный «Зверь», фильм морально устарел еще до выхода в прокат.

«Нога»

Культовый перестроечный фильм, в которой война оказывается непреодолимым экзистенциальным испытанием.

Наверное, это самое странное свидетельство об Афганской войне и уж точно самый легендарный фильм перестроечной волны. Сюжет фильма прост и в то же время загадочен: легкомысленный молодой человек Мартын (Иван Охлобыстин) и его лучший друг Рыжий (Иван Захава) после призыва попадают в Афганистан, где Рыжего довольно быстро зверски убивают, а сам Мартынов теряет ногу. В госпитале он получает протез и начинает новую жизнь в городе Рыбинске, только на место былой легкомысленности приходит инфернальность, напоминающая о персонажах Дэвида Линча. Мартын пугает и раздражает своих соседей и коллег: он теперь работает в военкомате, отправляя на войну таких же юнцов, каким когда-то был он. Из Москвы к нему приезжает только брат (Петр Мамонов), от одной улыбки которого холодок пробегает по коже. Параллельно мартыновская нога начинает автономную жизнь маньяка-убийцы, первой жертвой которого оказывается прекрасная таджикская девушка Камилла, с которой Мартын познакомился на военных сборах (подозрение тут же падает на него).

Сценарий Надежды Кожушаной написан по рассказу Уильяма Фолкнера, хотя фильм больше напоминает злой пересказ гоголевского носа: герои двоятся, существуют в мороке между сном и реальностью, выбирают между добром и злом. Через противоречивую личность героя, блестящего сыгранного Охлобыстиным, показана судьба целого поколения, в прямом смысле травмированного не только Афганом, но и позднесоветской жизнью вообще.

«Афганский излом»

Советский аналог «Взвода», дискредитирующий «интернациональный долг», и показывающий бессмысленность афганской кампании и ее жертв.

Кажется, «Афганский излом» был одним из самых первых боевиков об Афганской войне, заряженных критическим пафосом. Снятый почти по горячим следам (война закончилась в 1989 -м), фильм Владимира Бортко показывает, как афганский конфликт растлил и расчеловечил всех: советских военных, продающих своим вчерашним врагам оружие и скупающих дешевую бытовую технику для перепродажи в Советском Союзе; самих повстанцев, презирающих своих противников; наконец, мирных жителей Пешевара, один из которых (интеллигент!) завлекает советских военных в ловушку. Афганская война выглядит здесь как тотальная кровавая бойня, не щадящая ни детей, ни женщин, ни мужчин. В ней по мере сил участвуют все и у каждого свои мотивы (от наживы до кровной мести).

При этом «Афганский излом» не сводится к банальной «чернухе»: кажется, у Бортко действительно болит душа за жертв бессмысленной войны, ускорившей деморализацию и распад страны, которую он оплакивает по сей день, но уже в кресле депутата. На этой войне нет и не может быть героя, которого по советской кинотрадиции должен был бы играть какой-нибудь ведущий актер (Алексей Баталов, Михаил Ульянов и т.д.), поэтому на главную роль был приглашен Микеле Плачидо, в те годы плотно ассоциировавшийся с героическим комиссаром Каттани из остросюжетного сериала «Спрут».

«Караван смерти»

Техничный боевик о том, что Афган не заканчивается никогда, а бой с врагом продолжается и после войны

Фильмы был снят одной из первых советских частных кинокомпаний «Ментор Синема» (продолжает работать и по сей день!) в трудное для страны время: возможно, именно этим объясняется его компактность (чуть больше часа). Впрочем, за это время успевает случиться множество событий: мы узнаем про какой-то таинственный (организованный советскими разведчиками или военными) заговор, в который вовлекаются обитающие около советской границы моджахеды, уже готовые обогатиться за счет международного терроризма. С ними пытаются сражаться доблестные советские пограничники, которым на помощь приходит прапорщик-супермен Марьин (довольно необычная роль смешливого Александра Панкратова-Черного). Этот в принципе проходной, но далеко не худший боевик рубежа 1980-90-х гг. показывает, как Афганская война перестает быть темой политической и становится криминальной: через пару лет будет снят легендарный фильм «Тридцатого уничтожить!», породивший множество сериальных клонов.

«Пешаварский вальс»

Самая убедительная попытка снять сложный и зрелищный боевик об афганской войне, увы, не дошедшая до широкого зрителя.

«Пешаварский вальс» — первый фильм Тимура Бекмамбетова, одновременно новаторский и ориентированный на массовую аудиторию. За основу сценария взята реальная история восстания пленных советских солдат в учебном лагере моджахедов Бадабер в 1985 году. Режиссер отказался от всех существоваших на тот момент штампов изображения афганской кампании: тут нет ни разоблачения советских военных, ни намека на экзистенциальную притчу с суицидальным уклоном. Скорее, Бекмамбетов снимает полуторачасовой клип о бессмысленном и беспощадном бунте военных, от которых отказались свои и которых готовы заживо похоронить противники. Воспользовавшись приездом в лагерь моджахедов английского журналиста (Бэрри Кушнер) и французского врача (Виктор Вержбицкий), обезумевшие и разъяренные солдаты поднимают заведомо обреченное на провал восстание, выпуская долго копившийся в них хаос, который может остановить только бомбардировка, практически полностью уничтожившая лагерь Бадабер (так оно и случилось в 1985 году).

«Мусульманин»

Наивная притча о том, как многолетний афганский плен помог герою остаться приличным человеком.

Афганистан возникает в фильме всего на несколько секунд, в самом начале: в допотопном телевизоре героини Нины Усатовой сообщают о том, что ее считавшийся погибшим сын Николай (Евгений Миронов) жив и скоро вернется домой. Остальные полтора часа фильма мы видим как закалившийся на чужбине человек — принявший ислам Николай — стремится гнуть свою нравственную линию на фоне деградирующей русской деревни и ее неповторимых типажей, ворующих из бывшего колхоза и ловящих в реке доллары, выпавшие из кейса коррумпированного главы поселения. Возможно, Владимир Хотиненко и его сценарист Валерий Залотуха были единственными в российском кино, кто показал, что война и жизнь на чужбине могут стать вполне полезным опытом. Ислам для Николая — нечто вроде духовной брони, позволяющей выстоять среди хаоса постсоветской, да и вообще русской, жизни. По крайней мере, пока не находится тот, для кого русский мусульманин — не просто чудак, но предатель, который должен быть уничтожен.

«9 рота»

Монументальный боевик, поставленный по реальным событиям, но использующий все главные клише об Афганской войне.

Если Владимир Бортко в в «Афганском изломе», скорее всего, ориентировался на «Взвод», то «9 рота» напоминает «Цельнометаллическую оболочку» из котрый вычеркнули всю критику насилия и неприятие любой войны. Крупнобюджетный (почти 10 миллионов долларов!) фильм Бондарчука не стремится разобраться в противоречиях Афганской войны, как будто надеясь, что о реальной подоплеке военных событий в середине нулевых уже мало кто помнит. Используя это беспамятство, Бондарчук создает миф о богатырях, только что вышедших из подросткового возраста, но уже готовых погибнуть за Родину: в фильме отметились почти все заметные актеры поколения (Артур Смольянинов, Алексей Чадов, Константин Крюков). Здесь наши всегда правы (потому что наши), любое насилие закаляет (особенно немотивированное), враги обступают со всех сторон: бой на высоте 3234 кажется продолжением Куликовской битвы, Бородино и Сталинграда. Бондарчуку удалось создать батальный канон современного мейнстримного российского кино: примерно так до сих пор у нас показываются военные события в Чечне, бывшей Югославии и т.д.

«Звезда солдата»

Самый неожиданный и странный фильм: как бы об Афгане, а на самом деле — о вселенском одиночестве.

«Звезда солдата» снята по реальным событиям международной командой, в котрой оказались русский актер из Орла, французский режиссер и саудовский футболист. Молодой человек Николай (Саша Бурдо) страдает ерундой на гражданке и небогатые родители, чтобы не мозолил глаза, отправляют его в армию, то есть в Афган (на дворе стоят 1970-е годы). Война — явно не то место, где должен находится впечатлительный и тонкий Николай, который довольно быстро попадает в плен к легендарному полевому командиру Ахмаду Шаху Масуду. Там он проходит через издевательства и довольно быстро принимает ислам: скорее от трусости и растерянности, а не по каким-то внутренним причинам (в отличие от другого Николая, героя «Мусульманина»). Несмотря на то, что герою постепенно удается стать своим в афганской общине, он все равно хочет домой и однажды ему удается уговорить французского журналиста, снимавшего фильм о моджахедах, взять его с собой — но на пакистанской границе его безошибочно опознают как советского солдата и убивают.

Несмотря на обилие горных съемок и немного театрализованных картин пограничной жизни 1980-х, Афганская война в этом фильме — декорация для печальной истории о человеке, который нигде не может быть своим, даже если очень хочется: буквально выгнавшие его на войну родители оказываются ничем не лучше безжалостных боевиков.

«Война Чарли Уилсона»

Политическая драма о конгрессмене, у которого внезапно просыпается совесть и он выделяет деньги на оружие для афганских моджахедов.

Пока любвеобильный конгрессмен-демократ Чарли Уилсон (Том Хэнкс) прожигает свою жизнь в джакузи и дорогих апартаментах, советские вертолеты уничтожают мирное афганское население, а у повстанцев нет современного оружия для ведения войны. Узнав об этом от своей подруги, влиятельной дамы из консервативных кругов (Джулия Робертс), он теряет сон и аппетит, общается с малоприятными пакистанскими чиновниками и вместе с героем Филиппа Сеймура Хоффмана участвует в разработке легендарной «Операции «Циклон», благодаря которой Уилсон и вошел в историю американской политики. Как это часто бывает в фильмах по сценариям Аарона Соркина, самые важные решения здесь принимаются в переговорных комнатах, на вечеринках, в джакузи и в постели. Не стала исключением и Афганская война, на которой все хотят заработать: кто-то — получить голоса избирателей (американские конгрессмены), кто-то — сделать карьеру (пассивно-агрессивные разведчики), а кто-то неиллюзорные миллиардные капиталы (пакистанские военные и политические деятели). Фильм был снят в конце нулевых, так что антисоветская тема служит тут скорее неизбежной исторической деталью, но в широкий российский прокат фильм все равно не вышел, только пару раз был показан по телевидению.