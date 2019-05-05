«Пряный латте в Вестеросе»: Реакция соцсетей на четвертую серию 8-го сезона «Игры престолов»

Осторожно: много спойлеров!

«Подскажите, какая серия „Санта-Барбары“?»

В новой серии создатели сериала потоптались по сердцам поклонников: Арья, отказавшая Джендри, Джейме, покидающий Бриенну, Тормунд и Призрак, ушедшие на север. И это даже не самые душераздирающие события эпизода!

Перевод: «Когда Арья говорит Джендри „Любая леди будет счастлива рядом с тобой“».

Перевод: «У Дейенерис тоже зеленые глаза. Может быть, Арья убьет не Серсею, а ее, когда та превратится в Безумную Королеву».

Перевод: «Давайте все согласимся, что Джейме отправился убить Серсею, потому что искренне любит Бриенну, ок?»

Перевод: «Бриенна, после того как Джейме покинул Винтерфелл».

Перевод: «Мы все скажем то, что Джон не смог: ты хороший мальчик, Призрак».

Перевод: «Призрак потерял ухо в бою, и Джон даже не потискал его на прощание. Что это, черт побери, такое?»

Перевод: «Следующая серия. Призрак отправляется на север вместе с Тормундом».

Перевод: «Дейенерис — Джону: „Никому не говори, что ты Таргариен“. Джон — Арье и Сансе: „Никому не говорите, что я Таргариен“. Санса — Тириону: „Никому не говори, что Джон — Таргариен“. Варис — всему королевству: ...»

«Старбакс» в Вестеросе

Как заметили зрители, во время застолья в Винтерфелле у Дейенерис вместо кубка появляется стаканчик с кофе из «Старбакса». Это один из самых крупных ляпов за историю сериала, и в соцсетях он породил гораздо больше шуток, чем все ключевые события четвертого эпизода.

Перевод: «Это тыквенный пряный латте».

Перевод: «Возможно, она так бесится, потому что в вестеросском „Старбаксе“ неправильно написали ее имя на стаканчике».

Перевод: «Как, по-вашему, бариста в Винтерфелле произносит „Дейенерис“?»

Рейтинг всех серий «Игры престолов»

Редакция издания Vulture решила отдать дань «поп-культурному феномену и самому масштабному, дорогому и популярному шоу в истории HBO» и составила рейтинг всех вышедших серий «Игры престолов». На последнем, 71-м месте — серия «Черно-белый дом» (второй эпизод пятого сезона), в первой десятке — эпизоды с самыми зрелищными битвами (Черноводная, Битва за Винтерфелл, Битва бастардов), а также Красная свадьба и казнь Неда Старка.

Что еще?

Гвендолин Кристи была расстроена, когда узнала, что Джейме покинет Бриенну. «Просто душераздирающе, но это жизнь, не так ли? Жизнь разбивает сердца. Хотя я никогда и не предполагала, что они будут вместе», — рассказала актриса изданию Entertainment Weekly. По ее словам, история Джейме и Бриенны — это не история любви. «У нее никогда не было отношений, у него были отношения только со своей сестрой. Вы имеете дело с двумя людьми, которые не очень функциональны в эмоциональном плане», — добавила Кристи.

Своими впечатлениями о финальном сезоне поделился словацкий актер Владимир Фурдик, исполнитель роли Короля Ночи. В интервью изданию The Daily Beast Фурдик рассказал, что сыграл не только главного белого ходока, но и множество второстепенных ролей. Кроме того, актер признался, что перестал разбираться в сюжетных поворотах и фанатских теориях. «Я немного запутался, кто есть кто», — сказал Фудрик. По словам актера, он не считает, что Король Ночи — предок Таргариенов или Старков, но не знает, объяснят ли создатели сериала его происхождение.

Белле Рэмси, исполнительнице роли Лианны Мормонт, не разрешают смотреть «Игру престолов». Как рассказала 15-летняя актриса, родители запрещают просмотр некоторых эпизодов, в которых, по их мнению, показаны слишком жестокие сцены. «Возможно, я пересмотрю сериал целиком, когда мне будет 18», — отметила Рэмси.

Фанаты «Игры престолов» сделали Битву за Винтерфелл поярче. В соцсетях эпизод «Долгая ночь» раскритиковали за слишком темную картинку, после чего постановщик Фабиан Вагнер ответил, что проблема не в создателях сериала, а в зрителях, которые не могут должным образом настроить свои телевизоры.