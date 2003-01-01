Теория относительности Marvel: Что не так со временем в финале «Мстителей»

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Что случилось с Таносом в 2014-м и 2018-м? Как Капитан Америка ушел на покой в прошлом, не изменив будущего? Разбираемся, как устроена машина времени, зачем герои ей воспользовались и какие у всего этого последствия, в том числе и парадоксальные.

Техническая сторона вопроса

Идея принадлежит Скотту Лэнгу, который просидел в квантовом измерении пять лет, но для него они пролетели как несколько часов. Человек-муравей, вдохновленный трилогией «Назад в будущее», становится инициатором создания машины времени. За воплощение отвечает Брюс Бэннер и Тони Старк. Работает чудо-агрегат на основе квантового туннеля (см. «Человек-муравей и Оса») и при помощи частиц Пима (см. «Человек-муравей»). Это происходит в 2023 году (время основного действия «Финала»).

Куда отправляются «Мстители»?

Команда супергероев отправляется в прошлое киновселенной, разбиваясь на маленькие группки. Их цель — достать из каждого времени Камни Бесконечности, которые помогут победить Таноса и отменить его смертоносный щелчок (он случился в 2018 году).

Ракета и Тор отправляются в Асгард образца 2013 года (см. «Тор 2: Царство тьмы») и извлекают Камень Реальности из Джейн Фостер. Попутно громовержец прихватывает из этого времени свой молот Мьёльнир.

Капитан Америка, Железный человек, Халк и Человек-муравей выдвигаются в 2012 год, в разгар битвы за Нью-Йорк (см. «Мстители»). Кэп получает Камень Разума, Халк — Камень Времени. Камень Пространства умыкнул Локи (в 2012-м он еще жив!). Стив Роджерс и Тони Старк отправляются в 1970-й — тогда этот камень хранится на базе Щ.И.Т.а.

Соколиный Глаз, Черная Вдова, Небула и Воитель оказываются в 2014 году (время действия «Стражей Галактики»). Первая пара отправляется на Вормир, где хранится Камень Души. Вторые добывают Камень Силы, но случается небольшой временной парадокс. Небула-2014 (еще злая) имеет доступ к информации из будущего из памяти Небулы-2023, эти же сведения получает и Танос, ее приемный отец. Злодеи отправляются прямиком в 2023 год.

Как это вообще работает?

Устройство путешествий во времени объясняет Брюс Бэннер: свое прошлое нельзя изменить или переписать. Герои 2023 года немало пережили, и все это останется при них. Существует опасность создать альтернативную реальность, изъяв камень из определенного времени — об этом предупреждает Древняя. У супергероев есть контраргумент: если вернуть камни обратно в точное время и место, то новые ветки реальности перестанут существовать.

Неужели все так гладко?

Разумеется, эта стройная теория вызывает много вопросов. Первый из них: если версия Таноса образца 2014 года мертва (его распыляет в прах Тони Старк в 2023-м, это последняя битва «Финала»), то как он щелкнул пальцами в 2018 году? Пожалуй, это самый спорный момент марвеловской концепции путешествий во времени. Ответить на него не представляется возможным, парадокс кажется неразрешимым. Рискнем предположить, что это два разных Таноса из альтернативных вселенных. Поэтому остается жива и Небула-2023, убивающая саму себя образца 2014 года. Возможность существования этих вселенных исчезает, как только Капитан Америка возвращает камни обратно при помощи машины времени уже после окончательной победы Мстителей.

Другая связанная с Таносом теория основана на фанатском предположении, сделанном еще до выхода «Финала»: мол, Локи жив и на самом деле контролирует Таноса. Новый фильм ее, скорее, подтверждает — бог обмана, вероятно, остался в живых — благодаря тому, что умыкнул Тессеракт. Возможно он и есть главный злодей — а вовсе не Танос?

Еще нюанс: формулировка Древней слишком расплывчата — и уж точно не касается альтернативных версий прошлого, порожденных мелким вмешательством гостей из 2023-го. Таких альтернативных вселенных как минимум три: та, где у Тора нет молота (потому что его уволок Тор-2023); та, где Гамора не охотится за Сферой — а потому Стражи Галактики так и не собираются; ну и та, где Локи сбежал с Тессерактом. Эти вселенные наверняка существуют в черновиках сценарного отдела. Но изменения в них либо слишком мелки, либо нелепы для того, чтобы эти получили миры получили свое развитие. Ну сами посудите — кому нужна альтернативная вселенная без «Стражей Галактики»?

Второй вопрос волнует не меньше первого: как Стив Роджерс вернулся в прошлое и прожил там счастливую жизнь с Пегги Картер, не изменив будущее? В конце «Финала» мы видим его глубоким стариком, а значит, с 1945-го по 2012-й существовали сразу два Капитана Америка. Один вел мирную жизнь с Пегги Картер (возможно, когда-нибудь нам расскажут об их «тайных» приключениях), а второй лежал в заморозке, ожидая, пока его найдет Щ.И.Т. Согласно некоторым фанатским теориям, Роджерс и есть тот таинственный муж Пегги, о котором она говорила в прошлых фильмах (его лицо зрителям так и не показали). С другой стороны, Пегги упоминала, что ее муж служил в батальоне, который был выведен Стивом Роджерсом из немецкого окружения. Получается, лукавила?

Каковы же последствия всей этой чехарды?

Манипуляции со временем позволяют дать Локи очередную новую жизнь, ведь в 2012 году он сбежал от Мстителей с Тессерактом. Возможно, подробнее об этом нам расскажут в его сольном сериале, который готовится для Disney+.

Для большинства обычных землян манипуляции выглядят так: в 2018 году половина населения испарилась, а после пятилетнего отсутствия вернулась обратно. Теперь киновселенная живет в 2023 году. Питер Паркер вернулся в школу — очевидно, что какая-то часть одноклассников уже давно выпустилась, но не его лучший друг Нед. В конце «Финала» мы видим его неизменившимся. Можно предположить, что он тоже был распылен, а затем воскрес. Все вернувшиеся супергерои и обычные люди не постарели ни на день и не знают о том, что творилось в мире в эти скорбные пять лет. Можно ждать прояснения парадоксов в грядущем сиквеле «Человека-паука».