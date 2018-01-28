Что смотреть в кино на майских: «Война Анны», «Братство» и «Коридор бессмертия»

Все фильмы вышли в российский прокат с 1 по 10 мая.

«В метре друг от друга»

1 мая

Медицинский ромком о подростках, больных муковисцидозом (кистозный фиброз). Они лежат в больнице, готовятся к операции, из-за чего им надо особенно беречься, чтобы не подхватить никакой заразы. Подходить друг к другу ближе чем на метр запрещено. Конечно же, главные герои влюбляются и не могут соблюдать это зверское расстояние. Роль смертельно больного Ромео сыграл звезда «Ривердэйла» Коул Спроус, и на него прокатная компания «Вольга» делает особенные ставки. Тем, кто не в курсе ни про Коула, ни про сериал «Ривердэйл», тоже можно посмотреть в первые большие выходные на то, как в юном возрасте любовь не знает никаких преград.

«Жертвоприношение»

1 мая

Культовый (а есть другие?) и последний фильм Андрея Тарковского на большом экране. Как и всё в творчестве режиссера, это притча о самых главных жизненных вещах, трактовать которую каждый может по-своему. Успешный журналист и писатель узнает о том, что в мире началась ядерная война, и в отчаянии обещает богу пожертвовать всем, что любит и ценит, если все прекратится. Наутро войны как не бывало, и теперь герою нужно сдержать слово. Если в свое время пропустили, самое оно наверстать.

«Супергерои»

1 мая

Документалка о том, как же так вышло, что комиксы и супергерои захватили киноэкраны. В одном флаконе наконец-то Железный человек и Супермен, Тор и Росомаха, Человек-паук и Бэтмен и многие-многие другие. Стэн Ли дает комментарии, Роберт Дауни-мл. выходит к людям на красную дорожку, словно бог. Как придете в себя после финала «Мстителей», доберите здесь эмоций.

«Букашки 2»

1 мая

Меганатуралистичный французский мультик покорил наши сердца еще в 2013 году, и вот выходит продолжение. Муравьишки и божьи коровки волею судеб попадают из Франции на Гваделупу, где им нужно спасаться кто как может. Отличная анимация, трогательный сюжет в духе Ромео и Джульетты, и даже Сорвиголова есть (не тот, но все равно). Детишкам на майских не «Мстителями» едиными, в общем.

«Коридор бессмертия»

8 мая

Череду военных фильмов на вторые майские открывает драма Федора Попова, в основе которой лежат реальные события. Ленинградская школьница Маша Яблочкина после блокадной зимы 1941—1942 годов приходит на железнодорожные курсы, откуда ее отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали. Яблочкина попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва, которой нужно доставить в блокадный Ленинград 75% продовольствия, всех грузов и военного снаряжения. В чем проблема, мы все знаем: магистраль просматривается немецкой артиллерией, и доставка будет организована ценой жизни и смерти. Поэтому-то магистраль и прозвали «коридором смерти».

Помимо ввоза, из Ленинграда еще и вывозили ценные объекты. Так, в апреле 1943-го по «коридору смерти» вывезли первый циклотрон, с помощью которого были проведены эксперименты по созданию советской атомной бомбы. Вот о том, как это все происходило, и снят фильм. За достоверность картины, помимо консультантов, отвечали соавтор сценария Дмитрий Каралис, чей отец был политруком-начальником поезда в «коридоре смерти», а также писатель Даниил Гранин, который приезжал на съемки в 2015 году, и создатели учли все его комментарии в финальной версии сценария.

«Война Анны»

9 мая

Нашумевшая картина Алексея Федорченко о маленькой девочке, пережившей войну в камине, получила одновременно и «Золотого орла», и «Нику» — две конкурирующие премии двух братьев, Михалкова и Кончаловского. Прецедент для нашей киноиндустрии небывалый. Юная Марта Козлова час с небольшим не произносит ни слова, лишь изредка то рычит, то рыдает, но в целом молча выживает как умеет. Семью Анны расстреляли, она осталась в живых в заваленной телами яме, откуда выбралась и нашла пристанище в школьном камине. Анна выходит из него по ночам в поисках еды и воды, и через эти поиски, через выбор, который делает девочка, война открывается нам во всем уродстве. Камерное пронзительное кино без пафоса и надрыва, к которому мы так привыкли на экранах в последнее время.

«Отель Мумбаи: Противостояние»

9 мая

Реальная история страшного теракта в Индии в ноябре 2008 года, когда роскошный отель «Тадж-Махал Палас», казавшийся оплотом безопасности, был захвачен террористами, а постояльцы три дня провели в аду и борьбе за выживание. В главных ролях — Дев Патель и Арми Хаммер. Первый играет служащего отеля, второй — богатого гостя, и оба они будут противостоять злодеям.

«Дар»

9 мая

Внезапное решение поставить на 9 мая картину о том, как у простого работяги прорезался необычный дар не просто писа́ть, но пи́сать картины. Да-да, слесарь рисует свои произведения уриной. Поначалу он своего дарования стесняется, но сын-художник, а затем и внук убеждают деда не только продолжать творить, но и открыть персональную выставку. За абсурдным юмором скрывается и драма об отцах и детях, сумевших наконец-то сплотиться и узнать друг друга получше, и социальная сатира на псевдоценителей прекрасного. Не так давно Дэн Гилрой предложил нам хоррор «Бархатная бензопила» на эту тему, а дебютант Михаил Кукушкин рассматривает ее с комичной стороны. Картина открывала конкурс дебютов прошлогоднего «Кинотавра» и изрядно повеселила снобскую фестивальную публику.

«Братство»

10 мая

Ставшая скандальной картина Павла Лунгина перебралась с 9 мая на 10-е, что устроило протестующих ветеранов Афганистана. «Братство» очень мало говорит о собственно военном братстве, зато хорошо показывает всю бессмысленность финальных дней советских войск в Афгане. События разворачиваются вокруг попытки вывести войска через перевал Саланг, подконтрольный моджахедам Инженера Хошема. Мы видим, как действует группа полковника КГБ в исполнении Кирилла Пирогова, как изнывают обычные солдаты, пытающиеся заработать денег и привезти домой подарки, как местные работают на обе противоборствующие стороны, как происходят бессмысленные стычки и убийства. В общем, ничего героического, сплошные ужасы и грязь.

«Отпетые мошенницы»

10 мая

Очередной «женский» ремейк старой комедии может внезапно оказаться смешным, если создатели откажутся разыгрывать карту «девчонки сражаются за богатого мужика». В оригинале с Майклом Кейном и Стивом Мартиным битва за миллионершу выглядела чистым состязанием в искусстве аферизма, а перевертыш может только разжечь гендерные страсти. Но пока что Энн Хэтэуэй в роли мошенницы экстра-класса и Ребел Уилсон как аферистка помельче сморятся очень весело, особенно в сценах на тему «Воспользуемся тем, что мужчины нас недооценивают».