Что смотреть дома: «Притворство», «Соседи» и «Счастливый Пер»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.
«Притворство»
Hulu / КиноПоиск
У Джипси Роуз паралич, эпилепсия, шумы в сердце, астма и развитие семилетнего ребенка. Ее в одиночку воспитывает мать Ди-Ди Бланчард. И неизвестно, кого из них жалко больше всего. Однако семья не без секретов: вдруг выясняется, что девочка вполне себе обходится без коляски, таблеток и тщательной опеки, которой ее окружает мать. Но может ли мать обойтись без всего этого? В сериале, который эксклюзивно вышел на КиноПоиске, кто-то из героев точно претворяется, восхитительно играют Патриша Аркетт и Джои Кинг, которая четырежды брила голову наголо ради этой роли.
«Враг внутри»
82nd West / КиноПоиск
Еще недавно агента ЦРУ Эрику Шепард посадили в тюрьму за измену родине. Но сегодня, когда суровый российский шпион уничтожил 14 сотрудников спецслужб, собирается продолжать атаки на американскую нацию, а там недалеко и до завоевания всего мира, ФБР нуждается именно в Эрике. Только она может помочь обнаружить и обезвредить противника. Неохотно, но она соглашается помогать. В паре с агентом Уиллом Китоном они будут противостоять врагу. Еще одна эксклюзивная премьера на КиноПоиске — сериал «Враг внутри», полный погонь, стрельбы и опасных ситуаций. Главного злодея, кстати, зовут Михаил Таль — авторы позаимствовали имя у знаменитого советско-латвийского шахматиста.
«Трезвый водитель»
okko
Наивного провинциала Артема поманила столичная жизнь, но для начала пришлось устроиться трезвым водителем. Волею случая он оказывается в одном номере с красоткой Кристиной, а та принимает его за мажора. Артем решает не обманывать девичьих ожиданий. Новый фильм Резо Гигинеишвили местами получился действительно забавным, но, посмотрев его, становится ясно, что режиссер после трагичных и глубоких «Заложников» вернулся обратно в себя и взялся за старое.
«Соседи»
6107 Productions / КиноПоиск
Пожилой итальянец, мать и забеременевшая дочь-подросток, ветеран войны, беженка с кучей проблем с миграционной службой — жители многоквартирного дома в Нью-Йорке пестры и разнообразны. И, пожалуй, ничем не отличаются от любых других соседствующих людей. Разница лишь в их отношениях друг с другом. Все они решают жить одной большой коммуной, семьей, помогать друг другу всеми силами. Все радужны и приветливы, никто не скандалит из-за отжатого места на стихийной парковке возле подъезда, все способны донести пакет с мусором до урны, и, главное, никаких жалоб на управляющую компанию и ЖКХ. В общем, на экране жизнь дивная и невиданная нам. Сериал, доступный для просмотра только на КиноПоиске, — фантазия на тему того, что было бы, если бы мы все в условиях каменных джунглей последовали несколько утопическому предложению кота Леопольда «Давайте жить дружно».
«Счастливчик Пер»
Netflix
XIX век. Юный Пер едет из сельской Ютландии в Копенгаген учиться на инженера. Его жизнь меняется: появляются друзья, любимый человек. Однако не меняется сам Пер. Родительское воспитание, внушения, сделанные в детстве отцом-пастором, так просто не исчезают. Экранизация книги датского писателя Хенрика Понтоппидана, лауреата Нобелевской премии по литературе 1917 года «за правдивое описание современной жизни Дании». Роман, вышедший — на минуточку! — в восьми томах, удалось превратить в полнометражный фильм, не утратив при этом той самой реалистичности, которой славился писатель. Понтоппидан сам родился в Ютландии в семье священника, так что поклонников датского новеллиста ожидает масса откровенностей.