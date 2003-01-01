Что смотреть дома: «Притворство», «Соседи» и «Счастливый Пер»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.

«Притворство»

Hulu / КиноПоиск

У Джипси Роуз паралич, эпилепсия, шумы в сердце, астма и развитие семилетнего ребенка. Ее в одиночку воспитывает мать Ди-Ди Бланчард. И неизвестно, кого из них жалко больше всего. Однако семья не без секретов: вдруг выясняется, что девочка вполне себе обходится без коляски, таблеток и тщательной опеки, которой ее окружает мать. Но может ли мать обойтись без всего этого? В сериале, который эксклюзивно вышел на КиноПоиске, кто-то из героев точно претворяется, восхитительно играют Патриша Аркетт и Джои Кинг, которая четырежды брила голову наголо ради этой роли.

«Враг внутри»

82nd West / КиноПоиск

Еще недавно агента ЦРУ Эрику Шепард посадили в тюрьму за измену родине. Но сегодня, когда суровый российский шпион уничтожил 14 сотрудников спецслужб, собирается продолжать атаки на американскую нацию, а там недалеко и до завоевания всего мира, ФБР нуждается именно в Эрике. Только она может помочь обнаружить и обезвредить противника. Неохотно, но она соглашается помогать. В паре с агентом Уиллом Китоном они будут противостоять врагу. Еще одна эксклюзивная премьера на КиноПоиске — сериал «Враг внутри», полный погонь, стрельбы и опасных ситуаций. Главного злодея, кстати, зовут Михаил Таль — авторы позаимствовали имя у знаменитого советско-латвийского шахматиста.

«Трезвый водитель»

okko

Наивного провинциала Артема поманила столичная жизнь, но для начала пришлось устроиться трезвым водителем. Волею случая он оказывается в одном номере с красоткой Кристиной, а та принимает его за мажора. Артем решает не обманывать девичьих ожиданий. Новый фильм Резо Гигинеишвили местами получился действительно забавным, но, посмотрев его, становится ясно, что режиссер после трагичных и глубоких «Заложников» вернулся обратно в себя и взялся за старое.

«Соседи»

6107 Productions / КиноПоиск

Пожилой итальянец, мать и забеременевшая дочь-подросток, ветеран войны, беженка с кучей проблем с миграционной службой — жители многоквартирного дома в Нью-Йорке пестры и разнообразны. И, пожалуй, ничем не отличаются от любых других соседствующих людей. Разница лишь в их отношениях друг с другом. Все они решают жить одной большой коммуной, семьей, помогать друг другу всеми силами. Все радужны и приветливы, никто не скандалит из-за отжатого места на стихийной парковке возле подъезда, все способны донести пакет с мусором до урны, и, главное, никаких жалоб на управляющую компанию и ЖКХ. В общем, на экране жизнь дивная и невиданная нам. Сериал, доступный для просмотра только на КиноПоиске, — фантазия на тему того, что было бы, если бы мы все в условиях каменных джунглей последовали несколько утопическому предложению кота Леопольда «Давайте жить дружно».

«Счастливчик Пер»

Netflix