Николай Костер-Вальдау: «В отличие от Джейме Ланнистера, я всегда заботился о детях»

— Насколько съемки в телесериале изменили вашу жизнь?

— Если честно, поменялось только то, что я немного подзаработал, и теперь меня узнают на улицах. «Игра престолов» — это настолько заметное явление, что большинство людей будут знать меня только по этой роли. Но для меня, конечно, все немного иначе. Моя работа не ограничивалась сериалом. Я актер. Закончил одну работу — начинаю другую. Например, во втором сезоне «Игры престолов» я снимался восемь дней, так что успел еще сыграть в трех фильмах («Блэкторн», «Охотники за головами» и хоррор «Мама». — Прим. ред.). Разумеется, ни одному из них не удалось добиться такого успеха, как «Игре престолов», но это не значит, что сериал повлиял на меня сильнее, чем независимое кино, для которого я снимался 30 дней.

— Что вы чувствуете, заработав столько денег?

— Слушайте, я же сказал «немного». Не все, что пишут в газетах, правда!

— Но вы зарабатываете гораздо больше меня.

— Да не особо... Я выплатил ипотеку, и у меня нет кредитов. В остальном моя жизнь не изменилась. Но я смог помочь людям, которые мне дороги.

— Вы о благотворительности?

— Ну, я бы не стал говорить о помощи своей семье как о примере благотворительности. Думаю, они бы обиделись.

— Вы уже начинаете седеть. Вы что-то делаете, чтобы оставаться в форме?

— Вы о том, что я старею и как это влияет на мою жизнь?

— Ну, все люди меняются с возрастом...

— Ну да, ну да. Мне очень повезло с профессией: мои роли меняются вместе со мной. (Смеется.) Я больше не играю 20-летних, я играю 48-летних. Мысль о том, чтобы совсем не меняться, меня слегка пугает. Представьте, что мы всегда выглядели бы одинаково. Скажем, в 28 лет мы бы переставали стареть и выглядели бы всегда на 28. Недавно мы обсуждали этот вопрос с женой и решили: хорошо, что мы стали выглядеть по-другому, потому что видно, что мы пожили на свете. Почему вообще все так озабочены именно этим вопросом? Вот и вы спрашиваете меня, что я планирую с этим делать. Что-что? В гроб укладываться!

— Как вы думаете, есть ли в «Игре престолов» какая-то универсальная правда, несмотря на то что все события выдуманные?

— Ну, не все, сериал ведь отчасти основан на нашей истории, на войне Алой и Белой розы. Проблема в том, что мы никак не можем научиться извлекать уроки из истории. Нам кажется, что люди успешно эволюционируют, но на деле мы постоянно наступаем все на те же грабли. Мне кажется, что сериал так всем нравится потому, что он не привязан к какой-то конкретной эпохе, а посвящен событиям в параллельной реальности. Даже в Руанде — я там недавно был — знают о нем! Жаль только, что все политические игры в сериале понять непросто.

— Джейме Ланнистер вроде как должен быть злодеем...

— Мне он не кажется злодеем.

— Сначала он все-таки был злодеем! А теперь мы его обожаем.

— Мне всегда нравился Джейме. Он интересный, потому что он очень живой. Если у вас есть семья и дети, вы понимаете, почему он готов пойти на все, чтобы защитить любимых. Разумеется, иногда он переходит все границы, но я никогда не видел в нем злодея — просто человека в немыслимо трудных обстоятельствах, состоящего в безумной связи с собственной сестрой. Все это и определило его жизнь.

— Ну да, ну да. Когда-то давно он выкинул ребенка из окна. Но это же было ради любви! А вы что совершали ради любви?

— В отличие от Джейме Ланнистера, я всегда заботился о детях. Старался их прокормить! А если серьезно, знаете что я сделал? Притащил свою будущую жену на край вулканического кратера в Исландии и сделал ей там предложение. Задал ей, так сказать, вопрос жизни и смерти. Она согласилась вся в слезах.

— Если бы вы могли вернуться в прошлое и сыграть любого другого персонажа, кого бы вы выбрали?

— Я претендовал только на роль Джейме. В сериале много интересных персонажей, но... Мне уже задавали этот вопрос, и я всегда мучаюсь с ответом, потому что у некоторых такие реплики... У Брана было много смешных острот. Тирион, ясное дело, великий, Серсея... Я с удовольствием сыграл бы Серсею, она классный персонаж, но это было бы немного странно. Короче, надо отдать должное Нине Голд, нашему кастинг-директору: я не смог бы вообразить себя в другой роли, потому что все актеры подобраны безупречно. Кастинг просто идеальный.

— Ну, а чьей-нибудь смерти вы завидуете? Если бы вы могли выбирать.

— Кто краше всех умер?

— Да.

— Я в восторге от смерти Тайвина. Есть что-то исключительно поэтическое в том, чтобы быть застреленным на толчке.И поскольку Чарльз Дэнс — очень талантливый актер, он так посмотрел на Тириона, мол, это еще что? Ты же не прикончишь меня в туалете?

— Дэвид Бениофф сказал мне, что вы любите всех разыгрывать и что однажды они ради смеха соврали вам, что вашего героя убьют. Вы как-то им отомстили?

— Да, это было жестоко с их стороны. Я же в течение многих лет был уверен, что до финала Джейме Ланнистер не доживет. Мои мысли были заняты не тем, кто там в итоге воссядет на трон, а тем, что в следующем году мне придется искать другую работу.

Короче, в первых сезонах много было сказано о волосах Джейме, о его длинных золотистых локонах. И когда он лишился руки, то я подумал, что пора бы ему подстричься. Я отправил Дэвиду фото, где я острижен под ежик, и вдобавок накатал длинное письмо, мол, пора мне начать принимать более активное участие в жизни своего персонажа, что я заслуживаю уважения и что на кону стоит моя репутация как серьезного актера. А они повелись! Я прилетел в Белфаст, и по дороге из аэропорта мне позвонил помощник режиссера, который был в истерике. Он спросил: «У тебя волосы есть?» А я в ответ: «Ты сейчас один?» — «Да». Оказывается, несчастный Кевин, наш главный по прическам, лихорадочно пытался наколдовать парик из подручных средств, что, конечно, невозможно. А еще они позвонили моего агенту, и HBO грозил подать на меня в суд. В общем, заварил я кашу. Зато было весело.

— А вам удалось узнать у Джорджа Мартина, что будет в его новой книге?

— Нет, я уже давно усвоил, что Джорджа об этом лучше не спрашивать. Это попросту невежливо. Бедняга, все его достают вопросами об этой книге!

— Если бы вы могли выбрать, то в какую историческую эпоху вы хотели бы жить?

— В эпоху динозавров.

— Вы когда-нибудь нечаянно проговаривались о будущих событиях в сериале?

— Да нет, никому я ничего не рассказывал никогда. Но я могу сейчас вам рассказать, если хотите. Появится персонаж по имени... Надеюсь, вы об этом напишете, это самый интересный и важный герой. Имя ему Бьелса. Б-ь-е-л-с-а. Он вот-вот изменит мир — не только Вестерос, но вообще весь мир. Так что Бьелса. Б-ь-е-л-с-а. На Бьелсу уповаем! (возможно, Костер-Вальдау шутит про эксцентричного футбольного тренера Марсело Бьелсу. — Прим. ред.).

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