Финал «Игры престолов»: Обзор 3-й серии

В третьей серии много самого-самого. Она пока что самая длинная в истории сериала — полтора часа мясорубки. При этом, наверное, самая лаконичная из всех (собранное, четкое действие, живые против мертвых и больше ничего). Невероятно реалистичная и в то же время самая фантастическая. Самая темная и мрачная — настолько, что даже зрителям зачастую ничего не видно. Самая ритмичная. И самая страшная. Страшно буквально каждую минуту.

Ее поставил Мигель Сапочник, режиссер культовых «Битвы бастардов» (6-й сезон, 9-я серия) и «Сурового дома» (5-й сезон, 8-я серия), а еще замечательного (тоже своим звонким ритмом) финала 6-го сезона «Ветра зимы». Режиссер вдохновлялся джексоновской Битвой за Хельмову Падь из «Властелина колец» и обещал, что в этот раз будет не просто битва, будет хоррор выживания. Так и вышло.