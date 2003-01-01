Эпичный конец: Что мы увидели в финале «Мстителей»

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Если вы их боитесь, лучше почитайте краткий пересказ всех предыдущих фильмов киновселенной. Или посмотрите видео со всеми ключевыми событиями из них.

Что произошло в фильме.

События «Финала» начинаются почти сразу после окончания «Войны бесконечности». На Земле царит уныние и разруха — половина человеческой расы превратилась в прах. Танос вышел на пенсию и повесил свои доспехи в огороде. Ничего исправить нельзя: Камни Бесконечности уничтожены.

Скачок в будущее. 2023 год. Земля так и не оправилась от потери. Тони Старк сложил доспехи и растит вместе с Пеппер Потс дочь. Капитан Америка работает в социальной службе. Соколиный Глаз (события «Войны бесконечности» он пропустил, зажив спокойной жизнью) потерял всю семью по вине Таноса и теперь яростно борется с преступностью. Тор основал на Земле Новый Асгард, отрастил длинную бороду, много пьет и играет в видеоигры.

Прозябание бывших Мстителей прерывает Скотт Лэнг. Все эти пять лет Человек-муравей был заперт в квантовом измерении, пока по счастливой случайности не вернулся обратно. Ему приходит в голову безумная идея собрать машину времени, которая работает благодаря квантовому туннелю, отмотать все назад и собрать камни раньше Таноса.

Скотт Лэнг приходит к Мстителям

Несмотря на хэппи-энд, это трагедия

Национальная, точнее, вселенская травма — постоянный мотив «Финала». Тут братья Руссо словно вторят Брейди Корбету, который в своем недавнем «Вокс Люкс» также настаивал на том, что травма коллективной утраты стала новой основой американской (да и не только американской) национальной идентичности. Впервые киновселенная Marvel столкнула фанатов с темой масштабной трагедии. Танос уничтожил половину жизни во Вселенной, и многие супергерои потеряли своих близких. Скотт Лэнг, вернувшись из квантового измерения, первым делом бежит к траурным обелискам, проверяет нет ли в списках погибших его дочери.

Братья Руссо. Фото: Getty Images

Америка переживает последствия катастрофы скромно, обсуждая свои травмы на собраниях для выживших. Стив Роджерс как символ оптимизма и веры в будущее присутствует на них, ободряя простых людей. В одной из групп поддержки появляется гомосексуальный персонаж — впервые у Marvel (его сыграл Джо Руссо), — который рассказывает о недавнем свидании с мужчиной. В русском дубляже эта деталь тоже присутствует. Другой посетитель кружка психологической помощи — сам Джим Старлин, придумавший Таноса в комиксах.

Джим Старлин. Фото: Getty Images

Соколиный Глаз застрял на стадии гнева. Тор топит горе в алкоголе и временами пускает слезу. Да, финал фильма предполагает хеппи-энд, но не отменяет смерти тех, кто умер не от щелчка Таноса, а по другим причинам. Среди них — Вижен, Локи, Черная Вдова. Вдобавок ко всему погибает Железный человек, с которого когда-то и начиналась эта киновселенная.

Его похороны собирают всех ключевых супергероев и даже Ника Фьюри, который в последнее время редко мелькает в фильмах Marvel. Еще в толпе можно разглядеть повзрослевшего пацана Харли Киннера, с которым Старк водил дружбу в третьем «Железном человеке».

Сцена похорон, похожая на «Крупную рыбу» (эгоцентрика провожают разнообразные чудики), выглядит максимально трогательной: по озеру в венке уплывает старый нагрудный генератор Старка, который он когда-то хотел выбросить. Пеппер выгравировала на нем фразу «Доказательство, что у Тони Старка есть сердце». Его последний подвиг — еще одно доказательство человечности миллиардера, филантропа и плейбоя. Образ этого электрического сердца возникает и по ходу фильма: соединенные перед прыжком во времени руки Мстителей напоминают тот самый реактор.

Сердце Железного человека дало жизнь всей Вселенной, так что звон инструментов, который мы слышим после титров (отсылка к первому «Железному человеку»), кажется очень важной деталью. Он может намекать на появление нового Железного человека. Так, в комиксах Старка на этом посту сменила чернокожая девушка Рири Уильямс, талантливая 15-летняя студентка.

Тут тоже есть камео Стэна Ли

Вероятно, последнее (возможно, стоит ожидать еще одно в сиквеле «Человека-паука», но это не точно). Легендарный создатель большей части супергероев Marvel появляется здесь в роли отвязного хиппи в 1970-е и кричит военным: «Занимайтесь любовью, а не войной». Отличное завещание супергероям! Кстати, о других камео Ли можно почитать вот в этом материале.

Многие герои радикально меняют свою жизнь и судьбу. На первый план выходят суперженщины

Капитан Америка уходит на покой. Стив Роджерс всю жизнь горько сожалел, что так и не потанцевал с Пегги Картер. В «Финале» у него появился шанс все исправить, и он возвращается в прошлое, чтобы прожить жизнь, которую у него отняла служба.

Постаревший (выходит, что введенная в «Первом мстителе» сыворотка не препятствует старению Роджерса, а его молодой относительно биологического возраста вид в прошлых фильмах объяснялся годами, проведенными в арктической заморозке?) в Капитан в настоящем отдает свой щит и звание афроамериканцу Соколу, и место нового символа нации займет чернокожий персонаж. В комиксах подобное уже происходило. Правда, там новым Кэпом становился еще и Баки Барнс, но Зимний Солдат из кино вроде не против Сокола и даже одобрительно кивнул, услышав выбор Стива Роджерса.

Вообще, эпоха супермужчин явно подходит к концу. Предыдущий фильм Marvel представил нам суперженщину Кэрол Дэнверс. Капитан Марвел настолько превосходит силами всех остальных Мстителей, что в «Финале» она часто отсутствует — видимо, для того чтобы все не закончилось сразу победой добра. Во время финальной битвы мы видим объединение женских персонажей, которые выступают единым отрядом (железный костюм надевает даже Пеппер Потс, как это уже было в «Железном человеке 3»). Похожая сцена гендерной солидарности была и в «Войне бесконечности», но в куда меньших масштабах.

Много путешествий во времени

Своим новаторством «Война бесконечности» была во многом обязана Таносу: в кои-то веки у Marvel получилось создать правдоподобного и объемного суперзлодея. «Финал» снова делает центральными персонажами Мстителей (выживших), роль Таноса сводится к кукле для битья. 22-й фильм Marvel отправляется в путешествие по собственному прошлому в прямом смысле этого слова.

Временные скачки нужды, для того чтобы попрощаться с персонажами, вспомнить лучшее и раздать щедрые подарки фан-базе. Нам показывают легендарную битву за Нью-Йорк в 2012 году (см. «Мстители») и яростного Халка старого образца. Обновленному Бэннеру неловко на все это смотреть, ведь он наконец-то смог занять промежуточное положение между человеком и чудовищем: от первого он взял интеллект, а от второго — цвет кожи и габариты (пусть и меньше обычного Халка).

В этой же битве за Нью-Йорк сходятся два Капитана Америка — версия 2012 года принимает ветерана из 2023 года за обман Локи (это еще и аллюзия на комиксовый кроссовер «Secret Empire»). Стив Роджерс бьет сам себя — восторги зрителей обеспечены. Или вот Небула, которая убивает прошлую версию себя, злобную прислужницу Таноса. Закрывает гештальт. Пусть и лобовая, но очень красивая метафора.

Все хитрости с таймлайном помогают показать и официально погибших персонажей. Локи появляется во время битвы за Нью-Йорк и в сцене, когда Тор с Ракетой пробираются мимо него в Асгарде. Александр Пирс, один из руководителей «Щ.И.Т.», появляется дважды — в 2012 и 1970 году (тут Роберта Редфорда здорово омолодили). Подобную операцию проделали и с Майклом Дугласом, играющим молодого Хэнка Пима.

И, кончено, путешествия в прошлое часто окрашены в сентиментально-ностальгические тона. Капитан Америка встречает свою любовь Пегги Картер на военной базе в 1970-м. Параллельно Тони Старк встречается со своим отцом Говардом Старком и понимает кое-что про себя — так зрителя готовят к самопожертвованию в общем-то эгоистичного персонажа. На той же военной базе в кабинете Хэнка Пима валяется олдскульный шлем Человека-муравья с допотопными металлическими усиками прямиком из первых комиксов про «Мстителей».

Интересно, что никто не откатывает время назад в 2018-й (время событий «Войны бесконечности), в итоге все возвращенные герои и мир по-прежнему находятся в 2023 году. О Таносе и масштабной трагедии, пусть и оставшейся в альтернативной истории, никто не забыл. Вероятно, она будет предметом рефлексии в каждом последующем фильме Marvel, действие которого происходит после «Финала». Скорее всего, после 2023-го об этой катастрофе будут вспоминать чаще, чем о битве за Нью-Йорк.

Еще больше пасхалок

Их бесконечность! Перечислим лишь часть (но и тут читателю придется запастись терпением).

Во-первых, намеки или прямые упоминания других, не связанных со вселенной Marvel фильмов. Дискуссии вокруг перемещения во времени сопровождаются перечислением целой фильмографии: тут и «Петля времени», и «Машина времени в джакузи», и «Невероятные приключения Билла и Теда». Тони Старк и вовсе считает, что всю идею операции Скотт Лэнг почерпнул из «Назад в будущее».

Забавным приколом для своих остаются традиционные камео актеров из сериала «Сообщество», над эпизодами которого работали братья Руссо. В «Финале» мелькают Кен Жонг (охранник, который выпускает Человека-муравья из заточения) и Иветт Николь Браун (сотрудница военной базы в 1970-е).

Ну и, конечно, тут полно внутренних цитат, скрепляющих все фильмы цикла в единый гипертекст. Когда впервые в «Финале» появляется Соколиный Глаз, зрители могут заметить браслет на его лодыжке — супергерой все еще находится под домашним арестом после событий «Противостояния».

Оказавшись в космосе, Соколиный Глаз и Черная Вдова в очередной раз вспоминают загадочную совместную операцию в Будапеште (упоминалась в первых «Мстителях»).

Разгневанный Старк, вернувшись на Землю, утверждает, что был прав, когда пытался создать защитный купол для отражения внеземных угроз. При этом он упоминает апокалиптические видения из «Эры Альтрона».

Миек и Корг, гладиаторы из «Тор: Рагнарёк», зависают в холостяцкой берлоге похмельного сына Одина.

В финальной битве Кэп поднимает Мьёльнир, молот Тора, который дается только достойным. Прежде он уже проделывал что-то подобное в «Эре Альтрона» (но тогда никто кроме Тора ничего не заметил).

Тильда Суинтон, играющая Древнюю, тоже жива в 2012 году. Именно ее Халк пытается убедить отдать супергероям Глаз Агамотто, который является Камнем Бесконечности. При этом он ссылается на поступок доктора Стрэнджа, который отдал Таносу артефакт в финале «Войны бесконечности». Тогда он обосновал свое решение тем, что это единственный вариант развития событий, который приведет Мстителей к победе. Так что мудрый волшебник был прав, предвидев все наперед.

Киновселенная Marvel почти никогда не ссылается на свои же сериалы. Однако зрители «Финала» будут приятно удивлены: в 1970-е нам ненадолго показывают водителя Говарда Старка. Его зовут Эдвин Джарвис (искусственный интеллект, которым управляются все гаджеты Старка, назван в его честь), а играет его Джеймс Д’Арси. И персонаж, и актер уже появлялись в сериальном ретроспин-оффе «Агент Картер».

Есть и отсылки к комиксам. В 2012 году Капитан Америка встречается в лифте с агентами Г.И.Д.Р.Ы., внедренными в «Щ.И.Т.». Чтобы забрать у них скипетр Локи, он произносит «Хайль Гидра!». Это затейливый привет современным комиксам, в которых Кэп сам оказался нацистским засланцем. Одновременно это еще и цитата из фильма «Первый мститель: Другая война». Там, правда, Кэп не хитрил, поэтому встреча в лифте заканчивается дракой.

Новый Асгард, основанный Тором на Земле, в комиксах тоже есть, правда, он парит в воздухе над Оклахомой. В «Финале» же это простая рыбацкая деревушка в Норвегии.

Танос, разбивающий щит Капитана Америки, отсылает к похожей сцене из комикса «Перчатка Бесконечности».

Трогательные аллюзии есть и в сцене похорон Железного человека. Дочка Тони Старка просит у Хэппи, личного телохранителя покойного, купить ей чизбургер. То же самое просил сам Тони, когда вернулся из плена в первом «Железном человеке». Хэппи, кстати, играет Джон Фавро — режиссер того самого фильма, с которого началась киновселенная Marvel.

Если это финал, о чем тогда будут следующие фильмы Marvel?

«Сага бесконечности» (и третья фаза, если придерживаться старой хронологии), как ни странно, не заканчивается на «Финале». Впереди еще один сиквел — «Человек-паук: Вдали от дома». Питер Паркер отправится на школьные каникулы в Европу, но пока не известно, в какое время будет происходить действие фильма, до или после «Финала».

Что будет дальше, пока не понятно. Раньше подобными подсказками могли служить послетитровые сцены, но новые «Мстители» их лишены. Задержавшиеся в кинотеатре люди могли услышать только звон молота (отсылка к первому «Железному человеку» и Старку, кующему свою первую броню) и увидеть коротенький ролик-трибьют шести оригинальным Мстителям (Железный человек, Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Тор и Соколиный Глаз) и автографы актеров, игравших этих культовых персонажей.

Пока можно лишь с уверенностью говорить о ряде сиквелов: вторые части «Черной Пантеры», «Доктора Стрэнджа» и «Капитана Марвел» состоятся. В трилогию превратятся «Стражи Галактики» — Disney все же простила Джеймса Ганна. Свой сольник наконец-то получит Черная Вдова, и его действие развернется во времена, когда Наташа Романова еще не стала одной из Мстителей, а была советской шпионкой.

Анонсированы и два фильма о новых героях. «Шан-Чи» расскажет об одноименном азиатском мастере единоборств, а «Вечные» расширят галактическое ответвление Marvel и сконцентрируются на расе всемогущих сверхлюдей.

А новые «Мстители» состоятся не скоро. Пока киновселенной нужно отдохнуть от масштабных потрясений. Можно ожидать возвращения Людей Икс, но не в самое ближайшее время. В пятилетнем плане развития, по словам Кевина Файги, фильм про них не предвидится. Часть героев киновселенной переедет в собственные сериалы, которые выйдут на новом стриминге Disney: уже готовится сольник про Локи и два сдвоенных сериала про Алую Ведьму и Вижена, Зимнего Солдата и Сокола. Актеры, игравшие в фильмах Marvel, вернутся к своим ролям.