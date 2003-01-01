«А Танос есть в списке Арьи?»: Реакция соцсетей на третью серию 8-го сезона «Игры престолов»

В ночь на 29 апреля вышла третья серия финального сезона «Игры престолов» с одной из самых масштабных битв за историю сериала — битвой за Винтерфелл. Посмотрим, как пользователи соцсетей отреагировали на эпизод.

Осторожно: спойлеры! Материал обновляется в течение дня. Для начала немного статистики от HBO: съемки битвы, в которой задействовано 720 человек, заняли 55 дней, и это не только самый продолжительный эпизод (78 минут) в «Игре престолов», но и самая длительная битва в истории телевидения. И она даже длиннее Битвы за Хельмову Падь во «Властелине колец».

Очень темная серия

Зрителям пришлось поднапрячься, чтобы не упустить все события серии: ночь на экране оказалась действительно очень темной.

Перевод: «Это я пытаюсь разглядеть, что происходит в серии, потому что она чертовски темная».

Перевод: «Прямое включение с Битвы за Винтерфелл».

Перевод: «90% серии».

Перевод: «Передаю привет всем, кто в режиме реального времени узнал, что их телевизоры — дрянь».

Спойлеры без контекста

Главные события и смерти

Новая серия, как и ожидалось, стала пока самой захватывающей серией заключительного сезона. А еще самой эмоциональной.

Перевод: «Тем временем в загробном мире».

Перевод: «Еще немного из первого сезона. Сильвио обучает Арью быть быстрой как змея, тихой как тень и говорить смерти „не сегодня“».

Перевод: «Джейме: „Они называют меня Цареубийцей“. Арья: „Как мило…“»

Перевод: «Мы небольшой дом, но гордый».

Перевод: «Дрогон, оплакивающий вместе с Дейенерис смерть Джораха, — одна из самых душещипательных сцен».

Перевод: «Покойся с миром, наш павший брат по френдзоне».

Перевод: «Преклонитесь, Лианна Мормонт — чертова героиня».

Перевод: «Не надо игнорировать Теона Грейджоя. Он погиб, защищая Брана, и пытался побороть Короля Ночи в одиночку. Один из храбрейших».

Перевод: «Покойся с миром, световой департамент „Игры престолов“».

Перевод: «Бран, Король Ночи идет!! О боже, он в своих Airpods! Он не слышит нас!»

Перевод: «Все во время Битвы за Винтерфелл. Бран:…»

Перевод: «Все нормально».

Кроссовер «Игры престолов» и «Мстителей: Финал»

Некоторые пользователи Twitter иронизировали и об «Игре престолов», и о финальных «Мстителях», которые вышли в российский прокат 29 апреля.