«А Танос есть в списке Арьи?»: Реакция соцсетей на третью серию 8-го сезона «Игры престолов»

В ночь на 29 апреля вышла третья серия финального сезона «Игры престолов» с одной из самых масштабных битв за историю сериала — битвой за Винтерфелл. Посмотрим, как пользователи соцсетей отреагировали на эпизод.
Осторожно: спойлеры!
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Для начала немного статистики от HBO: съемки битвы, в которой задействовано 720 человек, заняли 55 дней, и это не только самый продолжительный эпизод (78 минут) в «Игре престолов», но и самая длительная битва в истории телевидения. И она даже длиннее Битвы за Хельмову Падь во «Властелине колец».
Очень темная серия
Зрителям пришлось поднапрячься, чтобы не упустить все события серии: ночь на экране оказалась действительно очень темной.
Перевод: «Это я пытаюсь разглядеть, что происходит в серии, потому что она чертовски темная».
Перевод: «Прямое включение с Битвы за Винтерфелл».
Перевод: «90% серии».
Перевод: «Передаю привет всем, кто в режиме реального времени узнал, что их телевизоры — дрянь».
Спойлеры без контекста
Главные события и смерти
Новая серия, как и ожидалось, стала пока самой захватывающей серией заключительного сезона. А еще самой эмоциональной.
Перевод: «Тем временем в загробном мире».
Перевод: «Еще немного из первого сезона. Сильвио обучает Арью быть быстрой как змея, тихой как тень и говорить смерти „не сегодня“».
Перевод: «Джейме: „Они называют меня Цареубийцей“. Арья: „Как мило…“»
Перевод: «Мы небольшой дом, но гордый».
Перевод: «Дрогон, оплакивающий вместе с Дейенерис смерть Джораха, — одна из самых душещипательных сцен».
Перевод: «Покойся с миром, наш павший брат по френдзоне».
Перевод: «Преклонитесь, Лианна Мормонт — чертова героиня».
Перевод: «Не надо игнорировать Теона Грейджоя. Он погиб, защищая Брана, и пытался побороть Короля Ночи в одиночку. Один из храбрейших».
Перевод: «Покойся с миром, световой департамент „Игры престолов“».
Перевод: «Бран, Король Ночи идет!! О боже, он в своих Airpods! Он не слышит нас!»
Перевод: «Все во время Битвы за Винтерфелл. Бран:…»
Перевод: «Все нормально».
Кроссовер «Игры престолов» и «Мстителей: Финал»
Некоторые пользователи Twitter иронизировали и об «Игре престолов», и о финальных «Мстителях», которые вышли в российский прокат 29 апреля.
Перевод: «Мои любимые Старки».