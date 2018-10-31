Что там в инстаграме: Котик Руффало и танцы Роберта Дауни-младшего

Что делает Роберт Дауни-младший во время промотура «Мстителей»? Что думают Софи Тернер и Мэйси Уильямс о той самой сцене из второго эпизода финала «Игры престолов»? Что делает Райан Рейнольдс в Японии? Только самое интересное из инстаграмов звезд.
Танцующий Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший — единственный из каста «Мстителей», кто тщательно документирует весь промотур фильма. Кроме того, актер взял с собой в тур бумбокс и почти каждый день выкладывает видео с танцами. Получается даже лучше, чем в знаменитой сцене из третьего «Железного человека».
Марк Руффало и Феликс
Марк Руффало, к сожалению, не танцует как Дауни-младший, но зато выкладывает трогательные селфи со своим котом по кличке Феликс. Руффало, кстати, постит не только Феликса, но и других котиков.
Пары из «Игры престолов»
Актерский состав «Игры престолов» тоже не сидит без дела. После выхода второй серии в Instagram Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) и Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен) появились парные фото — с Дэниэлом Портманом (Подрик) и Китом Харингтоном (Джон Сноу) соответственно. Кларк назвала снимок семейным портретом, а Кристи отметила, что работать с Портманом было огромным удовольствием. Надеемся, это не намек, и Подрик переживет третью серию.
Софи Тернер комментирует секс-сцену из второго эпизода сериала
Один из самых запоминающихся моментов второй серии финального сезона «Игры престолов», которая, кстати, вышла в католическую Пасху, — секс Арьи Старк и Джендри. В обсуждении сцены участвовали не только фанаты сериала, но и Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк. Актриса выложила в сторис видео, на котором рассуждает о событиях сериала с бокалом вина в руке. «В честь Пасхи шоураннеры „Игры престолов“ захотели, чтобы пасхальный зайчик кое-куда заскочил», — пошутила Тернер. Сама же Мэйси Уильямс рассказала в Twitter, что ее мама, отчим, две сестры и четыре брата, скорее всего, тоже посмотрели новую серию и что им, скорее всего, было немного неловко.
Уилл Смит в костюме кролика
К слову, о Пасхе. Уилл Смит покопался в своих архивах и поделился с подписчиками фотографией, на которой запечатлен в костюме пасхального кролика. Также на снимке присутствует старший сын актера Трей — ему сейчас 26 лет. «Никогда не позволяйте своим детям веселиться во время Пасхи больше, чем вы сами», — написал актер.
Пасхальный Кевин Смит
К Пасхе старые фотографии перебрал и Кевин Смит. Он выложил снимок 1979 года, на котором, помимо маленького Кевина, присутствуют его брат Дональд и сестра Вирджиния (и очень странный кролик!).
Сальма Хайек и песики
Сальма Хайек находится в Хорватии на съемках фильма «Телохранитель жены киллера». Вместо традиционной забавы — поиска пасхальных яиц — актриса отправилась на поиски трюфелей. А заодно взяла с собой собак Зару и Малу.
Райан Рейнольдс и гигантский Пикачу
Коллега Хайек по «Телохранителю» Райан Рейнольдс путешествует между Хорватией и Японией, где на днях выходит в прокат «Детектив Пикачу». Рейнольдс озвучил главного героя — достаточно компактного зверька Пикачу. В Японии же актер нашел гигантского покемона и сфотографировался с ним.
Репетиции Хью Джекмана
У Хью Джекмана чуть ли не самый лучший Instagram среди всех знаменитостей, а еще отличное чувство юмора. Сейчас актер готовится к «The Man. The Music. The Show». Это музыкальное шоу, в котором Джекман танцует и исполняет песни из «Величайшего шоумена» и «Отверженных». Судя по всему, кто-то из команды шоу прикрепил фотографию Джекмана на швабру, пока его не было на репетиции. А он и не против!