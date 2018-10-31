Что там в инстаграме: Котик Руффало и танцы Роберта Дауни-младшего

Один из самых запоминающихся моментов второй серии финального сезона «Игры престолов», которая, кстати, вышла в католическую Пасху, — секс Арьи Старк и Джендри. В обсуждении сцены участвовали не только фанаты сериала, но и Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк. Актриса выложила в сторис видео, на котором рассуждает о событиях сериала с бокалом вина в руке. «В честь Пасхи шоураннеры „Игры престолов“ захотели, чтобы пасхальный зайчик кое-куда заскочил», — пошутила Тернер. Сама же Мэйси Уильямс рассказала в Twitter, что ее мама, отчим, две сестры и четыре брата, скорее всего, тоже посмотрели новую серию и что им, скорее всего, было немного неловко.