История бесконечности: Летопись вселенной Marvel

Если вам больше хочется смотреть, а не читать, здесь наше видео: фильмы про Мстителей за 21 минуту.

За 21 фильм нас здорово помотало в машине времени: мы видели и доисторические времена сотворения Ваканды в «Черной Пантере», и состоявшуюся тысячу лет тому назад битву Одина с ледяными великанами, которую показали в первом «Торе». Но если не считать этих темпоральных скачков, все сюжетные перипетии фильмов Marvel выстраиваются в стройную хронологию (вот ее официальная версия, впрочем, не лишенная противоречий).

«Первый мститель»

Вторая мировая, нацисты шарят по склепам в поисках всякой оккультной всячины и находят Тессеракт (он же будущий Камень Пространства для перчатки Таноса). Единственная надежда мира (то есть Америки) — задохлик Стив Роджерс, который никак не может попасть в армию. Зато на нем испытывают сыворотку сверхсолдата, и вот он выходит из экспериментальной камеры Капитаном Америка, стероидным героем без страха и упрека. Поначалу Роджерс работает клоуном — выступает в театрализованных шоу для фронтовиков, где ежедневно нокаутирует Адольфа Гитлера. А потом он реально надерет задницу нацистскому злодею Красному Черепу и выиграет войну. Не обойдется без потерь: лучший друг Баки Барнс пропадает без вести, а сам Роджерс терпит крушение над Северным полюсом, лежит во льдах Антарктики, как в криогенной камере, несколько десятилетий. Спас мир, но пропустил долгожданное свидание с очаровательной военной Пегги Картер! В финале его (уже в наши дни) размораживает Ник Фьюри, директор организации «Щ.И.Т.» — пора снова спасать мир!

«Капитан Марвел»

Стэн Ли сидит в метро и листает сценарий «Тусовщиков из супермаркета», в моде Nirvana, а это значит, что на дворе середина 1990-х. На видеопрокат прямо с небес обрушивается космическая женщина Верс, она же Капитан Марвел. Она оперативник расы крии, которая выслеживает на Земле отряд скруллов, умеющих изменять свою внешность. Дальше следует парочка сюжетных поворотов, и оказывается, что Верс на самом деле зовут Кэрол Дэнверс, она похищенная землянка с промытыми мозгами, а крии — фашиствующие агрессоры.

На Земле Кэрол помогает молодой агент Фьюри из организации «Щ.И.Т.», который томится на рутинной работе и любит котиков. Мир спасут, а Кэрол улетит и пообещает вернуться, когда это будет нужно. Ник Фьюри поморгает единственным глазом (второй он потерял как раз в этом фильме — не без вины котика) и придумает «Инициативу „Мстители“» для защиты от внеземных угроз. Третий сюрприз: милый котик тоже окажется пришельцем.

«Железный человек»

Первый (в порядке выхода) фильм киновселенной Marvel, который подарил нам обновленного Роберта Дауни-младшего. Бывший наркоман превратился в роскошного гения, миллиардера и филантропа Тони Старка, который делает так много бабла на продаже оружия, что оно (оружие) бумерангом бьет по нему самому. Разрабатывая план побега из афганского плена, Тони вместе с другим пленным, доктором Хо Инсеном, делает суперброню и нагрудный дуговой реактор (по сути, это мощный электромагнит, он не позволяет осколкам шрапнели мигрировать в сердце Старка).

Капиталист с модной бородкой станет чуточку добрее (спасет мирных жителей в Афганистане от террористов) и объявит на пресс-конференции, что он — Железный человек. Одноглазый Фьюри сразу придет к Старку с предложением создать супергеройский отряд, о котором задумался еще в 1990-е.

«Железный человек 2»

У Тони Старка проблемы: правительство хочет получить чертежи его железного костюма, а конкурент Джастин Хаммер пытается построить аналог (получается так себе). Более удачную попытку предпринимает Иван Ванко — опальный советский физик с внешностью потертого жизнью рестлера. К тому же Старк отравлен палладием, который питает реактор на его груди. Грустные мысли снимают алкоголь и распутный образ жизни.

На помощь Тони приходят верная подруга Пеппер Потс, коллега-военный Джеймс Роудс (получает собственный костюм и прозвище Воитель) и Ник Фьюри из «Щ.И.Т.».

Оттуда же пожалует новый персонаж киновселенной — бывшая советская шпионка Наташа Романова, она же Черная Вдова. Зло будет побеждено, а нам еще раз намекнут на «Инициативу „Мстители“». Тем более что в сцене после титров агент Коулсон звонит Фьюри, чтобы сообщить о находке: посреди пустыни найден молот Мьёльнир, принадлежащий Тору.

«Невероятный Халк»

Гениальный ученый Брюс Бэннер подвергся воздействию гамма-лучей и неконтролируемо увеличивается в размерах, меняет цвет кожи и теряет способность вразумительно разговаривать. Теперь он скрывается от правительственного агента, одержимого майора Эмиля Блонски. Руководит операцией генерал Росс (с его дочерью у Бэннера, между прочим, роман). Блонски прокачивается сывороткой из крови Халка и гамма-лучами, превращаясь в еще менее вразумительное создание по имени Мерзость.

Заканчивается все примерно тем же, чем начиналось. Доктор Бэннер в обличии Халка побеждает Мерзость и снова пускается в бега. После титров, однако, появляется Тони Старк, который напоминает о том, что правительство собирает отряд особых людей.

«Невероятный Халк» кажется тупиковым ответвлением киновселенной: Эдвард Нортон отказался играть Бэннера дальше, поэтому его заменили на Марка Руффало, а о событиях фильма в мире Marvel стараются лишний раз не вспомнить. Дело закрыто.

«Тор»

В далеком космосе находится небесный город Асгард, обиталище скандинавских богов. Буйный сын Одина, громовержец Тор, решает вторгнуться в мир ледяных великанов, наплевав на мирное соглашение, заключенное отцом. На это его подбивает сводный брат Локи — обаятельный негодяй с лицом Саши Белого. В итоге непокорного Тора ссылают на урановые рудники прямиком на нашу Землю, лишив возможности управлять своим молотом.

Здесь длинноволосый красавчик охмуряет профессорскую дочку Джейн и вместе с компанией воинов-асгардцев побеждает огромного робота Разрушителя, посланного Локи. Брат-подстрекатель вроде как погибает, но уже в сцене после титров мы видим его управляющим сознанием профессора, который работает в компании с Ником Фьюри. В секретном хранилище находится тот самый заветный Тессеракт — источник огромной энергии. Также здесь впервые зритель знакомится с Клинтом Бартоном, метким лучником и агентом «Щ.И.Т.» по прозвищу Соколиный Глаз.

«Мстители»

Локи заключает сделку с инопланетной расой читаури: он подарит им Тессеракт, если те арендуют ему армию для маленькой победоносной войны над землянами. Тем временем Ник Фьюри собирает-таки суперкоманду, о которой мечтал с 1990-х. В нее входят Железный человек, Капитан Америка, Халк, Тор, Черная Вдова и Соколиный Глаз. Правда, большую часть фильма последний находится под влиянием Локи.

В ходе сражения с инопланетянами герои разнесут половину Нью-Йорка (это им еще не раз аукнется), но смогут одержать уверенную победу. Источники многочисленных мемов — закатывающий глаза Дауни-младший, избиение Локи Халком и любовь Железного человека к шаурме, которую помятые Мстители будут молча кушать в эпилоге. Первый сборный фильм киновселенной содержит в себе и задел на будущее: команда на время разбежится по своим делам, но обязательно вернется, если это понадобится. А в финале мы видим правителя читаури, который извиняется перед своим фиолетовым кардиналом, двигающим межгалактические пешки. В нем фанаты без труда распознают Таноса.

«Железный человек 3»

Битва за Нью-Йорк не прошла даром: Тони Старк страдает от панических атак, а еще ему регулярно снятся кошмары о новых угрозах. В результате он начинает создавать еще больше костюмов, а в это время США атакует новый Унабомбер, террорист Мандарин. Нервный Старк публично бросает ему вызов, ответ не заставляет себя долго ждать. Дом Тони разнесут баллистические ракеты, а сам Железный человек окажется в маленьком городке в Теннесси.

На самом деле Мандарин — подставной актер, которым руководит гениальный, но злобный ученый Олдрич Киллиан. Победа за силами добра: подруга Пеппер Поттс, надев старковский костюм, нокаутирует негодяя. Сам же Тони сделает красивый и бессмысленный жест — взорвет все костюмы и выкинет в море нагрудный реактор. Реактор и правда больше не нужен, а вот броня все-таки понадобится. Так что вопрос, кто кого красит — Железный человек костюм, или наоборот, остается открытым. В сцене после титров оказывается, что все увиденное нами — лишь рассказ Тони Старка. Причем не самый увлекательный. Его слушатель Брюс Бэннер успевает даже заснуть.

«Тор 2: Царство тьмы»

Локи томится в асгардской тюрьме за преступления против человечества, его сводный брат Тор занимается восстановлением мира во Вселенной, а темные эльфы во главе с их лидером Малекитом решают отомстить богам за поражение много лет назад и нападают на Асгард. Тем временем земная подруга громовержца Джейн Фостер случайно сливается с Эфиром — таинственной древней силой, которая способна превращать материю в антиматерию.

Братья объединяются ради спасения мира и мести за смерть матери, но Локи (опять!) погибает. Впрочем, почти сразу оказывается, что на самом деле он занял место Одина, изменив свою внешность. Эфир отделяют от тела Джейн и передают на хранение Коллекционеру, который собирает редкие артефакты. Так зрители знакомятся со вторым из Камней Бесконечности. Напомним, что первый, Тессеракт, хранится в сокровищнице Асгарда.

«Первый мститель: Другая война»

Вторая мировая уже давно в прошлом, но Штаты по-прежнему нуждаются в своем главном символе — Капитане Америка. Стив Роджерс выполняет ряд шпионских заданий для организации «Щ.И.Т.». Процесс адаптации к современности идет с трудом. Любовь всей его жизни Пегги Картер состарилась. Кэп выглядит так несовременно: он не знает ни Курта Кобейна, ни Нила Армстронга, ни Сильвестра Сталлоне. Чтобы нагнать время, он заводит блокнот, куда выписывает все хайповые темы за последние полвека.

Прошлое преследует его. Оказывается, что нацисты из группировки Г.И.Д.Р.А. продолжили работать и за долгие годы внедрились в «Щ.И.Т.». К тому же Капитана Америка атакует загадочный киллер Зимний Солдат. Это не кто иной, как его боевой товарищ Баки Барнс (см. «Первый мститель»). Нашелся, но не на той стороне невидимого фронта. Ник Фьюри инсценирует свою смерть и уходит в подполье, а к Баки постепенно возвращается память. В сцене после титров нам показывают, что недобитые члены Г.И.Д.Р.Ы. экспериментируют с доставшимся им посохом Локи и двумя близнецами, обладающими кое-какими суперсилами: первый перемещается по клетке с нечеловеческой скоростью, а вторая заставляет левитировать игрушечные кубики.

«Стражи Галактики»

Земля в фильмах Marvel — всего лишь один из обитаемых миров. А Мстители — самая благородная, но не единственная суперкоманда. Где-то на задворках Вселенной обитают еще Стражи Галактики, бригада воров, рецидивистов и убийц. Знакомьтесь: лидер отщепенцев — Звездный Лорд, он же Питер Квилл, мальчиком похищенный с Земли. Другие участники банды аутсайдеров — Гамора (приемная дочь Таноса, суперкиллер с комплексом Электры), Дракс (туповатый качок, его родных убил диктатор Ронан Обвинитель), Грут (ходячее дерево, в словарном запасе — только собственное имя) и Ракета (енот-клептоман с тягой к крутым пушкам).

Стражи не собирались никого спасать, но в процессе продажи украденной сферы они узнают, что внутри нее спрятан Камень Силы (уже третий в киновселенной!). Теперь за ними охотятся Ронан Обвинитель и Танос. Самый главный злодей активно собирает Камни Бесконечности, как Саурон кольца Всевластья. Стражи одолеют врага оригинальным способом: Звездный Лорд победит Ронана в танцевальном баттле, а затем уничтожат его при помощи того же Камня Силы. В процессе погибает Грут, но уже в послетитровой сцене енот-натуралист начинает выращивать его заново из уцелевшей веточки.

«Стражи Галактики. Часть 2»

В первых «Стражах» Питер Квилл узнал, что является человеком только наполовину. Во второй следует встреча с отцом, огромной разумной планетой Эго (привет Солярису). Для удобства он принимает облик Курта Рассела. Папаша оказывается так себе: в его планах переформатировать всю Вселенную по своему образу и подобию (он же планета), попутно прикончив аборигенов. Для этого ему нужен сын — в одиночку Эго не справится.

Победить отца (снова фрейдистские мотивы!) получится при содействии Мантис (телепатка и помощница Эго), Небулы (сводная сестра Гаморы и тоже приемная дочь Таноса) и Йонду, звездного пирата и приемного отца Питера Квилла. Последний косплеит Мэри Поппинс и трогательно жертвует собой. В важной послетитровой сцене раса суверенов (Стражи здорово попортили им кровь) создает для отмщения нового супергероя, Адама Варлока. Это чеховское ружье до сих пор не выстрелило. Ждем его появления в грядущих фильмах.

«Мстители: Эра Альтрона»

Тони Старк и Брюс Бэннер, обеспокоенные новыми угрозами, создают искусственный интеллект под кодовым именем Альтрон. Их креатура довольно быстро выходит из-под контроля и планирует уничтожить человечество. Для этого Альтрон создает себе новое тело, используя вибраниум (материал из африканской Ваканды, при помощи которого сделали щит Капитана Америка) и Камень Разума (уже четвертый!), который, оказывается, все это время находился в скипетре Локи. В союзники Альтрон вербует близнецов Ванду и Пьетро Максимофф (именно они сидели в клетке в эпилоге «Другой войны»). Алая Ведьма обладает способностью к телекинезу, а Ртуть перемещается с огромной скоростью.

Вскоре близнецы понимают, что Альтрон — очередной диктатор. В процессе Ртуть героически гибнет от рук Альтрона, и Ванда настроена на месть. Новое тело, которое мастерит себе Альтрон, Мстители крадут. Старк и Бэннер лепят ему на лоб Камень Разума (намек на Голема, который оживал, только когда ему в рот клали бумажку с именем бога). Получившийся киборг называет себя Вижен и становится на сторону Мстителей. В ходе сражения супергерои разносят половину вымышленной восточно-европейской страны Заковии. Танос, уставший от постоянных проколов подчиненных, надевает перчатку, в которой есть выемки для Камней Бесконечности, и лично отправляется за ценными артефактами.

«Человек-муравей»

Обаятельный вор Скотт Лэнг выходит после долгой отсидки и берется за старое — крадет суперкостюм у пожилого ученого Хэнка Пима, который в молодости был агентом «Щ.И.Т.», мог уменьшаться до размеров насекомого и управлять муравьями. Большая ошибка. Теперь уже Скотту придется надевать костюм и идти выполнять секретную миссию, в частности предотвратить утечку хайтек-разработок. За ними давно охотятся жадные капиталисты-милитаристы.

Дочь Пима, Хоуп, получит свой собственный костюм после титров. Похожий наряд когда-то носила ее мать, погибшая при исполнении в 1980-е (застряла в квантовом пространстве — не спрашивайте, что это). Теперь есть надежда на ее возвращение. Скотт Лэнг побывал там же, но смог благополучно вернуться. Другая послетитровая сцена намекает на раздор в рядах Мстителей, и Человеку-муравью придется сделать выбор.

«Первый мститель: Противостояние»

После беспредела в Заковии правительство, точнее, генерал Росс (см. «Невероятный Халк»), предлагает супергероям два пути — или встать на принудительный учет, или стать вне закона. Тони Старк, как настоящий контрол-фрик, согласен легализоваться (плюс его мучает вина за создание Альтрона). Капитан Америка, наоборот, решает уйти в подполье — слишком уж фашистскими выглядят новые законы. Все обостряется с появлением Зимнего Солдата (Баки Барнс, которому промыла мозги Г.И.Д.Р.А.). Он устраивает теракт на ассамблее ООН. Гибнет король африканской страны Ваканда. Принц Т’Чалла (первое появление Черной Пантеры) клянется отомстить. Стив Роджерс не намерен сдавать друга.

В итоге лучшие супергерои Земли собираются в аэропорту Лейпцига на стрелку. Расклад такой: на стороне Старка Черная Пантера, Воитель, Черная Вдова, Вижен и внезапно Человек-паук (это его дебют в киновселенной Marvel). Капитан Америка выставляет Зимнего Солдата, Сокола, Алую Ведьму и Соколиного Глаза плюс новичка Человека-муравья. Мордобой в конечном итоге ни к чему не приводит, кроме окончательной ссоры в рядах Мстителей. Баки Барнса отправляют лечить голову в Ваканду, а раскольники отправляются в глубокое подполье. Впрочем, они готовы прийти на помощь, если миру будет угрожать опасность.

«Человек-паук: Возвращение домой»

После красочного дебюта в лейпцигском аэропорту Питер Паркер возвращается в родной Куинс — школьные занятия никто не отменял. Тем более что на них показывают социальную рекламу с Капитаном Америка в главной роли! В перерывах между домашкой и посиделками с лучшим другом Недом Паркер помогает старушкам переходить дорогу и ловит преступников. В городе много продвинутого оружия, основанного на технологиях читаури (осталось после битвы в Нью-Йорке в первых «Мстителях»). Им приторговывает Эдриан Тумс, бригадир команды уборщиков, который остался не у дел из-за компании Старка. В отместку он ударяется в бандитизм и тоже делает себе крутой костюм для полетов. Теперь его зовут Стервятник.

Злодея Стервятника остановит Питер Паркер, которого консультирует Тони Старк. Но есть одно обстоятельство: Питер влюблен в дочь Тумса, которая учится с ним в одном классе. Паркер справляется с заданием на отлично, но в ряды Мстителей вступать отказывается, предпочитая практику малых дел. А любимая одноклассница, увы, переехала в другой город, после того как отца-негодяя посадили за решетку.

«Доктор Стрэндж»

Высокомерный хирург Стивен Стрэндж читал за рулем и угодил в кювет. Годы учебы и практики насмарку — все кости переломаны, руки больше не смогут оперировать. Перебрав все научные способы исцеления, он обращается к нетрадиционным методам (речь не о гомеопатии, а о поездке в Тибет). За его обучение берется бритая Тильда Суинтон. Стрэндж постигает путь дзен, учится магии и становится сильным волшебником.

В это время темный маг Кецилий с какой-то кожной болезнью вокруг глаз уничтожает храмы магов. Его цель — открыть портал, через который в наш мир проникнет Дормамму, повелитель темной энергии. Усвоивший восточную мудрость Стрэндж использует пятый Камень Бесконечности — так называемый глаз Агамотто, который позволяет обращать время вспять и снова запускать его. Верховный маг Земли помещает себя и демона во временную петлю, умирает несколько тысяч раз подряд и смертельно утомляет этим Дормамму. Тот соглашается оставить наш мир в покое.

«Черная Пантера»

Лишившись отца (см. «Первый мститель: Противостояние»), принц Т’Чалла (он же Черная Пантера) возвращается в родную Ваканду, продвинутую африканскую страну, которая успешно маскируется под отсталое государство. Герой занимает трон и готовится править долго и справедливо, пока на горизонте не появляется другой претендент — Эрик Киллмонгер, двоюродный брат Т’Чаллы.

После поединка Эрик становится новой Черной Пантерой и королем Ваканды, а тело родственника сбрасывает со скалы. Но от Т’Чаллы не так-то просто избавиться: он выживает, а потом возвращается забрать свое при помощи соседних племен, родной сестры Шури (политкорректный аналог Тони Старка) и агента ЦРУ Эверетта Росса.

Заканчивается все в духе «Железного человека». Черная Пантера на ассамблее ООН раскрывает всему миру истинное положение дел в Ваканде, а послетитровая сцена демонстрирует Баки Барнса (помните, он уехал отдыхать в Ваканду в том же «Противостоянии»?). Зимний Солдат наконец-то избавлен от необходимости выполнять заказы на убийства.

«Тор: Рагнарёк»

Громовержец наконец-то узнает, что на троне Асгарда сидит его замаскированный приемный брат. Локи под угрозой расправы раскрывает местонахождение отца — тот сослан на Землю. Доктор Стрэндж помогает братьям найти Одина. Он находится при смерти, но успевает рассказать о существовании еще одного ребенка. Первая дочь Одина выросла в жестокую и амбициозную богиню смерти Хелу, которая намерена воцариться в Асгарде. Сперва все у Хелы получается. Она моментально узурпирует власть и устанавливает диктатуру, а Тора и Локи отправляет на планету-свалку Сакаар, главной достопримечательностью которой являются гладиаторские бои.

Тор вынужден сражаться на арене против местной звезды — Халка. Зеленый гигант совсем вытеснил Брюса Бэннера, который пропал после событий «Эры Альтрона». Тор вместе с местными гладиаторами и Локи устраивают что-то типа восстания Спартака и, освобожденные, спешат домой. В схватке с Хелой громовержец лишается глаза, зато понимает, что сильнее, чем думал. Решением всех проблем становится наступивший Рагнарёк, который позволяет избавиться от Хелы. Тор, его друзья и асгардцы грузятся в звездолет и собираются на Землю, но тут на горизонте возникает космический корабль Таноса.

«Человек-муравей и Оса»

Помощь Скотта Лэнга опальным супергероям в Лейпциге сыграла с ним плохую шутку: профессиональный вор попадает под домашний арест, а Хоуп Ван Дайн (дочь Пима, теперь получившая костюм Осы) отказывается поддерживать с ним контакт. Квантовый туннель, который создал Хэнк Пим, должен помочь ему найти жену, потерявшуюся много десятилетий назад в субатомном пространстве. Оказывается, что Джанет Ван Дайк (оригинальная Оса, жена Пима) связана со Скоттом узами магнитно-ядерного резонанса, так что без его помощи не обойтись.

Но не все так просто. Пимов преследуют государство и таинственная девушка Призрак, а Скотт Лэнг постоянно должен ускользать из дома, не нарушая условий домашнего ареста. В конце концов Джанет вызволяют из квантовой ловушки, и они и все вчетвером продолжат разбираться с микромиром. И тут приходит беда: Скотт Лэнг застревает в квантовом туннеле, а в это время Хэнк, Джанет и Хоуп рассыпаются в прах по неведомой (пока) причине.

«Мстители: Война бесконечности»

Танос планомерно собирает Камни бесконечности (на момент начала фильма он уже завладел Камнем Силы, который Стражи Галактики передали на хранение Корпусу Нова, космическим копам). У злодея есть особая цель: когда он получит все эти штуки, то сможет уничтожить половину Вселенной щелчком пальцев (буквально). Родной мир Таноса много лет назад погиб из-за перенаселения, поэтому теперь безумный титан — приверженец идеи «золотого миллиарда».

Под раздачу попадают все. По ходу фильма гибнут Локи, Вижен, Гамора и ряд второстепенных персонажей. Танос и его приспешники без труда получают все камни по очереди. Мстители разобщены, а к финалу фильма и вовсе находятся в двух разных локациях: группа со Старком и Стражами Галактики прибыла на родную планету Таноса, а Капитан Америка и Халк сражаются с инопланетянами в Ваканде. В конце концов межгалактический тиран собирает все камушки, и — щелк!— один за другим супергерои обращаются в пыль, от новичков вроде Стрэнджа и Паучка до Стражей Галактики почти в полном составе.

Это конец? Нет. Что будут делать оставшиеся в живых, узнаем совсем скоро, в «Финале».