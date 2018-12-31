Что смотреть дома: «Наркокурьер», «Папа, сдохни» и «Чистота»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.

«Чистота»

Drama Republic / КиноПоиск

Проблема Марни — ее воображение. Слишком богатое, почти лишенное каких-либо границ. С 14 лет она представляет себе сцены извращенного секса с участием окружающих людей, видит их голыми и совокупляющимися. Фантазия не раз заставляла ее краснеть и стыдиться, но на юбилее свадьбы родителей случился апофеоз. Теперь Марни не остается ничего, кроме как покинуть родной городишко и рвануть в Лондон за новой жизнью. Одна проблема: от собственных фантазий так просто не убежать. В основе сюжета британского сериала — история Роуз Кэтрайт, которая страдала от такого рода паранойи и подробно описала ее сначала в статье для The Guardian, затем в книге, а следом помогла превратить в шоу. Главную роль играет актриса Чарли Клайв, которая давно выработала здоровый цинизм в отношении самых драматических моментов человеческой жизни. Несколько лет назад она придумала скетч-спектакль, где шутила по поводу собственной опухоли мозга, от которой лечилась с юности. «Чистоту» можно посмотреть по подписке только на КиноПоиске.

Bonding

Anonymous Content / Netflix

Тифф и Питер дружили в школе, но потом жизнь их развела. Новая встреча спустя годы, кажется, сулит много интересного. Питер выясняет, что его некогда школьная подружка теперь стала любительницей БДСМ. Она принимает клиентов и всячески их унижает при помощи бондажей и флоггеров. И для Питера у нее работенка найдется: Тифф предлагает парню стать кем-то вроде ее помощника и телохранителя. Она так и говорит: «Я буду как Уитни Хьюстон, а ты — как Кевин Костнер». И что ж, в этом масса романтического. Сериал придумал Райтор Дойл, знакомый нам по «Барри» — он там появлялся во второстепенной роли.

«Человек будущего»

Sony Pictures Television / КиноПоиск

Джош Фаттермэн работает уборщиком, а все свободное время проводит за играми. Виртуальный мир полностью его захватил, он даже влюблен в персонажа игры. Однажды посреди его комнаты возникают два героя из игры в полном обмундировании, сообщают Джошу, что он избранный и должен спасти мир от гибели. Так уборщик попадает в будущее, в самый разгар биотических войн. В сериале — эксцентричной комедии — куча шутливых отсылок к «Терминатору», а среди режиссеров — Сет Роген, Эван Голдберг и Майкл Уивер.

«Босх», 5-й сезон

Amazon

Пятый сезон нуара не про художника, а про полицейского, а если быть еще более точным, то про художника от полиции. Детектив убойного отдела Гарри Босх — любопытный тип. Жуткий характер, постоянные проблемы с женой и коллегами не мешают ему демонстрировать уникальные сыскные способности. В общем, фраза «Картина маслом», которую то и дело произносил персонаж другого известного сериала, ему бы вполне подошла.

«Наркокурьер»

КиноПоиск

Ветеран корейской войны Эрл Стоун переживает не лучшие времена: цветочный бизнес увял, отношения в семье тоже. Отрадой становится новая работенка. Ему предлагают просто стать водителем, перевезти сумку из пункта А в пункт Б. Казалось бы, ничего сложного, пока Эрл не узнает, что устроился в наркокартель. Новая картина Клинта Иствуда с ним самим в главной роли — онлайн-премьера недели. Вообще-то, старик обещал бросить сниматься после «Гран Торино», но как все-таки хорошо, что он этого не сделал. Промокод MAY99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

«Кобра Кай», 2-й сезон

YouTube Premium

Второй сезон веб-сериала, снятого по мотивам знаменитого боевика 1980-х «Парень-каратист». С тех пор прошло более 30 лет. «Кобра Кай» — название школы карате, которую возродил в первом сезоне Джонни Лоуренс. Ему противостоит другой знакомый всем поклонникам этой истории персонаж, Ральф Маччио. Оба героя обросли детьми, но не освободились от стремления противостоять друг другу.

«Джентльмен Джек»

BBC One / «Амедиатека» / КиноПоиск

Премьера сезона — историческая драма об английской аристократке, которая образом жизни очень уж выбивалась из атмосферы первой половины XIX века. Путешественница, альпинистка, она любила мужские костюмы, черный цвет, управляла огромным поместьем и предпочитала отношения с девушками. В основе сюжета — дневники реально существовавшей Энн Листер, которую называют первой лесбиянкой в современной истории. Кстати, многочисленные дневники Листер, пестрящие деталям ее интимной жизни, были написаны при помощи шифра. В общем, как только их расшифровали, сразу и бросились превращать в сериал. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Покои»

Super Deluxe / Netflix

Пережившая пересадку сердца девушка решает выяснить, кому раньше ее новый орган принадлежал. Все дело в том, что ей передались странные и не очень приятные качества характера донора. Сериал-триллер, конечно же, вызывает ассоциации с одним из героев картины Алехандро Гонсалеса Иньярриту «21 грамм», хотя сюжетно идет еще дальше. В одной из ролей — Ума Турман.

«Папа, сдохни»

КиноПоиск