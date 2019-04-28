Что смотреть в кино: Финал «Мстителей» и лауреаты Берлинале

Основная часть фильмов выходит в российский прокат 25 апреля. Даты некоторых премьер указаны отдельно.

«Мстители: Финал»

29 апреля

Грандиозное завершение масштабной саги. 22-й фильм, конец игры — конец эпохи. После щелчка Таноса выжившие супергерои объединяют скудные силы, чтобы вернуть миру мир любой ценой. У них по-прежнему есть Халк, но вместе с ним и куда более грозное оружие — Капитан Марвел. Ждем потока рецензий с заголовком «Два Капитана» — старый добрый Кэп Америка тоже в деле. Уровень секретности проекта запредельный, но, несмотря на это, все равно происходят утечки и появляются спойлеры. Побито несколько рекордов по предпродажам билетов. Градус ожиданий не сравнится даже с «Игрой престолов». В общем, что мы тут можем сказать? 29 апреля кинотеатры будут ЛОМИТЬСЯ. Билеты еще есть, но их все меньше — успейте купить.

«По воле Божьей»

О новой картине Франсуа Озона мы подробно рассказывали с Берлинского кинофестиваля, где ей вручили Гран-при жюри. Сначала режиссер хотел снять документальный фильм о католическом священнике-педофиле Бернаре Прейно, которого арестовали в январе 2016 года за растление маленьких мальчиков. Режиссер пообщался с обвинителями Прейно — мужчинами разного возраста и социального происхождения, которые решились заговорить о том, что с ними произошло в детстве. В процессе Озон пришел к решению снимать все-таки художественный фильм с его возможностями метафор, иносказаний и эмоционального манипулирования. Не все зрители остались довольны: фильм называют затянутым и излишне морализаторским, но то, что он освещает важную тему, бесспорно.

«Пираньи Неаполя»

Еще один берлинский лауреат — фильм Клаудио Джованнези получил на фестивале приз за лучший сценарий. Это экранизация романа Роберто Савьяно о молодости неаполитанской мафии, называющей себя «Пираньи». Юные герои картины решают встать на скользкий путь, что кардинально меняет их жизнь. Когда они это понимают, уже поздно что-то менять — точка невозврата пройдена. Савьяно, разумеется, использовал реальные события для книги, за что мафия объявила ему смертный приговор: теперь писатель живет под круглосуточной охраной полиции Италии.

«Синонимы»

И, наконец, триумфатор Берлинале. Картина Надава Лапида рассказывает об израильтянине, приехавшем в Париж и решившем остаться во Франции навсегда. Йоав — бывший военный, который хочет избавиться от милитаристского сознания, прошлого и даже родного языка. Он оказывает голым в пустой парижской квартире: вещи украли, еды и денег нет. Это начало фильма и начало новой жизни героя с чистого листа. Но найти место в мире непросто, как и описать его, подобрать нужные слова, синонимы, которые постоянно бормочет Йоав. Нет, это не классическая драма. Фильм смешной, тонкий, мастерски снятый. Не зря же получил «Золотого медведя» (подробнее мы рассказывали тут.). Важнейшую роль в фильме играет Нотр-Дам-де-Пари, пока еще целый.

«Игры разумов»

Попытка наших локализаторов сесть на хвост оскароносной картине с Расселом Кроу (в оригинале фильм называется «Профессор и безумец»), и это история о том, как в середине XIX века создавался первый в истории словарь английского языка. Мэл Гибсон играет оксфордского профессора Джеймса Мюррея, которому поручили эту невыполнимую миссию. К работе он хочет привлечь военного хирурга Уильяма Майнора (Шон Пенн), но проблема в том, что Майнор осужден за убийство и содержится в психушке. Зачем профессору безумец? У Майнора гениальный ум и колоссальная начитанность. Он регулярно присылал Мюррею пухлые конверты с новыми словарными определениями. Действительно ли его помощь неоценима или же он просто манипулирует ученым?

«Последствия»

Вариация сериала «Чужестранка», но без путешествий во времени. 1946 год, Вторая мировая закончилась, союзники начинают восстанавливать в Германии мир и порядок. Британский военный с красавицей женой приезжает в Гамбург, куда его назначили временным мэром. Семейство селят в роскошный особняк, конфискованный для британских нужд у немецкого архитектора. Если учесть, что мэра играет Джейсон Кларк, а высокого арийца — Александр Скарсгард, то причины дальнейших метаний героини Киры Найтли очевидны.