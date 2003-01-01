Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 2-й эпизод финала «Игры престолов»

Старший редактор КиноПоиска Ольга Белик и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов продолжают обсуждать самый долгожданный сериал весны в нашем подкасте «В предыдущих сериях». Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

Финал первого эпизода оставил Джейме Ланнистера лицом к лицу с Браном Старком, а Джона Сноу — с правдой о своем происхождении. Почему он именно так признался во всем Дейенерис? Ждет ли Джейме смерть после слов Брана? Кто вообще кандидат на выбывание в следующей серии, где полтора часа будет идти самая масштабная в истории сериала битва за Винтерфелл? А Король Ночи прилетит на ледяном Визерионе или нет?

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