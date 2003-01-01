Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 2-й эпизод финала «Игры престолов»

СегодняОбсудить0

Старший редактор КиноПоиска Ольга Белик и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов продолжают обсуждать самый долгожданный сериал весны в нашем подкасте «В предыдущих сериях». Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

Финал первого эпизода оставил Джейме Ланнистера лицом к лицу с Браном Старком, а Джона Сноу — с правдой о своем происхождении. Почему он именно так признался во всем Дейенерис? Ждет ли Джейме смерть после слов Брана? Кто вообще кандидат на выбывание в следующей серии, где полтора часа будет идти самая масштабная в истории сериала битва за Винтерфелл? А Король Ночи прилетит на ледяном Визерионе или нет?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Авторы: Ольга Белик, Иван Филиппов

Смотрите также

Финал «Игры престолов»: Обзор 2-й серии

22 апреля

Мэйси Уильямс рассказала о сцене секса в новом эпизоде «Игры престолов»

22 апреля

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 1-й эпизод финала «Игры престолов»

17 апреля

Финал «Игры престолов»: Обзор 1-й серии

16 апреля

Главное сегодня

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 2-й эпизод финала «Игры престолов»

Сегодня

Видео: Фильмы про Мстителей за 21 минуту

Сегодня

Какой у Таноса зад и еще 10 новостей дня

Сегодня

Трейлер фильма «Вратарь галактики»: Спорт невеселого будущего

Сегодня

Подарок для фанатов Marvel: Первые рецензии на «Мстители: Финал»

Сегодня

Исхудавший Камбербэтч и камни: Фото с премьеры «Мстители: Финал»

Сегодня

Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании