Исхудавший Камбербэтч и камни: Фото с премьеры «Мстители: Финал»

В Лос-Анджелесе в Convention Center прошла мировая премьера блокбастера «Мстители: Финал» — грандиозного завершения целого десятилетия для фанатов кино и комиксов. Совсем скоро мы узнаем, победят ли Мстители Таноса и как. Первые отзывы с премьеры исключительно положительные, что радует, но дождемся же российской премьеры. А пока посмотрим, кто пришел на мировую.

Пришли, надо сказать, все, даже Натали Портман, которая сыграла лишь в первом «Торе», а потом отказалась быть частью Marvel (и после горько пожалела, но все, дорогая, путь назад заказан, Тор встретил енота). Сравнить такое массовое явление можно разве что с недавней премьерой финального сезона «Игры престолов», куда также прибыли все-все-все, включая и «убиенного» Шона Бина.

На красной дорожке были сразу две заявки на железный трон владение Камнями Бесконечности. Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон пришли едва ли не в идентичных украшениях. На Скарлетт был оригинальный браслет с кольцами от Beladora, а Бри надела кольца и браслеты от Irene Neuwirth. Фанаты тут же впали в панику и теперь гадают, что все это значит.

Что касается нарядов, тут обе актрисы выступили за минимализм. Бри выбрала лавандовое платье от Celine и, на наш вкус, битву со Скарлетт выиграла.

Потому что вот это блестящее платье Versace не совсем по размеру посоветовал Скарлетт какой-то злодей. Давайте отправим ему по почте желтых земляных червяков.

Наверное, актриса поняла этот провал и уже внутри кинозала была в другом наряде.

Скарлетт, кстати, пришла на премьеру со своим новый бойфрендом — комиком и автором скетчей для «В субботу вечером в прямом эфире» Колином Джостом. Кажется, он чувствовал себя не совсем в своей тарелке.

Из мужчин Мистером Великолепным назовем Вина Дизеля — он пришел практически в костюме Грута. Мы есть Грут!

Подборочка других прекрасных мужчин: Крис Эванс, Марк Руффало, Пол Радд и Джереми Реннер.

Халк и его семья — посмотрите, какие прекрасные.

Еще мужчины: Лоренс Фишберн (как всегда, вне дресс-кода), Брэдли Купер в мимими-галстучке, Тайка Вайтити и Себастиан Стэн в одной цветовой гамме).

Отдельно покажем Криса Пратта с новой возлюбленной Кэтрин Шварценеггер.

И мистера Таноса — Джоша Бролина с женой Кэтрин Бойд. Оба пришли без камней, хм.

Переходим к более ярким парам. Вот Роберт Дауни-мл. с женой Сьюзан изображают Железных человеков.

Тор и его любовь — Крис Хемсворт и Эльза Патаки.

Брат Тора Лиам Хемсворт с женой Майли Сайрус, у которой были свои Камни Бесконечности и безумия.

Семейка Хемсвортов — Лиам, Крис и Люк.

Мэтт Дэймон появился на премьере не просто так. Помните, вместе с Люком Хемсвортом он сыграл в «Тор: Рагнарёк» самого Локи? Люк выступал за брата Тора.

Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер. Выглядит как Смауг. Актер снимается в военной драме «1917» о Первой мировой, так что метаморфозы понятны.

Вернемся к девчонкам. Гвинет Пэлтроу и ее траурный бантик, съевший шею актрисы. Придумка бренда G. Label.

Натали Портман тоже была с бантиком, но более удачным. За этот образ отвечал Dior. Гвинет, имей в виду: вот кто главный по правильным бантикам.

И еще одни бантики были на Карен Гиллан, но уже на ногах. Ими украшены туфли Jimmy Choo. Футуристический наряд на актрисе — от Christopher Kane.

Наряд Элизабет Олсен можно было бы назвать скромным, если бы не декольте.

Пом Клеметьефф в Chanel выглядела так, будто вот-вот расплачется. Оно и понятно: такой финал, конец игры!

Очень красивая Зои Салдана в Givenchy цвета фуксии.

А Эванджелин Лилли решила выбрать красный брючный костюм свободного кроя и струящейся ткани.

Тесса Томпсон пришла в оригинальном платье с принтами от Ronald van der Kemp.

Девушки-пантеры — Данай Гурира и Летишиа Райт.

Немного фоточек с подготовленными фанатами. Вот Пом Клементьефф и ее кинодвойник.

А вот Кларку Греггу нашлась замена в лице нового агента Коулсона.

И смотрите, какой отличный косплей Небулы и Гаморры!

«Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 29 апреля. Купить билеты можно на КиноПоиске.