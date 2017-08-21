Драконы и принцессы: 10 любимых фильмов Джорджа Мартина

Бородатый гик в очках и смешной кепке создал главную фэнтези-сагу XXI века, которая приблизилась по уровню культовости к «Властелину колец». Сам Джордж Мартин был и остается огромным поклонником Толкина. Впрочем, вдохновение он черпает не только на страницах пыльных фэнтезийных романов, но и из кино. Мартин и сам сценарист, в частности написал несколько эпизодов для «Сумеречной зоны» в 1980-е, а уж количество его нереализованных телепроектов просто не сосчитать. При этом он любит не только писать, но и смотреть.

Мы собрали для вас десятку научно-фантастических и фэнтезийных фильмов, которые писателю очень нравятся.

«Волшебник страны Оз» (1939)

Нетленная американская классика берет за основу сюжет книги Фрэнка Баума: девочка Дороти вместе с песиком Тото переносятся в сказочную страну, в которой буйствуют местные ведьмы, а правитель Изумрудного города прячется у себя в покоях. Вместе с главной героиней в путь отправляются Страшила, Трусливый Лев и Железный Дровосек.

Почему: Мартин считает, что «Волшебник страны Оз» — синоним классики. Ему очень нравятся манчкины, летающие обезьяны, львы, тигры, медведи и особенно Тото. Прекрасной кажутся музыка (песня «Somewhere Over the Rainbow» Джуди Гарлэнд) и весь актерский состав. А еще Мартин удивляется тому, как много фраз стало частью общего культурного достояния («Ступай по дороге из желтого кирпича», «Не обращайте внимания на человека за занавеской»).

«Красавица и чудовище» (1946)

Черно-белая фантазия Жана Кокто по мотивам знаменитой сказки. Богатый купец разоряется, но обещает дочерям изысканные подарки. Белль, самая прекрасная из них, просит достать ей розу. В поисках цветка отец попадает в замок к ужасному чудовищу, который требует доставить к нему дочь заблудшего путника. С этим сюжетом все знакомы еще с детства. Жан Кокто насыщает фильм духом сюрреализма, а три ключевые мужские роли играет Жан Маре: он и настырный кавалер Авенан, и отвратительное Чудовище, и принц после преображения.

Почему: Джордж Мартин уточняет, что имеет в виду не знаменитый мультфильм Disney и не сериал с телеканала CBS, над которым работал сам. «Красавица и чудовище» Кокто привлекают его поэтическими образами: дым, исходящий от рук Чудовища после охоты, интерьеры замка, в котором из стен торчат человеческие руки. Жан Маре, по мнению писателя, лучшее Чудовище среди всех других Чудовищ.

«Монти Пайтон и священный Грааль» (1975)

Легендарная абсурдистская комедия от самой известной комик-труппы в кинематографе. Здесь англичане издеваются над своей мифологизированной историей. Сюжет распадается на отдельные эпизоды про короля Артура, крестьян — анархо-синдикалистов и анимационного Господа, являющегося рыцарям Круглого стола откуда-то с небес.

Почему: А вы думали, что Мартин любит только серьезные сюжеты? Он признает, что Камелот в фильме «Пайтонов» кажется глупым местом, но в этом вся его прелесть! Вместо развернутых дифирамбов Мартин просто перечисляет все те мемы, которые плотно вошли в массовую культуру после « Священного Грааля», — святую ручную гранату, рыцарей, говорящих «ни», и абсурдного Черного рыцаря, который отказывается признавать поражение в бою даже после того, как лишился всех конечностей.

«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)

Культовая сага Джорджа Лукаса, лучший (по мнению многих критиков и историков кино) эпизод во всем космическом сериале. Именно в «Империи» Люк Скайуокер узнает тайну своего происхождения, Хан Соло подвергается криогенной заморозке, а Йода учит юного рыцаря-джедая премудростям Силы посреди богом забытого болота.

Почему: Из всех «Звездных войн» Мартин предпочитает именно этот фильм. Раздражающие эвоки появятся только в следующем эпизоде, а по сравнению с «Новой надеждой» здесь намного больше экранного времени уделено Хану Соло и Дарту Вейдеру, а Люку — меньше. И даже такие заштампованные локации, как заснеженная планета Хот и болото Йоды, здесь играют новыми красками и волнуют, особенно если видишь их в первый раз на большом экране.

«Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)

Вторая часть злоключений Макса Рокатански, который лишился жены и ребенка. Немногословный герой в кожанке пытается добыть бензин для себя (главная валюта в этом мире), а в итоге помогает маленькому поселению избавиться от панков-бандитов. Один из самых известных австралийских фильмов за всю историю национальной кинематографии и важная веха в эволюции постапокалиптического стиля.

Почему: Первая часть слишком легко выветрилась из головы Мартина. Третья, «Под куполом грома», содержит отличные моменты — например, Тину Тернер, Мастера или саму боевую арену. Но «Воин дороги» кажется писателю лучшим в серии. Мэл Гибсон здесь очень убедителен в роли героя поневоле, к тому же его поддерживает целый ряд колоритных персонажей второго плана. В конце Макс решает покинуть спасенных им людей и продолжает свое одинокое путешествие. Мартин шутит, что если бы он знал, что будет в третьем фильме, то, возможно, решил бы остаться здесь.

«Победитель дракона» (1981)

Мрачноватое средневековое фэнтези от Disney. В небольшом государстве местный правитель заключил соглашение с драконом Вермитраксом: тот регулярно пожирает девственниц, но оставляет в покое всех остальных людей. Расклад несправедливый, поэтому делегаты отправляются за помощью к старому колдуну Ульриху и его не очень талантливому ученику Галену.

Почему: Вообще-то «Победитель дракона» провалился в прокате, пролетев мимо детской и взрослой аудитории одновременно. Джордж Мартин настаивает, что фильм сильно недооценили. Во-первых, это интересное мрачное фэнтези с хорошими сюжетными поворотами. А во-вторых, там есть лучший дракон в истории кино! «Вермитракс делался по старинке — практические спецэффекты, никаких компьютеров. Он не разговаривал, но был достаточно свирепым драконом. А имя какое! Вермитракс Педжоратив! Отличное имя для дракона!»

«Принцесса-невеста» (1987)

Маленький мальчик слушает историю, которую ему читает дедушка. В волшебной стране жила-была девушка Лютик, полюбившая молодого фермера Уэстли. Тому приходится покинуть родные края в поисках денег на свадьбу, а дальше возлюбленных ждет много невзгод: пираты, бандиты и дуэли. Закончится все хорошо, ведь это романтическая комедия.

Почему: По мнению Мартина, это пример того, как надо снимать романтическое фэнтези. Он хвалит адаптацию одноименного романа Уильяма Голдамана и то, как режиссеру Робу Райнеру удалось перенести на экран очарование оригинала. Тут есть отличный актерский состав (Кэри Элвис, Мэнди Пэтинкин, Робин Райт, Питер Фальк) и прекрасные забавные диалоги. А еще, по мнению Мартина, в «Принцессе-невесте» присутствует одна из лучших дуэлей в истории кино. Можете убедиться в этом сами.

«Темный город» (1998)

Фильм Алекса Пройаса, одновременно предвосхитивший «Матрицу» и отсылающий к старому кино — немецкому экспрессионизму и нуару. Джон Мердок страдает амнезией и расстройством личности, а по его пятам следует детектив, подозревающий главного героя в убийстве. Действие разворачивается в городе, который постоянно погружен во мрак, а в полночь часы останавливаются, для того чтобы таинственные Странники изменили архитектуру и подкорректировали человеческие воспоминания.

Почему: «Гротескный, готический и крайне увлекательный», — вот как отзывается о «Темном городе» писатель. Джорджу Мартину нравится, что этот фильм легко можно охарактеризовать по-разному — как нуар, научную фантастику, хоррор и даже фэнтези. Главное украшение картины — визуальный ряд. Он настолько прекрасен, что Мартин горько сожалеет, что пропустил «Темный город» в прокате в 1998 году и посмотрел позже по ТВ.

«Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Ну, куда же без него! Трилогию Толкина на большие экраны старательно переносил Питер Джексон. Вышло так хорошо, что результат считается лучшим фэнтези-фильмом в истории. Сюжет вам хорошо знаком: темные силы во главе с Сауроном начинают масштабную войну в Средиземье, и спасти мир могут только маленькие отважные хоббиты, которым предстоит совершить долгий путь в самое сердце тьмы.

Почему: Достоинства романа Толкина очевидны сами по себе, но в чем же прелесть фильма? Мартин считает, что Питер Джексон совершил подвиг и экранизировал «Властелина колец» без потери качества. Его даже не смущает отсутствие нескольких сюжетных линий из книжной трилогии. Особенно писатель хвалит актеров: «Элайджа Вуд очень хорошо играет Фродо, а Шон Эстин еще лучше в роли Сэма». Похвала достается всем — и Вигго Мортенсену, и Иэну МакКеллену, и CGI-Голлуму. Стоит ли говорить, что Шон Бин наверняка получил свою роль в сериале по Мартину не просто так?

«Лабиринт Фавна» (2006)

Наверное, самый известный фильм Гильермо дель Торо — мрачная сказка на фоне военных действий в Испании. 1944 год, режим Франко борется с партизанами. Главная героиня Офелия вместе с беременной матерью находятся в ежовых рукавицах капитана Видаля, главы карательного отряда. Жестокий отчим пытается приструнить падчерицу, а той начинает являться жутковатый Фавн. Он убеждает Офелию в существовании магического царства, где девочка является принцессой.

Почему: «Существа из лабиринта и волшебный мир делают этот фильм таким запоминающимся. Визуальный стиль дель Торо живой, волнующий и уникальный». Мартин отмечает ни на кого не похожего Фавна и безглазого Бледного человека, который словно сошел со страниц произведений Клайва Баркера. И все они отлично вписываются в фильм, который сочетает в себе политический триллер, фэнтези и семейную драму.