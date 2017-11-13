Знакомый голос: Как известные актеры озвучивали персонажей видеоигр

А вы знаете, что Элайджа Вуд был не только хоббитом, но и драконом? Правда, не в книге по Толкину, а в игре. И он не один такой!

За последние 25 лет многие известные актеры поработали над озвучкой видеоигр. Знакомые голоса можно услышать не только в сериях «GTA» и «Call of Duty», но и в менее известных проектах. Какие роли прославили Марка Хэмилла, как Майкл Мэдсен стал наемным убийцей в викторианском городе и почему Норман Ридус и Мадс Миккельсен вместе оказались в постапокалиптическом мире — об этом в материале КиноПоиска.

Эллен Пейдж

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Игры: «Beyond: Two Soul» Пейдж сыграла и озвучила главную героиню в игре «Beyond: Two Soul», которая вышла в 2013 году. Для того чтобы добиться максимального сходства между актрисой и персонажем, все фрагменты сначала засняли с помощью камер и датчиков, а затем оцифровали. То же сделали и с ее напарником по игре Уиллемом Дефо, которому в «Two Souls» досталась вторая главная роль. Главная героиня — Джоди, девочка, наделенная сверхъестественными способностями — вышла печальной, упрямой и хрупкой одновременно, и она, наверное, лучшее, что есть в этой игре. Сама актриса говорит об этом так: «Когда я впервые проходила „Two Souls“, ощущения были очень странные: я играю с самой собой и в то же время вспоминаю, как мы снимали все эти сцены без декораций». Кстати, Пейдж неоднократно рассказывала, что играет с детства и обожает ежика Соника.

Рон Перлман

Игры: «Fallout», «Halo 2, 3», «Hellboy: The Science of Evil», «Icewind Dale», «Justice League Heroes», «Teen Titans» «War. War never changes», — говорит Рон Перлман во вступительных титрах серии «Fallout» с 1997 года. Наверное, в историю озвучки видеоигр он войдет именно за это, но все-таки его послужной список гораздо шире. В нем есть и дополнение к «Icewind Dale» — «Heart of Winter», в котором, кстати, звучит и голос Марка Хэмилла, а также несколько частей «Halo» и «Payday». И это не считая таких очевидных вещей, как игра по Хеллбою. Что говорит по этому поводу сам Рон Перлман? А вот что: «Я сам в игры не играю, но я много озвучиваю. Я работал над „Halo“ и над этой, как ее..? „War, war never changes“... Ах точно, „Fallout“!»

Хлоя Грейс Морец

Игры: «Kick-Ass: The Game», «Kick-Ass 2: The Game», «Dishonored» Вскоре после «Пипца» вышла одноименная игра, в которой актриса озвучивала Убивашку. Однако ее заслуга перед видеоиграми не в этом. В 2012 году вышел «Dishonored» — мрачный стелс-экшен, который выглядел так, словно его делали сестры Вачовски по сценарию Диккенса. В первой части «Dishonored» Морец озвучивала леди Эмили Колдуин, юную принцессу, чью мать-императрицу убили, а отца подставили и оболгали. Морец — геймер, поэтому она была в восторге, когда разработчики попросили ее озвучить Эмили. Для нее это было вызовом: в отличие от кино, в игре можно использовать только голос, причем какое выражение лица будет в этот момент у персонажа, остается только догадываться. Но у нее все получилось: леди Эмили была убедительно печальной, невинной и юной, хотя вокруг плелись заговоры и лилась кровь. И все благодаря тому, сколько чувств вложила в свою игру Морец.

Майкл Мэдсен

Игры: «Dishonored», «Dishonored: Death of the Outsider», «The Walking Dead», «Call of Duty: Black Ops II», «Grand Theft Auto III», «True Crime: Streets of LA» В той же серии «Dishonored» появляется и Майкл Мэдсен. Он убедительно играет преступника, которому пришлось переосмыслить свою жизнь, а затем выбрать, что ему ближе — дальше творить зло или повернуться в сторону милосердия. История Дауда, главы клана убийц, не менее интересна, чем основная сюжетная арка. Главный герой первой части Корво Аттано за всю сюжетную кампанию не произнес ни слова, поэтому послушать размышления Дауда в дополнениях было одно удовольствие.



Это, впрочем, не единственная роль актера в видеоиграх. Он также озвучивал одного из героев «The Walking Dead» студии Telltale и участвовал в работе над дополнением «Mob of the Dead» к «Call of Duty: Black Ops II».

Марк Хэмилл

Фото: starwarscelebration.com

Игры: «Full Throttle», «Icewind Dale: Heart of Winter», «Batman: Vengeance», «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon», «Batman: Arkham Asylum», «Batman: Arkham City», «LEGO Marvel Avengers» У Марка Хэмилла есть два лица: одно доброе и одно злое. Доброе — это, конечно, Люк Скайуокер, а злое — Джокер. Хэмилл озвучивал главного врага Бэтмена в бесчисленном количестве мультфильмов, мультсериалов и, разумеется, видеоигр. Его безумный и печальный герой был особенно хорош в двух частях экшена «Batman: Arkham» студии Rocksteady. В одной из них Джокер умирал, но, как говорил сам Хэмилл, до последнего не переставал получать удовольствие от садистских и непредсказуемых поступков.

Вообще Хэмилл озвучивает игры больше 25 лет и одной ролью не ограничивается. Если вы играли в 1990-е, то почти наверняка помните одну из его ранних работ — «Full Throttle», классический квест про байкеров времен золотой эпохи, где его голосом говорили сразу несколько персонажей (но в первую очередь злодей Адриан Рипбургер).

Хэмиллу очень нравится заниматься озвучкой: «В том, что меня в игре не видят, есть какая-то особая свобода, своя магия. Я чувствую себя помощником волшебника. В озвучке я могу сыграть куда больше персонажей, [чем на экране], потому что они не связаны с тем, как я выгляжу. И если сыграть правильно, то все выйдет просто здорово».

Дэвид Хассельхофф

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Игры: «Call of Duty: Infinite Warfare», «Command and Conquer: Red Alert 3», «Pain» У звезды «Рыцаря дорог» и «Спасателей Малибу» не такой впечатляющий послужной список, как у Хэмилла, но все-таки голос Хассельхоффа можно услышать в нескольких играх. Во-первых, он участвовал в работе над «Call of Duty: Infinite Warfare» 2016 года и даже стал там пасхалкой, которую нелегко обнаружить. Хофф рассказывал, что этот опыт стал для него вдохновляющим: «Мне позволили создать собственного героя. А это совсем не то же самое, что „нанять Дэвида Хассельхоффа и заставить его сыграть типичного DJ“. Издательство Activision, которое выпускает «Call of Duty», не скупится на известных актеров. В разные времена в игре звучали голоса Дэвида Теннанта, Кифера Сазерленда, Дэнни Трехо, Майкла Рукера и даже Сары Мишель Геллар. Еще Хассельхофф вместе с Тимом Карри появлялся в стратегии «Command and Conquer: Red Alert 3», а в 2007-м озвучил комедийную игру «Pain».

Элайджа Вуд

Игры: «The Lord of the Rings», «The Legend of Spyro: A New Beginning», «The Legend of Spyro: The Eternal Night», «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon», «Broken Age», «God of War III» В играх серии «Spyro» голосом бывшего хоббита разговаривает главный герой — собственно фиолетовый дракончик Спайро. Озвучку, над которой работал Элайджа Вуд, можно услышать в трех частях — «The Legend of Spyro: A New Beginning», «The Legend of Spyro: The Eternal Night» и «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon». Кстати, когда актер работал над первой частью, он размышлял, какую суперспособность дракончика хотел бы получить. Электричество, лед и огонь показались ему слишком опасными, поэтому он предпочел умение летать. К слову, Вуд был отнюдь не единственным известным киноактером, который работал над серией про Спайро. В тех же трех играх появляется герой, который говорит голосом Гари Олдмана. Это дракон Игнитус, наставник Спайро.

Историей дракончика Вуд не ограничился. Его голосом говорит еще и один из главных героев квеста «Broken Age», вышедшего в 2014 году. Четырьмя годами позже он помог издательству Ubisoft выпустить психологический триллер «Transference». «Мы все геймеры. Мы выросли на играх. И поэтому не могли упустить шанс поработать с Ubisoft. Это было просто здорово», — объяснял Вуд. А еще актер, разумеется, озвучивал Фродо в двух играх по вселенной «Властелина колец».

Сет Грин

Фото: Getty Images

Игры: «Family Guy Video Game!», «Mass Effect 1,2,3», «Call of Duty: Infinite Warfare» Те, кто начал смотреть телевизор в 1990-е, помнят Сета Грина еще по «Баффи» — там он играл оборотня Оза. Для тех, кто помладше, Грин — один из создателей «Робоцыпа» и голос Криса Гриффина. С 2007 года актер работал над серией «Mass Effect». Во всех частях первой трилогии он озвучивал Джокера — хрупкого (в прямом смысле слова, из-за несовершенного остеогенеза) и остроумного пилота корабля «Нормандия», на котором герои игры бороздят Вселенную. Благодаря неунывающей натуре Джокер — один из самых приятных собеседников, которые есть в «Mass Effect». Даже в самые тяжелые времена он не теряет чувства юмора и сообразительности, что делает его важнейшим из второстепенных персонажей серии.

При этом самому Грину игры не даются, но это не значит, что он их не любит. С самого детства он играл во все подряд, но научиться играть хорошо ему не удалось. Правда, он продолжает пытаться и относится к поражениям с юмором: «Все мои друзья — хардкорные геймеры. Иногда они устраивают маленькие турниры у кого-нибудь дома, ставят шесть теликов, и все приходят поучаствовать. Я тоже прихожу, но рано или поздно меня выкидывают из команды и заставляют принести напитки или что-нибудь еще. Они орут: „Да ты лажаешь! Ты нам портишь игру! Из-за тебя наша команда проигрывает! Лучше пиццу неси!“ И я такой: „Ну ладно, кто хочет пепперони?“»

Патрик Стюарт

Игры: серии «Star Trek» с 1995-го по 2006-й, серии «X-Men», «Castlevania: Lords of Shadow», «The Elder Scrolls IV: Oblivion», «Lego Universe», «The Sims Medieval» Сэр Патрик Стюарт работает над озвучкой видеоигр уже 25 лет. Первым проектом, в котором он участвовал, была «Lands of Lore: The Throne of Chaos» в жанре RPG. За четверть века актер успел озвучить множество игр, в том числе, разумеется, серии по «Звездному пути» и «Людям Икс». Но, кроме этого, он работал над вампирской серией «Castlevania», четвертой частью «The Elder Scrolls», в которой его голосом говорил император Уриэль Септим, и «Lego Universe». Сам он при этом предпочитает не играть, но не потому, что считает игры низким жанром. По словам актера, они кажутся ему слишком аддиктивными: стоит только начать, и все, назад пути нет. Впрочем, из-за этого работать над озвучкой Стюарт не перестает. На данный момент последней игрой, в которой звучал его голос, была «The Memory of Us», вышедшая в 2018 году. В ней Стюарт озвучивает Рассказчика — главного героя, который вспоминает, как вместе с подругой пытался выжить в Польше времен Второй мировой войны.

Шон Бин

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Игры: «The Elder Scrolls IV: Oblivion», «Kholat», «Hitman 2», «Sid Meier’s Civilization VI», «Final Fantasy XV» Если Патрик Стюарт озвучивал в The Elder Scrolls императора Уриэля Септима, то Шону Бину в этой игре досталась роль его сына, сначала скромного священника, а потом наследника империи. После этого Бин работал еще над несколькими играми, в том числе над вышедшей в 2018 году «Hitman 2», где озвучивал наемного убийцу по прозвищу Бессмертный. Судьба Бессмертного оказалась такой же, как и у других героев Бина, — его убили. «Hitman» славится разнообразием убийств: чем изобретательнее игрок, тем более странной может быть смерть героя. Об этом знал и сам актер: «Когда я снимался в фильмах, я знал, что будет дальше. Я знал, что умру, и знал, как умру. Но тут я ничего не знаю. [В игре] может случиться все что угодно. Игрок может убить меня как только пожелает. Даже и не знаю, что об этом сказать».

Также голос Бина появляется в шестой части сериала «Civilization». Самой странной игрой в послужном списке Бина стала «Kholat» — польский хоррор 2015 года об исчезновении группы Дятлова. В англоязычной версии игры актер тоже озвучивал рассказчика.

Норман Ридус

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