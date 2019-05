Знакомый голос: Как известные актеры озвучивали персонажей видеоигр

Эллен Пейдж

Рон Перлман

«War. War never changes», — говорит Рон Перлман во вступительных титрах серии «Fallout» с 1997 года. Наверное, в историю озвучки видеоигр он войдет именно за это, но все-таки его послужной список гораздо шире. В нем есть и дополнение к «Icewind Dale» — «Heart of Winter», в котором, кстати, звучит и голос Марка Хэмилла , а также несколько частей «Halo» и «Payday». И это не считая таких очевидных вещей, как игра по Хеллбою. Что говорит по этому поводу сам Рон Перлман? А вот что: «Я сам в игры не играю, но я много озвучиваю. Я работал над „Halo“ и над этой, как ее..? „War, war never changes“... Ах точно, „Fallout“!»

Хлоя Грейс Морец

Майкл Мэдсен

Игры: «Dishonored», «Dishonored: Death of the Outsider», «The Walking Dead», «Call of Duty: Black Ops II», «Grand Theft Auto III», «True Crime: Streets of LA»

Это, впрочем, не единственная роль актера в видеоиграх. Он также озвучивал одного из героев «The Walking Dead» студии Telltale и участвовал в работе над дополнением «Mob of the Dead» к «Call of Duty: Black Ops II».

Марк Хэмилл

Игры: «Full Throttle», «Icewind Dale: Heart of Winter», «Batman: Vengeance», «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon», «Batman: Arkham Asylum», «Batman: Arkham City», «LEGO Marvel Avengers»

Дэвид Хассельхофф

Элайджа Вуд

Игры: «The Lord of the Rings», «The Legend of Spyro: A New Beginning», «The Legend of Spyro: The Eternal Night», «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon», «Broken Age», «God of War III»

В играх серии «Spyro» голосом бывшего хоббита разговаривает главный герой — собственно фиолетовый дракончик Спайро. Озвучку, над которой работал Элайджа Вуд, можно услышать в трех частях — «The Legend of Spyro: A New Beginning», «The Legend of Spyro: The Eternal Night» и «The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon». Кстати, когда актер работал над первой частью, он размышлял, какую суперспособность дракончика хотел бы получить. Электричество, лед и огонь показались ему слишком опасными, поэтому он предпочел умение летать. К слову, Вуд был отнюдь не единственным известным киноактером, который работал над серией про Спайро. В тех же трех играх появляется герой, который говорит голосом Гари Олдмана. Это дракон Игнитус, наставник Спайро.