«Посиделки у камина»: Реакция соцсетей на вторую серию 8-го сезона «Игры престолов»

Спойлеры без контекста, песни, вдохновленные «Игрой престолов», и очень-очень много мемов.

В ночь на 22 апреля вышла вторая серия восьмого сезона «Игры престолов». Как и в прошлый раз, новый эпизод появился в сети на несколько часов раньше официальной премьеры. Утечка произошла из-за немецкого подразделения Amazon Prime. Рассказываем, как фанаты сериала отреагировали на события, показанные во второй серии финала «Игры престолов».

Спойлеры без контекста

Главным развлечением пользователей Twitter остаются спойлеры без контекста — абстрактный пересказ серии в нескольких картинках, не имеющих прямого отношения к сюжету сериала. Читателям КиноПоиска, еще не посмотревшим новую серию, лучше не пролистывать материал дальше этого пункта.

Реакция в мемах

Вторая серия «Игры престолов» была богата на фан-сервис, чего только стоит треугольник «Бриенна Тарт — Джейме — Тормунд» и возвращение лютоволка Призрака, а также эпизод между Арьей и Джендри, который, как оказалось, еще в первом сезоне предсказал Роберт Баратеон. Неудивительно, что некоторые сцены поклонники сериала сразу разобрали на цитаты и, конечно же, мемы.

Перевод: «Арья и Джендри занимаются своими делами. Бран...»

Перевод: «У меня есть сын, у тебя — дочь. Мы объединим наши дома. Восьмой сезон...»

Перевод: «Секс-сцена с Арьей. Я...»

Перевод: «Поздравляем Бриенну Тарт с прорывом стеклянного потолка».

Перевод: «Девушка, которая тебе нравится. Парень, который нравится ей. Ты».

Перевод: «Никто: … Тормунд: …»

Перевод: «Никто: Подрик...»

Перевод: «Джейме после того, как Бран сказал: „То, что мы делаем ради любви“».

Перевод: «Джон: Мое имя, настоящее имя — Эйгон Таргариен. Дени: Кто сказал тебе? Джон: Бран. В следующей серии...»

Перевод: «Джон Сноу: Мое настоящее имя — Эйгон Таргариен. Дейенерис...

Перевод: «Представьте, как Неду было бы сложно объяснить ситуацию с Джоном, если бы волосы Джона были такими».

Перевод: «Абсолютное уважение для первой и единственной Лианны Мормонт».

Перевод: «Вы просто вернули Призрака назад без всякого объяснения? Где был этот хороший мальчик?» Отдельно в соцсетях шутили про нового президента Украины, комика Владимира Зеленского, и занятый им Железный трон.



Альбом по «Игре престолов»

Телеканал HBO и компания Columbia Records анонсировали выход альбома, вдохновленного сериалом. Над сборником «For the Throne» работали The National, SZA, The Weeknd, Mumford and Sons, ASAP Rocky, фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, Трэвис Скотт, Элли Голдинг и другие. Релиз альбома назначен на 26 апреля.

