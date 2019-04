«Посиделки у камина»: Реакция соцсетей на вторую серию 8-го сезона «Игры престолов»

Спойлеры без контекста

Телеканал HBO и компания Columbia Records анонсировали выход альбома, вдохновленного сериалом. Над сборником «For the Throne» работали The National, SZA, The Weeknd, Mumford and Sons, ASAP Rocky, фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, Трэвис Скотт, Элли Голдинг и другие. Релиз альбома назначен на 26 апреля.