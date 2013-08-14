Рэйф Файнс: «Мое кино не про балет, а про свободу»

Режиссер байопика «Нуреев. Белый ворон» — о характере Нуреева, давлении российских инвесторов и о том, что и кому должен художник.

В прокате — «Нуреев. Белый ворон», третья режиссерская работа Рэйфа Файнса, у которого страстный роман с Россией и русской культурой уже не один десяток лет. Новый его фильм не классический байопик — события картины ограничиваются «детством, отрочеством и юностью» гения танца, для многих символизирующего балет вообще, а для западной аудитории — еще и миф о свободе как осознанной необходимости. Сценарий, написанный Дэвидом Хэа, автором «Чтеца» и «Часов» Стивена Долдри, основан на книге Джулии Каваны «Рудольф Нуреев: Биография», трактованной в импрессионисткой манере, как череда сложносочиненных лирических флешбэков.

«Нуреев. Белый ворон»

Нуреев показан заложником красоты, он живет в вымышленном мире; его ближайшие друзья и верные собеседники не живые люди вроде наставника из Вагановского училища Александра Ивановича Пушкина (эту роль сыграл сам Файнс) или звездной партнерши, балерины Кировского театра Натальи Дудинской, а герои картин Теодора Жерико и Рембрандта ван Рейна или романов Андре Мальро. Главную роль в ленте исполнил танцовщик Олег Ивенко, солист Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Рэйф Файнс и Олег Ивенко на съемках фильма «Нуреев. Белый ворон»

Мы встретились с Файнсом во время его визита в Москву. — Как начался ваш роман с Россией? — Господи, только что отвечал на этот вопрос. Ну как? Очень просто. В детстве история государства Российского казалась мне гораздо увлекательнее и романтичнее, чем, например, история США. Дальше я вырос в здорового мужика и стал интересоваться искусством, читать книжки. А если уж начал читать, то Толстого с Достоевским на этом тернистом пути к мудрости обойти не удастся, вы же знаете. Потом я стал играть в кино и театре — тут в моей жизни появились Чехов со Станиславским. А потом я познакомился с Верой Глаголевой и снялся у нее в замечательном фильме по произведению Тургенева («Две женщины» — Прим. ред.).

На съемках фильма «Две женщины»

— Чего вы боялись больше всего, принимаясь за «Нуреева»? — Больше всего пугал балет. Потому что у меня никогда не было балетного образования. Я понимал, что собираюсь работать c очень особенным миром. Вот если взять сцену за столом, то мне будет довольно легко с ней справиться. А когда речь заходит о балете... — Тогда почему из всех русских сюжетов вы выбрали биографию артиста балета? — А мое кино не про балет, а про свободу. Это, знаете ли, универсальная тема — свобода жить и творить. Нуреев для меня — сгусток энергии, чистый гений. Мне хотелось проследить его становление, что-то вроде «Портрета художника в юности». А что касается батманов и па-де-де, для этого были специально нанятые консультанты.

«Нуреев. Белый ворон»

— Художник у вас получился — по крайней мере в юности — крайне несимпатичным. Не хочется с ним приятельствовать. Особенно впечатляет сцена скандала на репетиции, во время которой Нуреев оскорбляет Сергеева. Это придумано или так все и было? — Художник никому ничего не должен. Его удел — творить, а не миндальничать. Иногда грубость — единственный способ настоять на своем. А что может быть важнее для творческого человека, чем высказаться своими словами без всяких ограничений? Что касается Сергеева, меня уверяли, что эта безобразная сцена имела место, да и все остальное — капризы в магазине игрушек в Париже и ресторане «Максим» тоже. Ну, такой он был человек. Не подарок.

«Нуреев. Белый ворон»

— Вы смотрели «Нуреева» Кирилла Серебренникова? — Не было возможности. Когда этот балет шел в Большом, мы уже работали на съемках — снимали сцены детства. — Постановка Серебренникова вызвала скандал тем, что демонстрировала гомосексуальность Нуреева. Почему в своем фильме вы ограничились всего одной сценой на эту тему? — В биографии, которой я доверяю, сказано, что его первым гомосексуальным опытом стали отношения с немецким танцовщиком Тейа Кремке — это мы и показываем в фильме. Девственность-то Нуреев, скорее всего, потерял с Ксенией Пушкиной (Ксения Юргенсон, жена Александра Пушкина, преподавателя Нуреева в Ленинградском хореографическом училище. — Прим. ред.). Мне кажется, важно понимать: поздний Нуреев, который бескомпромиссно принимает свою сексуальность, — это не Нуреев из 1950-х. Поэтому я просто показываю его в постели с другим молодым человеком, что им комфортно вместе. Если вы спрашиваете меня о том, не должно ли этой темы быть больше, то я скажу «нет». Нуреев в фильме — это не тот Нуреев, который ходит с друзьями по гей-барам в 1970-х, а тот, что только начинает осознавать себя.

«Нуреев. Белый ворон»

— Большинство зарубежных фильмов о России всегда полны смехотворных ляпов. Например, в «Онегине», где вы когда-то сыграли главную роль, звучали песни совсем из другого времени, чуть ли не из советского. Не страшно вам было попасть впросак? И почему вы решили взяться за роль Александра Ивановича Пушкина, педагога Нуреева? У вас же все-таки акцент, в лучшем случае похожий на эстонский. — Не знаю про эстонский, но, разумеется, акцент есть, и это очень огорчительно. Ну, распните меня теперь! Я сделал это не по своей воле. Это все русские инвесторы, которые не хотели вкладывать деньги, если в фильме не будет западных звезд. А еще лучше, говорили мне, если вы сыграете сами. Тогда, пожалуйста, дадим сколько угодно. Короче, деваться мне было некуда, и в ущерб достоверности я влез в кадр. Что касается исторических фактов, работы с материалом, нюансов разных, у меня были консультанты. Они проверяли, чтобы все было как надо. Кстати, не только про русских снимают кино с дурацкими допущениями. Про англичан тоже, особенно американцы.

«Нуреев. Белый ворон»