Троцкий и настоящий Чапаев: Что мы увидели в найденном фильме Дзиги Вертова

Кто такой Дзига Вертов?

Давид (Денис) Кауфман, более известный как Дзига Вертов — один из крупнейших документалистов в истории, ключевая фигура советского киноавангарда. Был лидером группы «Киноки» («Кино-оки»), провозглашавшей смерть старого буржуазного кино и приход нового, неигрового, построенного на точном ритме и монтаже, лишенного актеров, сценария и сюжета (по крайней мере в привычном смысле этого слова). Помимо Вертова в группу входили его брат, оператор Михаил Кауфман и монтажер Елизавета Свилова. Еще один брат Дзиги Вертова, Борис Кауфман, также стал оператором, оказавшись в эмиграции; он работал с такими режиссерами, как Жан Виго, Элиа Казан и Сидни Люмет. Ученик Вертова, документалист Илья Копалин удостоился первого советского «Оскара» за фильм «Разгром немецких войск под Москвой».

Наивысшими воплощениями идей «киноков» являются «Человек с киноаппаратом» (эта работа Вертова регулярно оказывается в списке лучших фильмов всех времен и народов) и «Весной» (реж. Михаил Кауфман). Среди других важных вертовских работ стоит назвать «Киноглаз», «Шестую часть мира», «Одиннадцатого», «Симфонию Донбасса» и «Колыбельную». Последний наряду с фильмами Лени Рифеншталь считается наиболее точным изображением тоталитаризма на экране.

Идеи Вертова оказали сильное влияние на французских режиссеров 1960-х. В частности, Жан-Люк Годар, ударившись в политический активизм, создал с несколькими молодыми единомышленниками группу «Дзига Вертов», ушел из популярного кино и начал снимать киножурналы для рабочих.

Это правда его первый фильм? Он похож на «Человека с киноаппаратом»?

Да, первый. Нет, не похож. На момент выхода «Годовщины революции» Вертову было всего 22 года. Он работал монтажером и делопроизводителем подотдела хроники Московского кинокомитета при Народном комиссариате (Наркомпросе) РСФСР. На эту должность Вертова пригласил его земляк, журналист Михаил Кольцов. В условиях дефицита кадров (многие профессиональные кинорежиссеры оказались на белом юге) важный госзаказ поручили юному монтажеру Вертову, сам он после называл работу над «Годовщиной революции» производственным экзаменом.

«Годовщина революции»

Вертов смонтировал из хроникальных сюжетов, снятых разными посторонними операторами, двухчасовой фильм о событиях революции, начиная с февраля 1917 года (столкновения манифестации с полицией) и заканчивая боями в Поволжье в 1918-м. В фильме появляется много исторических деятелей: Родзянко, Гучков, Керенский, Чхеидзе, Ленин, Чапаев и Троцкий, очень много Троцкого.

Фильм был популярным?

«Годовщина революции»

«Годовщина революции» была отпечатана в 30 копиях по 3000 метров пленки каждая и разослана в подконтрольные большевикам города (чтобы вы понимали масштаб: Лев Кулешов вспоминал, что в те годы даже на 100 метров пленки требовалось особое разрешение Ленина). Для жителей русской провинции «Годовщина революции» оказывалась единственной возможностью своими глазами увидеть события, происходившие в 1917 году в Петрограде и Москве, или узнать, как выглядят лидеры советского государства. Отдельная часть фильма, «Мозг Советской России», представляет собой съемку членов большевистского правительства. Стоит ли уточнять, что самыми засмотренными из материалов фильма оказались кадры с Лениным?

А куда этот фильм делся?

«Годовщина революции»

Уже к 1920-м годам «Годовщина революции» потеряла свою актуальность. Ее части продолжали храниться в архивах, но постепенно они переставали восприниматься как нечто целое. Напомним, что Вертов сам революцию не снимал, он монтировал уже существовавшую кинохронику. В конце 1920-х, когда Троцкий становится все более нежелательной фигурой, ролики с ним перестали показывать. Но другие вошедшие в фильм сюжеты продолжали демонстрировать вне всякой связи с картиной Вертова. А вот монтажные листы к фильму, на которых были перечислены использованные Вертовым сцены и их последовательность, не сохранились. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: хотя все вошедшие в «Годовщину революции» материалы сохранились, никто толком не мог сказать, какие именно это материалы. Когда в 1967 году историк кино Виктор Листов задумался над восстановлением вертовской картины, он смог с точностью опознать лишь несколько роликов (около 20 минут фильма).

Как тогда фильм восстановили, если монтажных листов не осталось?

«Годовщина революции»

Ситуация с «Годовщиной революции» поменялась в 2017 году. Тогда киновед Светлана Ишевская обнаружила в фонде Маяковского в Российском государственном архиве литературы и искусства уличную афишу к фильму, на которой в хронологическом порядке были указаны все надписи к вошедшим в фильм сюжетам. Это позволило киноведу Николаю Изволову, хорошо знакомому с фондами архива кинофотодокументов, восстановить фильм на 98%. Получилась масштабная двухчасовая документальная фреска. Добавим, что активную роль в восстановлении фильма сыграли сотрудники архива кинофотодокументов. Они написали письмо в Федеральное архивное ведомство, в котором просили разрешить Николаю Изволову отсканировать 14 роликов пленки, хотя по архивным правилам из одного ролика нельзя копировать более шести фрагментов.

Интересная история, но зачем это смотреть?

«Годовщина революции»

«Годовщина революции» является, вероятно, первым полнометражным фильмом в истории. Она состоит из уникальных материалов, большая часть которых незнакома современному зрителю. Чего стоят хотя бы венчающие картину кадры трудовой коммуны, организованной в бывшей помещичьей усадьбе. Сам подход к материалу — создание нового фильма из чужих, ранее отснятых пленок — был для своего времени новаторским, хотя сейчас на этом принципе построены не только многие исторические и документальные фильмы, но даже репортажи, с которыми мы сталкиваемся, просматривая выпуски новостей.

Кстати, ранее считалось, что подобный метод был впервые применен другим классиком советского киноавангарда, режиссером Эсфирью Шуб. Во второй половине 1920-х она смонтировала из дореволюционной хроники фильмы «Падение династии Романовых» и «Россия Николая Второго и Лев Толстой». Снятые придворными операторами кадры с парадами, балами и семейными праздниками последней царской семьи превратились в фильм, рассказывающий не о торжестве, а о неизбежном крахе царского режима.

Наконец, хотя «Годовщину революции» нельзя в полной мере назвать вертовской картиной, это фильм, в котором присутствуют все элементы, сделавшие Вертова Вертовым. Вошедшие в «Годовщину революции» сюжеты не просто фиксируют некие исторические события. В кадре полно случайного, настоящей неотрепетированной жизни: мальчишки, зеваки, собаки, бегающие впереди марширующих солдат, городские сценки, странные типажи. Смотреть на это всегда интересно. А от всех этих собак и заглядывающих в кадр мальчишек всего один шаг до «жизни врасплох», за которой охотился «Киноглаз» и «Человек с киноаппаратом».

Что там еще есть, кроме Ленина и собак?

«Годовщина революции»

Радостные лица граждан новой, свободной России на Тверской (которую довольно сложно узнать).

Строительство баррикад из дров у Зимнего дворца — и баррикады, и юнкера сильно отличаются от привычного нам образа, который в действительности был создан Сергеем Эйзенштейном в фильме «Октябрь». К слову, Эйзенштейн в 1920-е был главным противником Вертова.

«Годовщина революции»

Троцкий в кожаной куртке. Один из наиболее популярных большевиков, Лев Давидович оказывается едва ли не главным героем картины (кстати, в фильме Вертова отсутствует Сталин). Надо сказать, что на фоне остальных членов партии, этаких интеллигентов в пенсне и котелках, подчеркнуто брутальный Троцкий выглядит настоящей суперзвездой.

Есть тут и фото мертвых тел, жертвы Гражданской войны — впоследствии у Вертова проявится вкус к съемкам отталкивающего и пугающего, достаточно вспомнить кадры с душевнобольными в «Киноглазе».

«Годовщина революции»

Красноармейцы, бреющиеся на базаре в Казани, закусывающие пшеничными лепешками или просто танцующие под бубен между боями.

Жизнь сельскохозяйственной коммуны, организованной на месте усадьбы некоего Ванлярова в Смоленской губернии. Помимо прочего, в кадре появляется зловещая «башня-тюрьма, в которой помещик Ванляров держал провинившихся» — кстати, отличный образ для русского хоррора.

Наконец, Чапаев, «за поимку которого чехословаки назначили 50 000 рублей». Настоящий Чапаев, а не сыгранный Борисом Бабочкиным в фильме братьев Васильевых!