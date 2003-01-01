Что смотреть в кино: «После», «Миллиард» и «Нуреев. Белый ворон»

Владимир Машков грабит банк, Рэйф Файнс превращается в Пушкина, а его племянник — в нового Эдварда Каллена.

Основная часть фильмов выходит в российский прокат 18 апреля. Даты некоторых премьер указаны отдельно.

«Миллиард»

Режиссер «Духless» Роман Прыгунов снял очередное кино про бездушных людей из хрустальных офисов «Москва-Сити». Банкир Матвей Левин в исполнении Владимира Машкова — коллекция всех наших стереотипов о богачах: увольняет по щелчку, спит с двумя проститутками сразу, а весь бизнес давно переписал на партнера, чтобы никто и не подумал отжимать у него наследство. И вот партнер умирает, и наследство — та-дам! — переходит к его дочери, которая делиться с Матвеем не намерена. В одночасье Левин оказывается на улице без работы, квартиры и даже машины. В довершение всего он выясняет, что является отцом… 17 детей. Когда-то нечистоплотный врач продавал его биообразцы разным дамам. Левин не теряется и отбирает из отпрысков самых лучших, с которыми собирается ограбить собственный банк в Монако. Именно там в ячейке лежит документ, согласно которому имущество принадлежит все-таки ему. «Миллиард» — «Одиннадцать друзей Оушена» для бедных: резвый монтаж, скачущие сцены и на все две звезды — Машков и Александра Бортич. Если первая половина фильма как-то интригует и держит наше внимание, то вторая вызывает подозрения в том, что вся съемочная группа поехала отдохнуть в Монако, искупаться, поесть устриц и заодно между делом снять кино.

«После»

Экранизация мирового бестселлера Анны Тодд, написанного в социальной сети для литераторов Wattpad. Тодд придумала небольшой фанфик про One Direction, в итоге получилась серия из пяти книг, которые пользователи прочитали более 1,5 миллиона раз, а первую из них — собственно, «После» — перевели на 30 языков и продали тиражом более 11 млн экземпляров. Что же там такого? Мир подростковой чувственности и первой страсти. Тесса — девочка-ботаник, которая приезжает учиться в колледж и встречает плохого парня Хардина Скотта (списанного с солиста One Direction Гарри Стайлса). Сначала они конфликтуют, но общая любовь к романам сестер Бронте (ну надо же!) их сближает. Обоих захлестывают чувства, но у Хардина есть тайна, которая может разрушить их отношения. И нет, он не вампир, а всего лишь сын ректора, но не это помешает первой любви. Хардина сыграл Хиро Файнс-Тиффин, племянник Рэйфа Файнса. Как и Роберт Паттинсон, он тоже появлялся в поттериане, в образе юного Тома Реддла, который вырос и стал Волан-де-Мортом (его сыграл дядя Файнс). В общем, все сложно. Зрительницы в Европе уже уплакались от фильма и вывели его в лидеры бокс-офиса. Посмотрим, что ждет картину у нас.

«Код „Красный“»

Невероятная история британки Мелиты Норвуд, которую в 83 года арестовали по подозрению в шпионаже на Советский Союз. Норвуд обвинили в том, что, будучи физиком-ядерщиком, в 1940-е годы она передавала КГБ секретные документы по разработке ядерной бомбы. Реальную историю на экран перенес Тревор Нанн, славящийся экранизацией шекспировских пьес, и сделал из нее настоящую драму о любви и самоотверженности с блистательной Джуди Денч в роли бабушки-шпионки. Героиня получила имя Джоан Стэнли, и в течение фильма мы далеко не сразу понимаем, виновна ли она в шпионаже или нет. Нанн приводит нас к открытию, что маленькая женщина предотвратила Третью мировую, но вместо благодарности получила презрение родных и проклятия семьи. Получилось, правда, чрезмерно мелодраматично: Джоан много рыдает, спит с мужчинами, теряет от них голову и творит безумства. Но все равно «Код „Красный“» приятно смотреть. В основном, конечно, за это спасибо Джуди Денч, которая локомотивом тянет всю историю на себе.

«Проклятие плачущей»

Помните надрывную песню «La Llorona» из «Фриды»? И ее еще бодрую версию из «Тайны Коко»? Легендарная Плачущая из мексиканского фольклора перекочевала в хорроры. Отныне это злобный дух, который охотится за детьми. При жизни она утопила собственных отпрысков и бросилась за ними в реку, рыдая от содеянного, и вот теперь не может успокоиться. Весь фильм женщина в грязно-белых кружевах будет топить детишек в ванной и всячески их преследовать, и ничто, ничто их не спасет.

«Нуреев. Белый ворон»

20 апреля