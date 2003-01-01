Что смотреть дома: «Отверженные», «Любовницы», «Власть» и «Стекло»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.

«Дарреллы», 4-й сезон

Independent Television (ITV) / КиноПоиск Эксклюзив КиноПоиска — премьера четвертого сезона сериала о Луизе Даррелл, которая в 1935 году после смерти мужа обустроилась на острове Корфу. У нее четверо детей, так что не заскучаешь. Ей приходится сложно с ними в одиночку, но солнце, море и летняя романтика привносят в их общение массу приятного и веселого. Если поначалу казалось, что сериал будет рассказывать скорее про детство знаменитого писателя и натуралиста Джеральда Даррелла (младшего из братьев), то к четвертому сезону ясно, что он всего лишь один из героев сериала, в котором каждый по-своему уникален.

«Чем мы заняты в тени»

Defender Films / ivi История друзей, живущих вместе на Статен-Айленде, вероятно, и не была бы такой уж удивительной, если бы они не были вампирами и не делили жилье вот уже более сотни лет. Перед нами быт бессмертных кровососов — их мечты и фантазии, попытки обрести любовь и отыскать новую жертву, найти общий язык с еще более старшим поколением и адаптироваться к новым реалиям. Комичный сериал от импозантного актера и режиссера Тайки Вайтити, автора «Реальных упырей» и «Тор: Рагнарёк».

«Стекло»

КиноПоиск Заключительная картина условной трилогии М. Найта Шьямалана о природе супергеройства. Действие «Стекла» разворачивается через два десятка лет после событий «Неуязвимого» и через три недели после того, что мы видели в «Сплите». Надзиратель, Мистер Стекло и Орда оказываются под крышей одной психушки и сходятся в поединке. Картину ругали за вторичность и простоту высказывания, но это не отменяет ни отличную актерскую работу, ни бредовых диалогов, ни стеба, ни камео режиссера. Промокод APRIL99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

«Любовницы»

«Отверженные»

BBC Studios / КиноПоиск Свежая экранизация французской классики, сделанная американскими и британскими кинематографистами. В основе как раз не знаменитый мюзикл, а именно роман Виктора Гюго. В сюжете фигурируют персонажи, которых нередко опускают при переносе на экраны этой многогеройной истории. Скажем, сестра Эпонины, больше внимания уделяется и Гаврошу. В ролях одни звезды: Жана Вальжана играет Доминик Уэст, Фантину — Лили Коллинз, а мадам Тенардье — недавняя лауреатка «Оскара» Оливия Колман. Смотрим по подписке только на КиноПоиске.

«Идеальное свидание»

Netflix Школьник Брукс Раттиган пытается поднять деньжат разными не самыми популярными способами. Например, он выдает себя за парня Селии, и у него хорошо получается. Тут Бруксу приходит в голову, как свои артистические навыки можно развить, а заодно привлечь понравившуюся девушку и подзаработать. Романтическая комедия с Ноем Сентинео, который вот-вот сыграет защитника Этернии Хи-Мэна в фэнтези-блокбастере «Властелины вселенной».

«Власть»

КиноПоиск Картина Адама МакКея, рассказывающая о жизни Дика Чейни, — несколько привычная по замыслу политическая сатира (сколько раз уж повторять, что у власти одни прохвосты и прихвастни?), но вполне себе оригинальная в плане формата история. Отличный состав артистов вроде Кристиана Бэйла, Стива Карелла, Сэма Рокуэлла и Эми Адамс, обработанных художниками и гримерами до неузнаваемости, забавный Джесси Племонс в роли представителя простого американского народа. Смотрим хотя бы ради того, чтобы понять, почему при восьми номинациях на «Оскар» победа случилась лишь в одной — «Лучший грим и прически». Промокод APRIL99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

Guava Island