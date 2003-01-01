Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 1-й эпизод финала «Игры престолов»

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Стартовал финальный сезон «Игры престолов», в связи с чем в нашем подкасте «В предыдущих сериях» начинается полуторамесячный марафон: каждую неделю главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов будут подробно обсуждать очередную вышедшую серию. Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

Итак, эпизод первый. Почему Дейенерис все больше становится похожа на Серсею? Какие последствия для ее отношений с Джоном Сноу (и всей истории) может иметь разговор Джона и Сэма в крипте Винтерфелла? Какие намеки и спойлеры мы увидели в обновленной заставке сериала? И какую внезапную роль может сыграть в дальнейшем ходе событий Варис?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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