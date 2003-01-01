Что общего у Вестероса и СССР: Историк отвечает на вопросы об «Игре престолов»

Кем мог бы устроиться на работу среднестатистический россиянин в мире «Игры престолов»?

Наверное, среднестатистический россиянин отправился бы в столицу искать работу, а оказавшись в Королевской Гавани, брался бы за любые подработки. Но есть, конечно, большая вероятность, что он бы оказался на Блошином конце и занимался там какими-нибудь темными делишками. У кого-то могли бы возродиться навыки, приобретенные в 1990-е во время занятий челночной торговлей, и он стал бы челноком — курсировал между Вольными городами и Вестеросом. Кто-то занялся бы контрабандой, как Луковый Рыцарь. Певцы и актеры начали бы с того, что стали выступать в тавернах Королевской Гавани, кто-то из них, может быть, пробился бы и, например, выступил во время турнира, хотя если говорить об эстрадных певцах, то я что-то не вижу многих кандидатов на успех. Нашлось бы много желающих стать наемниками и отправиться воевать за море, а может быть, и включиться в войну в Вестеросе. Вот только для депутатов Госдумы вряд ли там нашлось бы место. Кому нужны люди, которые ничего не могут? Обсуждение вопроса читайте здесь. Тамара Эйдельман историк, преподаватель

К какому реальному политическому режиму ближе всего устройство Вестероса?

Вестерос — это монархия. Это ясно из самого названия — государство Семи Королевств — и из того, что управляет всеми землями король, чья власть передается по наследству (если, конечно, его не свергают). Так как дело происходит в условном Средневековье, то королевская власть здесь не ограничена, нет ни парламента, ни какого-то другого представительного органа. Королю помогает править малый совет, состоящий из небольшого количества приближенных, а главный его помощник — десница, как мы бы сказали, премьер-министр. Но все равно последнее слово остается за королем, даже если он совсем молод. Вспомним, как Джоффри приказал отрубить голову Неду Старку, хотя этого не хотел никто, включая его собственную мать.

Можно сказать, что на Железных островах существуют пережитки родового строя (они выбирают короля), а в Дорне есть странный зародыш демократии (в Водных Садах вместе играют дети всех сословий — специально для того, чтобы они с детства знали, что в воде разницы между знатным ребенком и простолюдином нет). В Вольных городах — олигархические республики наподобие средневековых Флоренции или Новгорода; там всем заправляют несколько знатных и богатых семей.

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Что общего между Вестеросом и СССР?

Вестерос с СССР (как и с любой другой страной) сближает та самая игра престолов, о которой рассказывают нам и книги, и фильмы. В Вестеросе идет борьба за власть, и хотя действие происходит в волшебной стране, не очень похожей на наш мир, и в условном Средневековье, но механизмы борьбы за власть, показанные в книге и в фильме, применимы и к другим странам, к СССР в том числе. Можно вспомнить жестокую борьбу, которую вели члены ЦК ВКП(б) в последние годы жизни Ленина. Тут были и тайные встречи, и заключение союзов, которые затем быстро распадались. Сталин ловко обвел вокруг пальца Каменева и Зиновьева, убедив их, что их главный враг — Троцкий, а когда Каменев и Зиновьев помогли ему сломить очень популярного Троцкого, то он обрушился на них. Бухарин все это время (в середине 1920-х годов) считал, что он остается над схваткой, но, когда Сталин избавился и от Каменева, и от Зиновьева, то сказал Бухарину знаменательную фразу: «Мы с тобой в ЦК одни Гималаи». Можно было догадаться, что двух «гималайских вершин» в ЦК быть не могло и Бухарин был обречен. Чем не игра престолов?

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Были ли в истории события, которые могли послужить прототипом Красной свадьбы?

Сам Джордж Мартин говорит, что вдохновлялся событиями шотландской истории. Прежде всего это Черный ужин, произошедший в 1440 году. Короли из шотландской династии Стюарт к этому времени уже давно боролись против могучего клана Дугласов. Шестнадцатилетний граф Уильям Дуглас и его младший брат были приглашены в Эдинбургский замок на ужин к королю Якову II Стюарту (королю было 10 лет, так что всю интригу организовал его канцлер). Посреди пира вдруг раздалась барабанная дробь, и на стол перед братьями Дуглас поставили отрубленную голову черного кабана как символ смерти. Их вытащили из-за стола, вывели на соседний холм и обезглавили. Другое знаменитое коварное убийство в шотландской истории — это Бойня в Гленко, куда по приказанию короля Вильгельма III явились представители рода Кемпбеллов, чтобы наказать живших в долине Гленко Макдоналдов за якобы совершенное теми предательство. Макдоналды враждовали с Кемпбеллами, но, следуя закону гостеприимства, они впустили их в долину Гленко, накормили и оставили на ночлег. И жестоко за это поплатились, так как ночью незваные гости набросились на них. Многие члены клана Макдоналдов погибли, а другие пытались спастись в горах, но, так как дело было зимой, они погибли от холода. После этого от Кемпбеллов все отвернулись — не столько из-за того, что те вырезали несколько десятков человек (это в Шотландии XVII века было в порядке вещей), сколько из-за того, что они нарушили законы гостеприимства и напали на тех, кто дал им приют.

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Существует ли аналог Стены в реальном мире?

Джордж Мартин написал в своем блоге, что, описывая Стену, он вдохновлялся не столько Великой Китайской стеной, как обычно считается, сколько валом Адриана — стеной куда меньших размеров, построенной на севере Британии римским императором Адрианом во II веке нашей эры. И Китайская стена, и Адрианов вал были предназначены для того, чтобы защищать государство от нападений диких народов, приходивших с севера: от кочевников хунну и других — в Китае, от пиктов, скоттов и прочих — в Британии. И в обоих случаях стена никого не спасла. Кочевники часто прорывали ее в Китае, а в Британии стену просто забросили после ухода римских легионов в V веке н. э. Так что судьба Стены в Вестеросе тоже напоминает обе эти стены. Удивительным образом сегодня на остатках Адрианова вала можно увидеть людей, как бы охраняющих стену. И одеты они не в костюмы римских легионеров, а в костюмы Ночного дозора.

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Какие аналоги Ночного дозора существовали в истории?

Конечно, можно сказать, что аналогом Ночного дозора были римские легионеры, охранявшие Адрианов вал. Но легионеры не давали таких обетов, как дозорные. Очевидно, обеты пришли из средневековых рыцарских орденов, таких как тамплиеры, госпитальеры и другие. Вступавшие в них рыцари несли военную службу, например госпитальеры охраняли паломников, отправлявшихся в Иерусалим в эпоху крестовых походов. Но при этом, оставаясь рыцарями, они принимали монашеские обеты, в частности давали обет безбрачия. Еще одна интересная деталь, когда хоронят дозорного, то говорят: «И теперь его дозор окончен». Эти слова взяты Джорджем Мартином из обычая, существующего у американских полицейских. Если их коллега погибает, то его друзья собираются в отделении полиции, вызывают друга по громкой связи, а затем говорят, что это был последний вызов, и теперь «His watch has ended» («Его дозор окончен»).

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Какая религия из «Игры престолов» больше всего похожа на христианство?

По сути дела, в «Игре престолов» христианство раздроблено на несколько религий. На Железных островах поклоняются Утонувшему богу, и обряд, который здесь совершают над каждым ребенком, напоминает крещение, только опускают его не в купель, а в морскую воду; человек почти тонет, а затем как будто возрождается к новой жизни. Культ Семерых напоминает христианство тем, что Семеро богов считаются разными лицами одного бога. Пришедший с востока культ бога Света Рглора, конечно, напоминает зороастрийство, ведь здесь поклоняются пламени, но в то же время именно жрецы Рглора оказываются в мире «Игры престолов» способными воскрешать людей, так что что-то от христианства сюда тоже пришло. Есть еще религиозные ереси, напоминающие средневековые движения в Западной Европе. А на севере Вестероса люди по-прежнему исповедуют древнюю религию и поклоняются деревьям. Ясно, что это напоминает языческие верования, которые во всем мире были связаны с одухотворением природы. Можно вспомнить древнегреческих дриад или русских леших — все это духи леса.

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На кого из российских правителей больше всего похожа Дейенерис Таргариен?

В принципе Дейенерис не слишком похожа на российских правителей, но если уж постараться, то можно найти сходство с Екатериной II. Та тоже боролась за власть, жестко отбрасывала конкурентов (даже собственного мужа) и при этом пыталась заботиться о своих подданных, хотя получалось это у нее (как и у Дейенерис) не всегда. Молодость Екатерины — Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской — была довольно печальной. Не такой печальной, как у Дейенерис, но все-таки ее привезли в Россию, о которой она ничего не знала, и выдали замуж за наследника российского престола Петра Федоровича, которого она не знала и который был ей не слишком приятен. Правда, Дейенерис смогла полюбить кхала Дрого и вызвать его любовь, а брак Екатерины и Петра был несчастливым и закончился катастрофой — переворотом, восшествием Екатерины на престол и убийством Петра III. Но само развитие событий (одинокая молодость, множество перенесенных унижений, брак без любви), а затем приход к власти, появление множества приближенных, чьи таланты, ум, энергию она поставила себе на службу (можно вспомнить хотя бы великого государственного деятеля и фаворита Екатерины, Григория Потемкина), и превращение в великую правительницу — в этом Екатерина явно напоминает Дейенерис.

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Какие правители были так же жестоки, как Джоффри Баратеон?

К сожалению, таких правителей мировая история знает предостаточно. Но, наверное, надо прежде всего вспомнить войну Алой и Белой розы, борьбу между английскими кланами Ланкастеров и Йорков, вдохновившую Джорджа Мартина на описание борьбы Ланнистеров и Старков. В этой борьбе активно участвовала королева Маргарита, жена короля Генриха VI Ланкастера. Она отчаянно боролась за власть с Ричардом, герцогом Йоркским (прототипом Неда Старка). Ричард на какое-то время захватил в плен короля, но затем Ланкастеры отбили Генриха, а Ричард погиб в битве, и его голова была выставлена на пике у ворот Йорка. Между тем королева приказала казнить двух рыцарей, охранявших короля в плену. Генрих пытался за них заступиться, так как они обращались с ним хорошо и он обещал им прощение. К тому же казнить пленных — подло. Но Маргарита (кстати, даже ее изображения напоминают Серсею с ее длинными светлыми волосами) позвала их сына и спросила, что делать с пленными. Мальчик сказал: казнить — и их казнили. Поступок, который Мартин явно вспоминал, когда придумывал Джоффри, а еще сына Лизы Аррен.

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Кто он, Петир Бейлиш реального мира?

Петир Бейлиш — незнатный человек, который оказывается у самых вершин власти благодаря своему умению обращаться с деньгами. В Средние века короли часто любили приближать к себе незнатных людей, противопоставляя их аристократам. Было ясно, что человек, не обладающий длинной генеалогией, больше зависит от короля и будет лучше служить ему. Именно поэтому средневековые короли поддерживали университеты, давали им привилегии. Университеты поставляли образованных управленцев, на которых легко было опираться. Можно вспомнить пример из XVII века — великого финансиста Кольбера, служившего французскому королю Людовику XIV. Кольбер очень много сделал для развития французской экономики, но при этом он был вынужден постоянно повышать налоги, чтобы удовлетворять бесконечные аппетиты короля. В результате он оказался настолько непопулярен, что народ чуть не растерзал его тело во время его похорон. Кстати, Кольбер активно участвовал в придворных интригах. Об этом можно прочитать в романе Дюма «Десять лет спустя».

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Заключительный сезон «Игры престолов» доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»). Премьера каждой серии — в ночь с воскресенья на понедельник, после 4 часов утра (по московскому времени). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.