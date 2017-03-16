Заблокируй их всех: Как спастись от спойлеров

Настроить соцсети

«ВКонтакте»

«ВКонтакте» выпускает защиту от спойлеров только к премьерам очень популярных шоу и фильмов — новому «Твин Пикс», «Шерлоку», «Мстителям» и «Игре престолов». Соцсеть определяет, в каких материалах может содержаться потенциальный спойлер, а затем вешает на него предупреждение и скрывает основную часть поста. Пользователю придется переключиться на умную ленту, чтобы алгоритм заработал. От раскрытия деталей сюжета в комментариях такой механизм, конечно, не спасет.

Надежность: ★☆☆☆☆

Instagram

Не наткнуться на спойлеры в Instagram достаточно легко — просто игнорируйте сторис. Также можно определить, кто из ваших друзей любит записывать десятки видео во время просмотра новой серии, и скрыть в настройках их публикации.

Надежность: ★★☆☆☆

Twitter

По сравнению с другими соцсетями у Twitter самые большие возможности по блокировке нежелательного контента. Он позволяет скрывать не только твиты определенных пользователей, но и целые фразы, хештеги и даже эмодзи. Если вы подписаны на бессердечных любителей спойлерить каждую серию «Игры престолов», смело добавляйте их в список игнорируемых до конца сезона. Вы не перестанете быть подписчиком этого пользователя, но и не будете видеть его записи. Однако Twitter не гарантирует стопроцентную защиту от спойлеров: посты с нежелательными словами и хештегами могут отображаться в результатах поиска и на главной.

Надежность: ★★★☆☆

Facebook

В 2018 году Facebook пытался ввести блокировку по ключевым словам, похожую на режим игнорирования в Twitter, но проект не прошел тестирование. Убрать спойлеры из своей ленты нелегко: придется методично блокировать неугодных пользователей и надоевшие страницы.

Надежность: ★☆☆☆☆