Заблокируй их всех: Как спастись от спойлеров

Пока поклонники «Игры престолов» переживают из-за спойлеров к финальному сезону сериала, а режиссеры «Мстителей» братья Руссо просят фанатов не делиться сюжетными подробностями, утекшими со спецпоказа фильма, рассказываем, как бороться со спойлерами — от режима игнорирования в Twitter до полного информационного вакуума.
Настроить соцсети
«ВКонтакте»
«ВКонтакте» выпускает защиту от спойлеров только к премьерам очень популярных шоу и фильмов — новому «Твин Пикс», «Шерлоку», «Мстителям» и «Игре престолов». Соцсеть определяет, в каких материалах может содержаться потенциальный спойлер, а затем вешает на него предупреждение и скрывает основную часть поста. Пользователю придется переключиться на умную ленту, чтобы алгоритм заработал. От раскрытия деталей сюжета в комментариях такой механизм, конечно, не спасет.
Надежность: ★☆☆☆☆
Не наткнуться на спойлеры в Instagram достаточно легко — просто игнорируйте сторис. Также можно определить, кто из ваших друзей любит записывать десятки видео во время просмотра новой серии, и скрыть в настройках их публикации.
Надежность: ★★☆☆☆
По сравнению с другими соцсетями у Twitter самые большие возможности по блокировке нежелательного контента. Он позволяет скрывать не только твиты определенных пользователей, но и целые фразы, хештеги и даже эмодзи. Если вы подписаны на бессердечных любителей спойлерить каждую серию «Игры престолов», смело добавляйте их в список игнорируемых до конца сезона. Вы не перестанете быть подписчиком этого пользователя, но и не будете видеть его записи. Однако Twitter не гарантирует стопроцентную защиту от спойлеров: посты с нежелательными словами и хештегами могут отображаться в результатах поиска и на главной.
Надежность: ★★★☆☆
В 2018 году Facebook пытался ввести блокировку по ключевым словам, похожую на режим игнорирования в Twitter, но проект не прошел тестирование. Убрать спойлеры из своей ленты нелегко: придется методично блокировать неугодных пользователей и надоевшие страницы.
Надежность: ★☆☆☆☆
Скачать расширение для браузера
За последние несколько лет появились десятки расширений для браузеров и сервисов, блокирующие спойлеры в соцсетях, на обычных сайтах и в мобильных приложениях: Spoiler Protection 2.0, Unspoiler, Spoiler Block. Однако некоторые сервисы не всегда справляются с задачей. Например, в Spoilers Blocker прямоугольник, призванный скрывать спойлеры в мобильных приложениях, появляется на экране с опозданием, а расширение GameofSpoils пропускает посты в Facebook.
Надежность: ★★★☆☆
Не читать новости
На раскрытие подробностей сюжета можно наткнуться не только в Facebook и Twitter, но и в новостных изданиях, которые нередко забывают ставить в материале предупреждение о спойлерах или, что еще хуже, присылают пуши с пересказом новой серии. Если вы спокойно ощущаете себя в информационном вакууме, то смело выключайте уведомления и забывайте на несколько дней о ленте новостей, Facebook и Twitter. Но не теряйте бдительность: всегда есть вероятность услышать спойлер в трамвае или в очереди за кофе.
Надежность: ★★★★☆
Изолироваться
Самый эффективный способ избежать спойлеров — отказаться на время от использования техники и отправиться в добровольную информационную изоляцию, где не ловит сеть. Или взять пример с героев сериала «Как я встретил вашу маму» и устроить себе сенсорную депривацию. Для этого придется найти хорошие наушники, непроницаемые очки и шторки для лица. Зато вы точно не услышите, как коллеги обсуждают отношения Джона Сноу и Дейенерис.
Надежность: ★★★★★