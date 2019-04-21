Финал «Игры престолов»: Обзор 2-й серии

Осторожно: спойлеры!

Вторая серия вышла неожиданной, непривычно камерной — все действие замкнуто на Винтерфелле и его обитателях, которые собираются в пока еще уютных комнатах с камином и в криптах, ожидая чего-то большого и масштабного. Серия переполнена саспенсом и тревогой, на которые камерность, кстати, тоже работает.

Начинается все с поставленного ребром в финале первой серии вопроса: что же станется с Джейме Ланнистером? Он добровольно пришел на Север сражаться и помогать, его на Севере ждут брат и старая боевая подруга и не ждут (или он так думает) все остальные: новая королева, отца которой он убил, младший Старк, которого он когда-то покалечил, и вообще все северяне на дух не переносящие Ланнистеров.