Star Wars Celebration — 2019: Сестры Силы и штурмовики толерантности

Вернувшись из Чикаго, рассказываем, что было на главном слете фанатов «Звездных войн» и какая сторона Силы побеждает.

Совершенно зеленая летчица тви’лек Хера Синдулла в летных очках, наушниках, широких брюках. Девушка в идеально выполненном костюме адмирала Трауна — синее лицо, китель, красные контактные линзы. Белый волк, которому, очевидно, очень жарко постоянно носить весь меховой костюм, поэтому иногда он держит пушистую голову под мышкой. Несколько принцесс Лей, одна из них — морозоустойчивая Лея-рабыня (в Чикаго в апреле выпал снег). Дроиды, семья поргов и семья эвоков, совсем крошечный штурмовик-дошкольник, несколько заметных издалека По Дэмеронов в оранжевых комбинезонах — перечислить (да и просто узнать) все костюмы на Star Wars Celebration невозможно.

Фото: Starwarscelebration.com

По выставочному залу бродят косплееры такой изобретательности, что непонятно, почему всех их моментально не наняли на работу костюмерами в следующие «Звездные войны». Некоторые костюмы не реплики уже существующих, а фантазии на тему любимых фильмов. Мы уже упоминали девушку в кринолине с «убегающими» строками «Однажды, давным-давно в далекой-далекой галактике» и мужчину в мини-платье дроида R2D2. Объединяет людей, приехавших на конвенцию, одно: они всегда соглашаются на фотографию, охотно рассказывают о своих костюмах, не обижаются, если их рассматривают (хотя на конвенции висят объявления, что навязчивое фотографирование и харассмент косплееров запрещены).

Star Wars Celebration / Фото: Getty Images

«Я фанат „Звездных войн“ из-за жены. Ну, то есть когда мы познакомились 36 лет назад, она уже была активной участницей фан-клуба фильма. Пришлось и мне подтянуться». Теперь Стивен и Ронда из Миннесоты приезжают на Star Wars Celebration каждый раз вместе со своими взрослыми детьми. Таких историй на фестивале много. Перед каждой презентацией ведущие разогревают зал с помощью игр и конкурсов — поразительно, насколько доброжелательная, раскрепощенная и не чуждая самоиронии тут аудитория. Обычные люди выходят на сцену, не боясь оказаться в идиотском положении перед семитысячным залом, и не оказываются в нем, потому что зал тут невероятно тепло поддерживает. Эта атмосфера что-то очень важное говорит о фанатском сообществе вокруг «Звездных войн». Вернее, той его части, которая собралась в этом году в Чикаго.

Фото: Starwarscelebration.com

На Star Wars Celebration легко можно было бы забыть о том, что мероприятие проходит на фоне крайне агрессивной онлайн-реакции части фанатов на восьмой эпизод саги — снятый режиссером Райаном Джонсоном фильм «Последние джедаи». Человек, не следивший за тем, как развивалась ситуация, не понял бы, почему на центральном событии мероприятия — прошедшей в Чикаго презентации девятого эпизода (мы писали о ней тут) — самые продолжительные и горячие аплодисменты достались не режиссеру Джей Джей Абрамсу и не полюбившимся уже поклонникам Дэйзи Ридли, Джону Бойеге или Оскару Айзеку, а дебютировавшей только в восьмом эпизоде саги Келли Мари Трэн. Сыгравшая в «Джедаях» роль Роуз актриса была в очень красивом темном костюме и с трудом сдерживала слезы, пока зал аплодировал ей стоя.

Star Wars Celebration / Фото: Getty Images

Джей Джей Абрамс чуть позже сказал, что очень благодарен Райану Джонсону за множество вещей, но в первую очередь за то, что он нашел и утвердил на роль Келли Мари. Этого, возможно, самого важного момента конвенции не было бы, если бы Трэн месяцами не подвергалась настоящей травле со стороны интернет-троллей. Биографии ее персонажа переписывались в агрессивно расистском и просто оскорбительном ключе, ей писали гадости в Twitter и Instagram (в итоге актриса вынуждена была перестать пользоваться соцсетями). Цитировать эти оскорбления нет смысла, но, увы, для того чтобы была понятна степень неадекватности некоторых из тех, кому «просто не понравился фильм», стоит их суммировать. Преступление Трэн, по мнению этих людей, в том, что она «азиатка и некрасивая». Мемы, в которых актрису сравнивали с другими, «красивыми» и «худыми» женщинами азиатского происхождения, издевательские азиатские имена, придуманные для ее персонажа, и просто угрозы и проклятия — то, с чем не сделавшая ничего плохого Трэн сталкивается теперь каждый день.

«Звездные войны: Последние джедаи»

Поддержка, которую настоящие поклонники саги продемонстрировали актрисе на Star Wars Celebration, — это ответ всегда вообще-то пропагандировавшей терпимость вселенной «Звездных войн» (инклюзивность в ДНК этих фильмов) миру, в котором некоторые, например, утверждают, что собор Парижской Богоматери сгорел, потому что во Франции очень много мусульман. Абсолютно вся конвенция Star Wars Celebration — 2019 выглядела опровержением этого глупого и злобного взгляда на мир.

Star Wars Celebration / Фото: Getty Images

Ведущим множества презентаций — например, встречи с создателем всех существ в фильмах Нилом Гейманом — был Уорвик Дэвис, английский актер, которому рост в 107 сантиметров не помешал сняться в нескольких эпизодах «Звездных войн» и «Гарри Поттера». Гейман, фантастического мастерства художник, раскрыл секрет успеха практически всех своих созданий — он кроется в сочетании технологичности и одушевленности. «Из-за того, что многими этими героями управляют актеры, они становятся более живыми, особенными, эмоциональными, интеллектуальными, у них есть внутренний мир. — поделился Гейман. — Вообще, появление графики изначально было катастрофой для мира практических эффектов. Но сейчас этот перекос ушел, мы можем с помощью графики затереть шнуры тут и там или стереть фигуру кукловода (одним только поргом управляют четыре человека), но наши герои выглядят и существуют на экране почти так же, как в жизни — без всякой графики. И мы относимся к ним как к живым, особенным существам».

Фото: Starwarscelebration.com

Во время каждой презентации выхваченный лучом света сурдопереводчик транслировал происходящее для слабослышащих зрителей (одного из них, в костюме порга, Дэвис в какой-то момент проинтервьюировал). А одним из самых симпатичных моментов конвенции стало появление на сцене Саманты Аллейне — первой девушки, сыгравшей штурмовика. Бойкая английская актриса поделилась, что самой приятной реакцией на свою работу был для нее рассказ знакомой девочки, которая во время игры во дворе хотела быть штурмовиком. Другие дети заметили, что это невозможно, так как она девчонка, на что она ответила: «Саманта Аллейне — тоже девчонка, и она штурмовичка!»

Единственной нотой повестки, которую можно назвать фальшивой, была отдельная дискуссия «Сестры Силы: Женщины и „Звездные войны“». Вместо, как можно было бы ожидать, любопытного разговора о том, как менялась роль женщин в саге (от Леи-рабыни до капитана Фазмы), это была хаотичная, неудачно задуманная и проведенная беседа, в ходе которой самыми яркими высказываниями были фразы «Это здорово! Так вдохновляюще! Ты так меня вдохновила!» и «А ты меня!». В какой-то момент из-за сцены принесли коробочку «клинексов», потому что все участницы панели плакали. Ни в «клинексах», ни в слезах нет, конечно, абсолютно ничего плохого, но немного странно заставлять семитысячный зал ждать, пока ты поплачешь, и делать это смысловым центром мероприятия, на котором больше ничего не происходит. Единственная, пожалуй, презентация, принесшая женщинам больше вреда, чем пользы.

Star Wars Celebration / Фото: Getty Images

В выставочном павильоне и на аренах, где устраивались дискуссии, было очевидно, что мир «Звездных войн» никогда больше не удастся загнать в уютные рамки оригинальной трилогии. Абсолютно полный зал на презентации игры «Джедай: Падение Ордена» — этому подтверждение. Хронологически события игры происходят после «Мести ситхов». Главный герой, Кэл, выжил после приказа 66 и теперь скрывается от инквизиторов, главная из которых — Вторая Сестра, следовательница-интеллектуал, умеющая использовать Силу. В VR-павильон другой игры, «Вейдер Бессмертный», всегда стояла очередь из желающих почувствовать себя выбранным Вейдером, а также попробовать спастись от него с помощью дружественного робота Зоуи (ее озвучила Майя Рудольф). Книги, посвященные саге, раскупали за пару часов, так что на прилавках появлялись таблички «Сегодня все, но завтра мы привезем еще!», а на презентации нового парка в Диснейленде и Диснейворлде взрослые, соревнуясь с детьми, выкрикивали из зала названия любимых аттракционов и особенно радовались тому, что в парке обещают кастомизированную кока-колу и космическую шаурму. Но в парке Galaxy's Edge будет, конечно, не только шаурма, а например, возможность полетать на «Тысячелетнем соколе», причем как в роли пилота, так и инженера. Композитор Джон Уильямс специально для парка написал новую музыку, а Фрэнк Оз снова озвучил Йоду.

Фото: Starwarscelebration.com

На второе по значимости событие конвенции (после презентации девятого эпизода) — представление сериала грядущего канала Disney+ «Мандалорец» — пришла группа самопровозглашенных мандалорцев. Подробно про «Мандалорца» мы писали здесь. Интересно, что кадры из сериала о приключениях охотника за головами в исполнении Педро Паскаля, в отличие от тизера девятого эпизода, показывали посетителям Star Wars Celebration эксклюзивно, а стриминг-трансляцию на это время отключали. Правда, трудно сказать, оправдали ли фанаты еще не вышедшего сериала доверие его автора Джона Фавро, потому что, несмотря на все просьбы не снимать, футадж все-таки выложили в сеть.

«Мандалорец»