Ваше здоровье, друзья: 10 самых просматриваемых эпизодов сериалов в истории

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» привлекла рекордные для сериала 17,4 миллиона зрителей. Для проекта HBO это отличные показатели, но для телевидения в целом — лишь капля в море. По сравнению с проектами 50-летней или 30-летней давности экранизация Джорджа Р. Р. Мартина не попадает даже в двадцатку лучших. Вот какие эпизоды сериалов оказались для американцев самыми просматриваемыми.

1. «Чертова служба в госпитале Мэш»

Финальный эпизод «До свидания, прощайте и аминь»

Сериал о жизни в военном госпитале во время войны в Корее — один из самых известных продуктов американского телевидения. Он просуществовал на несколько лет дольше, чем конфликт, о котором рассказывал, и завершился 28 февраля 1983 года. Чтобы посмотреть, как любимые герои встретят финал, перед экранами телевизоров собралось от 105 до 125 миллионов зрителей. Цифры разнятся, но многие сходятся во мнении, что «До свидания, прощайте и аминь» — самая просматриваемая серия в истории ТВ.

2. «Чирс»

Финальный эпизод «На посошок»

Еще один комедийный сериал, ставший невероятным хитом. Практически все события разворачиваются в стенах не самого приличного бара, где полно завсегдатаев и все знают, как тебя зовут. Поэтому, когда 20 мая 1993 года «Чирс» подошел к концу, последний эпизод привлек 84,4 миллиона зрителей.

3. «Беглец»

Финальный эпизод «Приговор»

Сейчас зрители знают историю доктора Кимбла в основном благодаря фильму 1993 года с Харрисоном Фордом. Но в 1960-е все следили за погоней на телеэкранах. В августе 1967 года она подошла к концу. Главный герой нашел убийцу своей жены и был оправдан. Счастливый финал, который посмотрело 78 миллионов зрителей, чтобы следующим утром обсудить его с коллегами на работе.

4. «Сайнфелд»

«Финал»

«Сериал ни о чем» — так описывают герои «Сайнфелда» собственный проект. Построенный вокруг жизни стендап-комика Джерри Сайнфелда, его нелепых друзей и достаточно стандартных бытовых ситуаций, он до сих пор остается чрезвычайно популярным. Финал, в котором герои вынуждены столкнуться лицом к лицу со всеми своими прошлыми поступками, 14 мая 1998 года собрал перед экранами 76,3 миллиона телезрителей.

5. «Друзья»

«Серия после Супербоула»

Сериал о шестерке друзей, живущих в Нью-Йорке, считается одним из самых знаменитых проектов 1990-х. Проект давно закончился, актеры распрощались с ролями, которые сделали их знаменитыми, но зрители продолжают смотреть «Друзей», цитируя друг другу знаменитые реплики. Считается, больше всего зрителей привлек финал сериала, но на самом деле его обогнал двойной эпизод второго сезона — его посмотрело 52,9 миллиона зрителей.

6. «Частный детектив Магнум»

Финальный эпизод «Разрешение»

Усы Тома Селлека, исполнителя роли детектива Томаса Магнума, — один из главных символов американского телевидения 1980-х. Грубая сила, яркие гавайский рубашки и скоростное красное авто сделали Магнума мечтой зрителей всех возрастов. Одни мечтали стать им, другие — быть рядом с ним. Так что, когда приключения подошли к финалу, перед экранами телевизоров собралось 50,7 миллиона зрителей, желающих увидеть, как любимый герой уходит на покой.

7. «Шоу Косби»

Финальный эпизод «Итак, мы заканчиваем»

Сейчас имя Билла Косби вызывает лишь неприятные ассоциации с сексуальными преступлениями (он использовал наркотики, чтобы спаивать девушек), но в 1980-е он был главной звездой американского телевидения. За восемь лет существования сериала одним из самых популярных оказался эпизод номер 15 третьего сезона, где главный герой покупает машину. Он привлек 36,1 миллиона зрителей. Но рекорд все равно установила заключительная серия с 44,4 миллиона зрителей.

8. «Даллас»

«Кто виноват?»

Семья техасских нефтяных магнатов не самые приятные личности, но их отношения и скандалы на протяжении 14 сезонов неустанно приковывали к себе зрительское внимание. Самым популярным оказался эпизод, вышедший 21 ноября 1980-го — далеко не финал сериала, который продлился еще 10 сезонов. Его посмотрело 41,47 миллиона зрителей.

9. «Корни»

Финальная часть

Полная драматизма история нескольких поколений семьи американского писателя Алекса Хейли — важная часть телевизионной истории. Сквозь призму чернокожего населения проект показывает подлинный портрет американской истории. Поэтому неудивительно, что зрители взахлеб смотрели все части мини-сериала. 23 января 1977 года первый эпизод посмотрело 28,8 миллиона зрителей, а финал, вышедший через семь дней, — 36,38 миллиона зрителей. Хотя, по некоторым данным, на самом деле завершение «Корней» посмотрело более 100 миллиона зрителей.

10. «Поющие в терновнике»

Вторая и третья части и финал

Как и «Корни» в 1977 году, мини-сериал, основанный на одноименном романе австралийской писательницы Колин МакКаллоу, стал одним из главных телевизионных событий 1983 года. Эпическая и головокружительная история жизни семьи Клири, переехавшей из Новой Зеландии на ранчо в Австралии, и запретная любовь Мэгги Клири и амбициозного католического священника Ральфа де Брикассара настолько захватили американского телезрителя, что они снова и снова приникали к экранам в ожидании продолжения. Таким образом, вторая часть «Поющих в терновнике» привлекла 35,4 миллиона зрителей, финал — 35,9 миллиона, а рекорд установила третья серия с 35,99 миллиона зрителей.