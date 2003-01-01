Финал «Игры престолов»: Обзор 1-й серии

А теперь, как и обещали, про отношения и кровные узы. В первой серии Джон узнает то, что мы давно знали — правду о своем истинном, королевском происхождении. Возможно, он предпочел бы остаться бастардом, но верный Сэмвелл Тарли уверяет, что настоящее имя Джона — Эйгон Таргариен, он был рожден в тайном, но законном браке Лианны Старк и Рейгара Таргариена.

Тепер ты хоть что-то знаешь, Джон Сноу.

Сразу же возникает вопрос: как скоро Джон расскажет правду о себе своей возлюбленной тете Дейенерис? Расскажет ли вообще или предпочтет держать все в тайне, чтобы не накалять и без того неспокойную обстановку в Винтерфелле? Рискнем предположить, что Джон расколется быстро. Знаем мы его: он человек чести и не сможет долго скрывать правду от возлюбленной.

Сама Дейенерис уже открыла одну неудобную правду и, похоже, нажила если не врага, то недоброжелателя в лице Сэмвелла Тарли. Королева, не смутившись, рассказала Сэму о показательной казни его отца и брата. Смутился только присутствовавший при разговоре Джорах Мормонт. В общем, неудобно получилось.

Знаки войны

Войны ждут все, и она уже близка. И, похоже, гораздо ближе, чем думают многие в Винтерфелле. Иначе не отпустили бы маленького лорда Неда Амбера в его родной замок Последний Очаг, чтобы он вывез оттуда остатки своих людей. Последний Очаг расположен совсем близко к Стене, и все мы знаем, что грядет с той стороны.

Амберы когда-то были верны Старкам, но переметнулись к Болтонам и положили всю свою армию в Битве бастардов. Отец Неда, Маленький Джон, был убит Тормундом, и мальчик остался лордом-сиротой. В конце предыдущего сезона Джон Сноу не стал забирать у него земли в наказание за грехи отца, как хотела сделать Санса. А может, и стоило.

Белые ходоки нападают на Последний Очаг и не просто убивают Неда и его людей, а создают, используя его тело и оторванные конечности жителей замка, свой «фирменный орнамент».

Существует несколько версий значения этих «орнаментов». Самый первый был показан в начале первого же сезона и имел форму разделенного пополам круга.

Следующие произведения искусства Белых ходоков больше напоминают спираль. Именно так стоят ритуальные камни вокруг чардрева Детей леса, которые, собственно, и создали Короля Ночи, чтобы он уничтожил Первых людей.

Есть вероятность, что ходоки оставляют свои жуткие спирали как знаки выполненной миссии. Но, по другой версии, они таким образом просто глумятся над Детьми леса, которые давно уже не рады собственноручно сотворенному когда-то злу. Еще одна пока не объяснимая загадка: дотракийцы тоже любят спирали — к чему бы это?

В покоях Серсеи

Но что же там в далекой-далекой Королевской Гавани? Для контраста с переполненным людьми, лошадьми и драконами Винтерфеллом нам показывают огромный и практически пустой тронный зал в Красном замке. Сотни придворных, которые могли бы здесь толпиться, взорваны по приказу Серсеи еще в финале шестого сезона. Королева теперь окружена лишь охраной из гвардейцев. Рядом с ней только зловещий Квиберн и жуткий Гора. Одна радость: Эурон Грейджой привез из-за моря 20 тысяч Золотых Мечей — лучших из всех наемников.

Драконы Дейенерис не дают покоя королеве Серсее. Они пугают и вызывают зависть. Серсея тоже хочет обладать какими-нибудь огромными диковинными тварями, но ее ждет разочарование. Золотые Мечи не взяли с собой своих боевых слонов. Те, мол, не переносят морских путешествий. Слонов придумали не авторы сценария сериала, а сам Джордж Мартин. В серии книг «Песнь Льда и Пламени» они упомянуты. Для Вестероса это экзотические животные, а в Волантисе их используют для перевозки грузов и в боевых целях. Вот еще одна интрига: будет ли битва со слонами, и если будет, то когда?

Но вернемся к Серсее. В награду за привезенную армию она неохотно отдается Эурону Грейджою. Дело не в благодарности, а в коварстве королевы. Так она мстит покинувшему ее брату-любовнику Джейме. И это еще не все. Серсея посылает сира Бронна Черноводного убить обоих своих братьев — и Джейме, и Тириона — в случае, если их не прикончат Белые ходоки во время будущего сражения.

Нам остается только гадать, выполнит ли Бронн ее ужасный приказ. С одной стороны, он, можно сказать, дружен с обоими братьями. С другой стороны, сир Черноводный — человек беспринципный и обожает золото, которого ему авансом выплатили очень много.

Еще один вопрос, повисший в воздухе: беременна ли Серсея? Похоже, все-таки да, но от Эурона Грейджоя она пока предпочитает это скрывать, ведь он заявил, что хочет от нее собственного ребенка.

Рассчитывает ли Серсея на победу Дейенерис и компании в битве с армией мертвых? Несомненно, ведь тогда она сможет уничтожить остатки их войск с помощью Золотых Мечей. В случае же победы Короля Ночи она рассчитывает уплыть с Эуроном на Железные острова, поэтому и терпит его. Но ни Эурон, ни Серсея еще не знают, что на Железных островах их может ожидать Яра Грейджой, которую освободил вновь воспрянувший духом Теон, пока дядюшка был у королевы.