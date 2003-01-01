Финал «Игры престолов»: Обзор 1-й серии

В первом эпизоде восьмого сезона мы увидели приезд армии Дейенерис в Винтерфелл и воссоединение Старков. Смогут ли Санса и Арья смириться с тем, что Джон присягнул Таргариенам?
Первый эпизод оправдывает все фанатские ожидания: полеты драконов, немного секса, немного жестокости, привет от Белых ходоков, ностальгия и старые добрые интриги. А теперь давайте по порядку.
Осторожно: спойлеры!
Прекрасная новая заставка сразу же дает нам понять, где будут происходить события первой серии: это Последний Очаг, Винтерфелл и Королевская Гавань. Впервые очень подробно показано внутреннее устройство самих замков, в том числе фамильный склеп Старков и Железный трон. Создатели сериала уже рассказали о работе над заставкой, но не сказали главного: некоторые считают, что в ней спрятан намек на появление еще одного дракона. Давайте пересчитаем.
Заодно ясно обозначен маршрут Белых ходоков, сквозь пролом в стене пролегающий к замку Последний Очаг, а оттуда прямо к Винтерфеллу.
Все дороги ведут в Винтерфелл
В первом эпизоде, который даже называется «Винтерфелл», все стремятся в родовое поместье Старков. Сюда прибывают Джон Сноу, бывший король Севера, и королева Дейенерис, которой он присягнул. С ними два дракона и две армии — дотракийцы и Безупречные. И те, и другие — южане, они мерзнут под местным снегопадом и холодными взглядами коренных северян.
Вместе с Джоном и Дейенерис в замок прибывают также Тирион, Варис, сир Давос, Джендри и Пес. Сюда же ближе к финалу на свой страх и риск проберется Джейме, чтобы сразу же встретиться со своей выжившей жертвой Браном Старком, который теперь называет себя Трехглазым вороном. После возвращения в родной дом Бран предпочитал уединение в Богороще, теперь же, наоборот, норовит находиться в центре событий. Нам настойчиво показывают его постоянно сидящим во дворе замка, он начеку и каждого встречает пристальным взглядом.
В основном первая серия посвящена соединениям и воссоединениям. Юг соединяется с Севером. Воссоединяются все живые Старки. У Арьи, например, просто праздник какой-то. Она встречает Джона, с которым рассталась еще во второй серии первого сезона. Встречает Джендри, которого в последний раз видела в третьем сезоне, и, кажется, флиртует с ним. Впрочем, не только. Грядет война с мертвецами, которых нельзя победить даже таким замечательным мечом, как Игла. Арья заказывает Джендри специальное копье со съемным наконечником из драконьего стекла. Собственно, это и есть задача Джендри — работать в кузнице, чтобы вооружить как можно большее количество людей оружием из драконьего стекла.
Серия в цифрах:
Погибло в серии: 7 (и неизвестное число людей Амбера)
Любовных сцен: 2
Между Серсеей и Эуроном; между Джоном, Дейенерис и драконами.
Телевизионный рейтинг:
17,4 миллиона зрителей
Происходит еще одна долгожданная встреча — Арьи и Пса. Эти двое разве что не рычат друг на друга, но все же он, несмотря ни на что, скорее рад ее видеть. Зритель уже привык к тому, что Пес под маской уродства и грубости скрывает чувствительную душу, но Арья ему пока не доверяет.
Впрочем, доверие — это вообще не про Безликих. Одно очевидно: Арья и Пес теперь на одной стороне, в скором будущем они будут сражаться рука об руку. Несмотря на то, что Сандор Клиган когда-то был в списке Арьи, может быть, у них хотя бы на время и сложится боевая дружба. По одной из версий, именно Арья и Пес вместе отправятся в Королевскую Гавань по душу королевы Серсеи.
Кое-кто из фанатов гадал, повстречаются ли еще когда-нибудь Санса и Тирион. И да, это происходит. Когда-то в четвертом сезоне они были — по крайней мере номинально — мужем и женой и даже поддерживали друг друга в тяжелые времена в Королевской Гавани. Санса изрядно поумнела с тех пор и растеряла всю прежнюю наивность, а вот ум Тириона, по ее мнению, наоборот, притупился. Девушку удивляет, что Бес верит (или хочет верить) обещаниям Серсеи. Кстати, многих зрителей это тоже поражает: как после всего он может быть таким наивным?
В замок собирается явиться с неприятной секретной миссией и сир Бронн Черноводный. Как видите, в Винтерфелле полный аншлаг. А там, где много людей, и проблем немало.
ЛЮБОВЬ И ДРАКОНЫ
Драконы неважно чувствуют себя на Севере. Местные козы и овцы не слишком им по вкусу. А мама-кхалиси пока больше занята другими вопросами. Дело в том, что на этот раз драконы (одна из главных удач эпизода!) усиливают не батальные сцены, а романтические.
Старинные ожидания зрителей сбываются уже в первой части серии, и Джон наконец садится верхом на дракона Рейгаля! Поначалу эта сцена выглядит скорее комичной: Джон не знает, как взобраться на дракона, побаивается его, а Дейенерис над ним посмеивается. Но бывший король Севера довольно быстро осваивается, выдерживает головокружительный парный полет и после приземления заявляет, что больше не хочет и слышать о лошадях. Драконы получились замечательные, они гораздо более эмоциональны, чем прежде. А каким вышел крупный план с Дрогоном, который смотрит на поцелуй своей матери и ее собственного племянника (не переживайте, подробнее про это будет дальше). Сразу стал мемом.
Есть опасение, что настолько мимимишные драконы — это дурной знак. Неужели нас заставляют полюбить их с новой силой только для того, чтобы потом шокировать их гибелью? Раз Джон оседлал Рейгаля, то ему теперь не отвертеться от участия в битве в качестве драконьего всадника. Чтобы не проливать потом горькие слезы, не спешите еще сильнее привязываться к этим созданиям!
А теперь, как и обещали, про отношения и кровные узы. В первой серии Джон узнает то, что мы давно знали — правду о своем истинном, королевском происхождении. Возможно, он предпочел бы остаться бастардом, но верный Сэмвелл Тарли уверяет, что настоящее имя Джона — Эйгон Таргариен, он был рожден в тайном, но законном браке Лианны Старк и Рейгара Таргариена.
Тепер ты хоть что-то знаешь, Джон Сноу.
Сразу же возникает вопрос: как скоро Джон расскажет правду о себе своей возлюбленной тете Дейенерис? Расскажет ли вообще или предпочтет держать все в тайне, чтобы не накалять и без того неспокойную обстановку в Винтерфелле? Рискнем предположить, что Джон расколется быстро. Знаем мы его: он человек чести и не сможет долго скрывать правду от возлюбленной.
Сама Дейенерис уже открыла одну неудобную правду и, похоже, нажила если не врага, то недоброжелателя в лице Сэмвелла Тарли. Королева, не смутившись, рассказала Сэму о показательной казни его отца и брата. Смутился только присутствовавший при разговоре Джорах Мормонт. В общем, неудобно получилось.
Знаки войны
Войны ждут все, и она уже близка. И, похоже, гораздо ближе, чем думают многие в Винтерфелле. Иначе не отпустили бы маленького лорда Неда Амбера в его родной замок Последний Очаг, чтобы он вывез оттуда остатки своих людей. Последний Очаг расположен совсем близко к Стене, и все мы знаем, что грядет с той стороны.
Амберы когда-то были верны Старкам, но переметнулись к Болтонам и положили всю свою армию в Битве бастардов. Отец Неда, Маленький Джон, был убит Тормундом, и мальчик остался лордом-сиротой. В конце предыдущего сезона Джон Сноу не стал забирать у него земли в наказание за грехи отца, как хотела сделать Санса. А может, и стоило.
Белые ходоки нападают на Последний Очаг и не просто убивают Неда и его людей, а создают, используя его тело и оторванные конечности жителей замка, свой «фирменный орнамент».
Существует несколько версий значения этих «орнаментов». Самый первый был показан в начале первого же сезона и имел форму разделенного пополам круга.
Следующие произведения искусства Белых ходоков больше напоминают спираль. Именно так стоят ритуальные камни вокруг чардрева Детей леса, которые, собственно, и создали Короля Ночи, чтобы он уничтожил Первых людей.
Есть вероятность, что ходоки оставляют свои жуткие спирали как знаки выполненной миссии. Но, по другой версии, они таким образом просто глумятся над Детьми леса, которые давно уже не рады собственноручно сотворенному когда-то злу. Еще одна пока не объяснимая загадка: дотракийцы тоже любят спирали — к чему бы это?
В покоях Серсеи
Но что же там в далекой-далекой Королевской Гавани? Для контраста с переполненным людьми, лошадьми и драконами Винтерфеллом нам показывают огромный и практически пустой тронный зал в Красном замке. Сотни придворных, которые могли бы здесь толпиться, взорваны по приказу Серсеи еще в финале шестого сезона. Королева теперь окружена лишь охраной из гвардейцев. Рядом с ней только зловещий Квиберн и жуткий Гора. Одна радость: Эурон Грейджой привез из-за моря 20 тысяч Золотых Мечей — лучших из всех наемников.
Драконы Дейенерис не дают покоя королеве Серсее. Они пугают и вызывают зависть. Серсея тоже хочет обладать какими-нибудь огромными диковинными тварями, но ее ждет разочарование. Золотые Мечи не взяли с собой своих боевых слонов. Те, мол, не переносят морских путешествий. Слонов придумали не авторы сценария сериала, а сам Джордж Мартин. В серии книг «Песнь Льда и Пламени» они упомянуты. Для Вестероса это экзотические животные, а в Волантисе их используют для перевозки грузов и в боевых целях. Вот еще одна интрига: будет ли битва со слонами, и если будет, то когда?
Но вернемся к Серсее. В награду за привезенную армию она неохотно отдается Эурону Грейджою. Дело не в благодарности, а в коварстве королевы. Так она мстит покинувшему ее брату-любовнику Джейме. И это еще не все. Серсея посылает сира Бронна Черноводного убить обоих своих братьев — и Джейме, и Тириона — в случае, если их не прикончат Белые ходоки во время будущего сражения.
Нам остается только гадать, выполнит ли Бронн ее ужасный приказ. С одной стороны, он, можно сказать, дружен с обоими братьями. С другой стороны, сир Черноводный — человек беспринципный и обожает золото, которого ему авансом выплатили очень много.
Еще один вопрос, повисший в воздухе: беременна ли Серсея? Похоже, все-таки да, но от Эурона Грейджоя она пока предпочитает это скрывать, ведь он заявил, что хочет от нее собственного ребенка.
Рассчитывает ли Серсея на победу Дейенерис и компании в битве с армией мертвых? Несомненно, ведь тогда она сможет уничтожить остатки их войск с помощью Золотых Мечей. В случае же победы Короля Ночи она рассчитывает уплыть с Эуроном на Железные острова, поэтому и терпит его. Но ни Эурон, ни Серсея еще не знают, что на Железных островах их может ожидать Яра Грейджой, которую освободил вновь воспрянувший духом Теон, пока дядюшка был у королевы.
Серсея расставила ловушки, но они могут сработать и против нее. Например, Бронн расскажет братьям Ланнистер о ее задании, и теперь уже они захотят навсегда избавиться от злобной сестры. Или ее предаст развязный Грейджой, уж слишком близко он к ней подобрался.
Вряд ли мы получим ответы на эти вопросы уже в следующей серии. Вероятнее, вся она будет посвящена экстренной подготовке к осаде Винтерфелла мертвецами. Сама битва за замок, согласно всем анонсам, случится в третьей серии.
Есть версия, что во второй серии королева все-таки потеряет своего ребенка и от горя придумает еще что-нибудь ужасное. Что ж, посмотрим.
Вита Владимирцева
автор