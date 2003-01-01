Не пиши мне больше: Чем грозит бунт голливудских сценаристов

В Голливуде гражданская война: Гильдия сценаристов (WGA) пошла против Ассоциации агентств (ATA), представляющей интересы большинства сценаристов гильдии. Пострадать могут зрители. Рассказываем, в чем суть конфликта десятилетия и почему он может положить конец сериальному буму.

Утром 13 апреля американские сценаристы и шоураннеры стали массово увольнять своих агентов и отчитываться об этом в Twitter (хештег #IstandwithWGA). От услуг агентов отказались авторы таких сериалов, как «Ходячие мертвецы», «Американская семейка», «Белая ворона», «Диета из Санта-Клариты», «Как я встретил вашу маму» — перечислять можно бесконечно. Гильдия американских сценаристов, инициировавшая этот своеобразный Брекзит, насчитывает тысячи членов, именно они работают над всевозможными прайм-тайм- шоу и голливудскими фильмами. Прежде в истории Голливуда никогда такого не было — все творческие работники тут всегда общаются с работодателями через своих агентов.

Что такое Гильдия сценаристов?

Коротко напомним предысторию. В 1921 году десять голливудских сценаристов, недовольных уменьшением ставок со стороны крупнейших студий, объединились и создали Screen Writers Guild — гильдию сценаристов, которая тогда представляла собой профессиональное сообщество, члены которого скорее делились опытом ремесла, чем боролись за свои экономические интересы. Еще раньше, в 1912 году, на другом побережье сформировалась Authors’ League of America, которая представляла интересы писателей, журналистов и драматургов. В 1933 году обе организации стали координировать свои действия — выбрали президентов и начали переговоры со студиями Голливуда. Чуть позже, в 1954 году, произошло окончательное слияние, и появилась та самая гильдия, Writers Guild of America, объединяющая авторов с Запада и Востока, со штабами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Главная задача гильдии — создавать трудовые стандарты для индустрии и защищать авторские и экономические права авторов. Гильдия контролирует минимальные уровни ставок, отчисления с проката, правильное указание авторов в титрах. Работая со сценаристом из гильдии, ты не можешь выдумать свои условия или платить меньше указанного минимума, все это четко урегулировано в подписанных соглашениях. Так, например, на фильмах с бюджетом меньше 5 млн долларов автор не может получить за сценарий (с тритментом) меньше 62 тыс. долларов.

Все студии-мейджоры и большая часть независимых производственных студий в Голливуде давно подписали контракты с WGA и работают только с авторами из гильдии. Членство в ней строится на системе баллов, которые даются за проделанную работу с этими студиями (их называют signatory studios). Чтобы войти в гильдию, необходимо за три года набрать 24 балла. За сценарий сериала (от 30 до 60 минут) дается, например, 8 баллов, как и за короткометражный сценарий фильма. За полнометражный можно получить сразу все 24, а если вас наняли просто его переписать, то за это положено 12 баллов. При вступлении в гильдию автор платит разовый взнос 2500 долларов и затем 1,5% от заработка в год. Сейчас WGA насчитывает около 20 000 авторов.

В чем причина конфликта между гильдией и агентами?

Клиенты и продюсеры всегда недовольны работой агентов. Сценаристам кажется, что им маловато платят, а продюсерам — что их заставляют переплачивать. Но сейчас конфликт между клиентами (сценаристами) и агентствами, оказывающими посреднические услуги, вышел на принципиально новый уровень. Главная претензия гильдии — это размеры package fees. Тут требуется некоторое разъяснение. Почти все ТВ- и многие кинопроекты укомплектовываются творческими работниками, интересы которых представляет одно агентство. То есть агент продает студии команду целиком. Для сериала это шоураннер, сценарист и режиссер/актер. И если на обычной сделке агент получает 10% с клиента, то в случае пакетной сделки (package deal) агентство берет процент только со студии, причем трижды: 3% от бюджета эпизода, 3% с чистой прибыли каждой серии и до 10% с валовой прибыли проекта. Таким образом, агент по итогу зачастую зарабатывает гораздо больше клиента, которого он представляет.

Керри Доэрти, одна из сценаристок сериала «Обученные», обращает внимание на то, что агенты, в общем, и не нужны — 75% членов WGA нашли свою последнюю работу самостоятельно Гильдия утверждает, что это создает критический конфликт интересов: агенту нет смысла выбивать из студии большую ставку для сценариста, потому что его доход от этого больше не зависит. Но есть вещи и похуже пакетных сделок. Агентства начали создавать аффилированные продакшен-компании. Вообще, по закону агенты не имеют права быть продюсерами или выступать со стороны продакшена, потому что это тоже является прямым конфликтом интересов. Получается, что агентство, как всякий продюсер, владеет частью интеллектуальной собственности, укомплектовывает кадрами свои же проекты. Таким образом, вместо того чтобы отстаивать авторов, они оказываются по другую сторону баррикад и становятся заинтересованы, наоборот, в максимальном ущемлении интересов своих клиентов в свою пользу. Гильдия американских сценаристов (WGA) требует упразднить обе эти практики и вернуться к прежним схемам сделки, где агент получает только процент с клиента, а не со студий и не может выступать одним из продюсеров проекта, даже через аффилированные компании. Существующий с 1976 года договор между гильдией и ATA истек 6 апреля, а еще 25 марта WGA подготовила текст нового соглашения, Code of Conduct, который категорически запрещает агентам принимать участие в любом продакшене и пакетных сделках.

«Как я встретил вашу маму»

Надо ли говорить, что ассоциация против? Для агентов это означает сильное снижение прибыли. Начавшиеся еще в феврале переговоры ничем не закончились, и гильдия дала время агентствам до 13 апреля, выдвинув ультиматум: если они не подпишут Code of Conduct, то ровно в полночь все сценаристы будут вынуждены покинуть своих агентов. Компромисса достичь не удалось.

Это ведь не первый случай, когда гильдия идет на крайние меры?

Конечно. Несмотря на то, что сценаристы всегда за кадром и мало кто знает их имена, именно они оказываются той силой, которая меняет индустрию изнутри. WGA вообще славится своей принципиальностью и жесткостью в ведении переговоров. Сценаристы оказались самой протестующей профессией в Голливуде — с момента появления гильдии, они бастовали шесть раз.

Актер и композитор Энтони Ньюли, комик Мюррей Лэнгстон и сценарист Льюис Джон Карлино пикетируют перед офисом ABC Studios во время трехмесячной забастовки WGA в 1981-м. Бастующие требовали от студий делиться прибылями от домашнего видео и платного телеконтента / Фото:Getty Images

Самая длинная забастовка началась в марте 1988-го и продлилась 153 дня. Тогда гильдия не могла договориться с Альянсом кино-и телепродюсеров (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP), в который входит больше 350 ТВ- и кинопродакшенов, включая все большие студии и телеканалы, требуя повышения авторских отчислений (residuals) с часовых сериалов и большего креативного контроля для авторов. Через пять месяцев изнурительных переговоров компромиссы были достигнуты, и сценаристы наконец смогли вернуться к работе. Но самым важным считается стодневный протест в 2007—2008 годах, результаты которого до сих пор оказывают влияние на Голливуд.

Протесты сценаристов в 2008 году / Фото: Getty Images

Все началось с одного из сценаристов «Остаться в живых», который увидел рекламу написанного им сериала в App Store, где эпизод можно было скачать за 1,99 доллара. «А я же ничего с этого не получаю!» — подумал он. Через год 12 тысяч сценаристов вышли на митинг против произвола продюсеров. Тогда контент только начал активно распространяться через различные стриминговые платформы, но никаких договоренностей об отчислениях за такой вид проката у гильдии и продюсеров не было, поэтому когда пришел момент перезаключать трехлетний контракт с AMPTP, этот вопрос стал ключевым, хотя и не единственным. Не сумев договориться с оппонентами вовремя, все члены гильдии проголосовали за забастовку. Производство сериалов и фильмов остановилось. Сейчас трудно посчитать, сколько именно проектов пострадало в этот период. «Во все тяжкие», «Остаться в живых», «Теория Большого взрыва», «Побег», «Студия 30», «Гриффины» — все они лишились запланированных эпизодов. Каналы лишились оригинального контента для эфира, и, помимо бастующих сценаристов, без работы оказались тысячи людей. По итогам этой забастовки штат Калифорния потерял больше 2 млрд долларов и 37 700 рабочих мест.

Что теперь будет?

Учитывая абсолютную неожиданность ситуации, никто не знает, что будет дальше. WGA, пытаясь минимизировать потери для ее членов, временно передала полномочия агентов адвокатам и менеджерам сценаристов, что сразу вызвало угрозы судебных исков со стороны крупных агентств, потому что по закону полномочия юристов и агентов четко разделены.