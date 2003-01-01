«Мандалорец» из Чикаго: Что мы узнали о будущем сериале Disney+

На фестивале Star Wars Celebration в Чикаго Джон Фавро, наконец, рассказал про свой засекреченный проект «Мандалорец», первый игровой сериал из вселенной «Звездных войн».

«Звездные войны» давно перестали быть только фильмами, исследующими придуманную Джорджем Лукасом галактику. Книги, сериалы, игрушки, комиксы – галактика разрастается, и конца этой экспансии не видно. «Мандалорец», однако, первый игровой сериал по «Звездным войнам», выделяется на этом пестром фоне. Реалистичность делает его ближе к классической трилогии, чем, скажем, к анимационным сериалам по «Звездным войнам».

«Мандалорец»

Еще до начала презентации в зале показалась целая группа людей в кастомизированных мандалорских шлемах, которые стали кричать и всячески привлекать внимание — как и полагается группе поддержки сериала, которого, правда, пока еще никто не видел. Это, конечно, ключевое для понимания феномена связанных со «Звездными войнами» произведениями: еще до выхода они получают такой огромный кредит доверия, оправдать который потом бывает крайне сложно. Но судя по восторженной реакции аудитории в Чикаго на два тизер-трейлера и даже целую сцену из будущего сериала, «Мандалорцу» опасаться нечего. Создатели сериала, Джон Фавро («Железный человек», «Книга Джунглей») и Дэйв Филони («Звездные войны: Войны клонов», «Звездные войны: Повстанцы», «Звездные войны: Сопротивление») дружат с тех пор, как Фавро озвучивал Мандалорца в «Войнах клонов», неудивительно, что сериал они с самого начала разрабатывали вместе. Фавро вел переговоры с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, но еще до заключения договора, написал на всякий случай четыре серии «Мандалорца», что называется, в стол. «Я не хотел, чтобы у нас оказались разные представления о том, каким «Мандалорец» должен быть, поэтому я написал сценарий и предоставил студии возможность: купить его или нет». План сработал: Фавро стал автором первого игрового сериала о «Звездных войнах».

«Мандалорец»

События, описываемые в «Мандалорце», происходят пять лет спустя «Возвращения Джедая». Фавро было интересно разобраться: что же происходит в мире, где победила революция? «Как мы знаем из истории, ничего хорошего». Мандалорцы – воины, наемники, которые в принципе не имеют ничего против джедаев и Силы, но одинаково хладнокровно будут как сотрудничать с ними, так и воевать против них – ничего личного. Своих заказчиков мандалорцы не оценивают – нормальная практика частной военной компании. Мир «Мандалорца» – общество охотников за головами и прочих сомнительных персонажей. Руководителя такой группы головорезов, по имени Гриф Марга играет Карл Уэзерс. Именно он рекрутирует Мандалорца по особому поводу: у клиента есть сложное задание. Главную роль – Мандалорца, одинокого и морально неустойчивого охотника за головами, играет Педро Паскаль, известный прежде всего по роли принца Оберина в «Игре Престолов». Паскаль рассказал, что он, как человек, выросший на «Звездных войнах», готов был с радостью попробоваться хоть на жука, хоть на робота, и чуть не заплакал, когда Фавро сказал ему: «Ты Мандалорец».

«Мандалорец»

Представили на презентации и Джину Карано, она играет Кару Дюн, раньше бывшую ударным штурмовиком. Но настоящей звездой пилота сериала будет режиссер Вернег Херцог. В сцене, которую показали публике на Star Wars Celebration, Херцог дает Мандалорцу инструкции по выполнению опасного (но и хорошо оплачиваемого) задания, больше напоминающие «иди туда, не знаю, куда». Впрочем, мы понимаем, что специалист квалификации Мандалорца сам разберется.

«Мандалорец»