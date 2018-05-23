Восхождение Скайуокера: Что мы узнали о новом эпизоде «Звездных войн»

Побывали в Чикаго на фестивале Star Wars Celebration и вместе с фанатами увидели премьеру трейлера новой части саги, которая получила название «Episode IX: The Rise of Skywalker».
Фестиваль Star Wars Celebration — слет фанатов «Звездных войн» со всего мира (хочется сказать со всех концов галактики, но проверить это так же трудно, как доказать обратное). Фестивалю исполнилось 20 лет, он проводится с 1999 года, но он не ежегодный, а приуроченный к важным для саги событиям — премьерам новых фильмов или круглым датам. В соответствии с традиционной для «Звездных войн» инклюзивностью (первая трилогия — пример того, как самые разные герои, от мехового второго пилота до бессловесного робота, могут быть полноправными участниками истории, не говоря уже о мультикультурности различных планет далекой галактики), фестиваль проводится в разных городах. В этот раз Star Wars Celebration принимает Чикаго.
В огромном экспо-центре представлены все мыслимые и немыслимые аспекты вселенной «Звездных войн»: игрушки, иконические декорации, построенные фанатами, возможность за 199 долларов сфотографироваться с Хайденом Кристенсеном, уникальная коллекция, посвященная R2D2, тату-павильон, из которого некоторые выходят с аккуратным Кайло Реном на лодыжке, и многое-многое другое. В конкурсе косплееров участвуют не только узнаваемые персонажи саги, но и, скажем, женщина в черном платье с кринолином, на котором отпечатан текст «Давным-давно в далекой-далекой галактике…», и двухметровый мужчина в мини-платье и сапожках, повторяющих дизайн робота R2D2. Самый популярный, однако, в этом году костюм — оранжевый летный комбинезон По Дэмерона для взрослых и крошечный меховой комбинезон эвока для детей. Практичность и непродуваемость в местном климате побеждают экстравагантность.
Фестиваль открылся настолько торжественно, насколько это возможно: создатели девятого эпизода «Звездных войн», что могли, рассказали (или, точнее, не рассказали) ведущему Стивену Колберу о съемках завершающего эпизода трилогии. В небольшом ностальгическом фильме, предваряющем разговор, молодой Джордж Лукас сравнил сагу с тремя трехактными пьесами. Сорок лет спустя президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс подтвердили со сцены, что так к этой части межгалактического сериала и относились: фильм должен поставить точку во всех главных сюжетных линиях «Звездных войн». Это ни больше ни меньше относится и к схватке Света и Тьмы.
Те, кто уже посмотрел трейлер, знают, что за преемственность поколений в девятом эпизоде отвечает Билли Ди Уильямс и его герой Ландо Калриссиан. Отвечая на вопрос о моральном облике своего неоднозначного персонажа (увидев фотографию Ландо, на 40 лет постаревшего, но с той же ухмылкой хитреца, на борту «Тысячелетнего сокола», зал взвыл от восторга), элегантный, в своем темном костюме и шейном платке, Уильямс сказал: «Я начинаю уставать от обвинений в том, что предал Хана Соло! Разве кто-нибудь умер?»
Есть в фильме и совсем новые персонажи. Это Джанна в исполнении Наоми Аки (до «Звездных войн» она играла заглавную роль в «Леди Макбет»). Наоми рассказала, что в свое время все-таки нарушила запрет Джей Джей Абрамса и рассказала папе, когда ее утвердили на роль, а вот о том, является ли экранным отцом ее героини Ландо, умолчала. «Ландо такой, у него может быть много детей по всей галактике». Учитывая сопровождающее эту реплику хихиканье, можно считать, что да, Джанна, скорее всего, дочь Ландо.
Персонажем, предпродажи игрушечной версии которого уже можно открывать, станет новый друг робота BB8 — D-O. Похожий немного на лампу с логотипа студии Pixar, D-O с достоинством выехал на сцену и со всех сторон показался тронутой аудитории.
Речи о том, чтобы делать компьютерную версию скончавшейся Кэрри Фишер, по словам Абрамса и Кеннеди, не было, не обсуждалась и возможность утвердить на роль генерала Леи другую актрису. При этом линия Леи была не окончена и требовала развития. В итоге Абрамс решил использовать несколько не вошедших в фильм Райана Джонсона «Последний джедай» сцен и сценарно выстроить линию Леи вокруг них. Так что в девятом эпизоде будет Лея, и сыграла ее в последний раз Кэрри Фишер.
Джон Бойега назвал отношения между молодыми героями девятого эпизода любовным пятиугольником, намекнув на химию между Финном, Рей, Роуз и По. Пятого Бойега не назвал. Ни Дэйзи Ридли, ни Оскар Айзек, исполняющие роли Рей и По, дополнять Бойегу не стали. Ридли была слишком тронута тем, как весь зал спел ей «Happy birthday, dear Daisy» (10 апреля актрисе исполнилось 27), а Айзек радовался своему сравнению пилота-универсала По с хорошим водителем «Убера» — так, что повторил шутку дважды.
Трудно сказать, что было более трогательным — кадры, на которых молодые Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Кэрри Фишер валяют дурака на съемочной площадке, фотография нового исполнителя роли Чубакки Йонаса Суотамо в костюме с грудным сыном на руках или, как всегда, остроумный конферанс играющего C3PO Энтони Дэниелса («C3PO — тот, кто всегда говорит: „Это опасно! Надо убираться отсюда!“ И что он слышит в ответ? „Заткнись!“ Пришла пора положить этому конец!»).
Но как бы то ни было, к моменту, когда на экране появилась заставка Lucasfilm, а за ней последовал трейлер девятого эпизода (Рей на Джакку! Ландо с Чубаккой за штурвалом «Тысячелетнего сокола»! Кайло Рен! Роботы!), поблескивали в расчувствовавшемся зале не только экраны айфонов.