Восхождение Скайуокера: Что мы узнали о новом эпизоде «Звездных войн»

Побывали в Чикаго на фестивале Star Wars Celebration и вместе с фанатами увидели премьеру трейлера новой части саги, которая получила название «Episode IX: The Rise of Skywalker».

Фестиваль Star Wars Celebration — слет фанатов «Звездных войн» со всего мира (хочется сказать со всех концов галактики, но проверить это так же трудно, как доказать обратное). Фестивалю исполнилось 20 лет, он проводится с 1999 года, но он не ежегодный, а приуроченный к важным для саги событиям — премьерам новых фильмов или круглым датам. В соответствии с традиционной для «Звездных войн» инклюзивностью (первая трилогия — пример того, как самые разные герои, от мехового второго пилота до бессловесного робота, могут быть полноправными участниками истории, не говоря уже о мультикультурности различных планет далекой галактики), фестиваль проводится в разных городах. В этот раз Star Wars Celebration принимает Чикаго.

Star Wars Celebration VI / Фото: starwarscelebration.com

В огромном экспо-центре представлены все мыслимые и немыслимые аспекты вселенной «Звездных войн»: игрушки, иконические декорации, построенные фанатами, возможность за 199 долларов сфотографироваться с Хайденом Кристенсеном, уникальная коллекция, посвященная R2D2, тату-павильон, из которого некоторые выходят с аккуратным Кайло Реном на лодыжке, и многое-многое другое. В конкурсе косплееров участвуют не только узнаваемые персонажи саги, но и, скажем, женщина в черном платье с кринолином, на котором отпечатан текст «Давным-давно в далекой-далекой галактике…», и двухметровый мужчина в мини-платье и сапожках, повторяющих дизайн робота R2D2. Самый популярный, однако, в этом году костюм — оранжевый летный комбинезон По Дэмерона для взрослых и крошечный меховой комбинезон эвока для детей. Практичность и непродуваемость в местном климате побеждают экстравагантность.

Star Wars Celebration VI / Фото: Getty Images

Фестиваль открылся настолько торжественно, насколько это возможно: создатели девятого эпизода «Звездных войн», что могли, рассказали (или, точнее, не рассказали) ведущему Стивену Колберу о съемках завершающего эпизода трилогии. В небольшом ностальгическом фильме, предваряющем разговор, молодой Джордж Лукас сравнил сагу с тремя трехактными пьесами. Сорок лет спустя президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс подтвердили со сцены, что так к этой части межгалактического сериала и относились: фильм должен поставить точку во всех главных сюжетных линиях «Звездных войн». Это ни больше ни меньше относится и к схватке Света и Тьмы.

Те, кто уже посмотрел трейлер, знают, что за преемственность поколений в девятом эпизоде отвечает Билли Ди Уильямс и его герой Ландо Калриссиан. Отвечая на вопрос о моральном облике своего неоднозначного персонажа (увидев фотографию Ландо, на 40 лет постаревшего, но с той же ухмылкой хитреца, на борту «Тысячелетнего сокола», зал взвыл от восторга), элегантный, в своем темном костюме и шейном платке, Уильямс сказал: «Я начинаю уставать от обвинений в том, что предал Хана Соло! Разве кто-нибудь умер?»

«Episode IX: The Rise of Skywalker»

Есть в фильме и совсем новые персонажи. Это Джанна в исполнении Наоми Аки (до «Звездных войн» она играла заглавную роль в «Леди Макбет»). Наоми рассказала, что в свое время все-таки нарушила запрет Джей Джей Абрамса и рассказала папе, когда ее утвердили на роль, а вот о том, является ли экранным отцом ее героини Ландо, умолчала. «Ландо такой, у него может быть много детей по всей галактике». Учитывая сопровождающее эту реплику хихиканье, можно считать, что да, Джанна, скорее всего, дочь Ландо.

Джанна в исполнении Наоми Аки / Фото: Getty Images

Персонажем, предпродажи игрушечной версии которого уже можно открывать, станет новый друг робота BB8 — D-O. Похожий немного на лампу с логотипа студии Pixar, D-O с достоинством выехал на сцену и со всех сторон показался тронутой аудитории.

Робот D-O / Фото: Getty Images

Речи о том, чтобы делать компьютерную версию скончавшейся Кэрри Фишер, по словам Абрамса и Кеннеди, не было, не обсуждалась и возможность утвердить на роль генерала Леи другую актрису. При этом линия Леи была не окончена и требовала развития. В итоге Абрамс решил использовать несколько не вошедших в фильм Райана Джонсона «Последний джедай» сцен и сценарно выстроить линию Леи вокруг них. Так что в девятом эпизоде будет Лея, и сыграла ее в последний раз Кэрри Фишер.

«Episode IX: The Rise of Skywalker»

Джон Бойега назвал отношения между молодыми героями девятого эпизода любовным пятиугольником, намекнув на химию между Финном, Рей, Роуз и По. Пятого Бойега не назвал. Ни Дэйзи Ридли, ни Оскар Айзек, исполняющие роли Рей и По, дополнять Бойегу не стали. Ридли была слишком тронута тем, как весь зал спел ей «Happy birthday, dear Daisy» (10 апреля актрисе исполнилось 27), а Айзек радовался своему сравнению пилота-универсала По с хорошим водителем «Убера» — так, что повторил шутку дважды.

«Episode IX: The Rise of Skywalker»

Трудно сказать, что было более трогательным — кадры, на которых молодые Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Кэрри Фишер валяют дурака на съемочной площадке, фотография нового исполнителя роли Чубакки Йонаса Суотамо в костюме с грудным сыном на руках или, как всегда, остроумный конферанс играющего C3PO Энтони Дэниелса («C3PO — тот, кто всегда говорит: „Это опасно! Надо убираться отсюда!“ И что он слышит в ответ? „Заткнись!“ Пришла пора положить этому конец!»).

Star Wars Celebration VI / Фото: Getty Images