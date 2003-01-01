Игра мемов: Джон и Дейенерис в «Страдающем Средневековье»

СегодняОбсудить0

Начался последний сезон «Игры престолов», и нас ждет целых полтора месяца шуток в соцсетях. Мы попросили паблик «Страдающее Средневековье» сделать специальную подборку мемов про сериал в виде средневековых миниатюр. Всем лютолев!

Заключительный сезон «Игры престолов» доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»). Премьера каждой серии — в ночь с воскресенья на понедельник, после 4 часов утра (по московскому времени). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Больше средневековых мемов ищите в паблике «Страдающее Средневековье» во «ВКонтакте».

Автор: Страдающее Средневековье

Смотрите также

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 1-й эпизод финала «Игры престолов»

Вчера

Кит Харингтон послал критиков «Игры престолов» к черту

Вчера

Ролик «Звонки престолов»: Горячая линия для фанатов «Игры престолов»

16 апреля

Финал «Игры престолов»: Обзор 1-й серии

16 апреля

Главное сегодня

«Мстители: Финал» установили рекорд по предпродажам на КиноПоиске

Сегодня

Объявлена программа 72-го Каннского кинофестиваля

Сегодня

Игра мемов: Джон и Дейенерис в «Страдающем Средневековье»

Сегодня

Что смотреть в кино: «После», «Миллиард» и «Нуреев. Белый ворон»

Сегодня

Джейсон Момоа сбрил бороду и напомнил о вреде пластика

Сегодня

Star Wars Celebration — 2019: Сестры Силы и штурмовики толерантности

Сегодня

Трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»: Без тормозов

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании