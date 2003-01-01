Игра мемов: Джон и Дейенерис в «Страдающем Средневековье»

Начался последний сезон «Игры престолов», и нас ждет целых полтора месяца шуток в соцсетях. Мы попросили паблик «Страдающее Средневековье» сделать специальную подборку мемов про сериал в виде средневековых миниатюр. Всем лютолев!
Заключительный сезон «Игры престолов» доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»). Премьера каждой серии — в ночь с воскресенья на понедельник, после 4 часов утра (по московскому времени). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.
Больше средневековых мемов ищите в паблике «Страдающее Средневековье» во «ВКонтакте».