«Безумный Макс»: Вершина эволюции австралийского треша

По количеству голых задниц на метр пленки австралийское кино начала 1970-х легко уделывает любую кинематографию мира. «Free your mind and your ass will follow» — в Австралии легендарный панк-лозунг, как и предсказывала Алиса, работал с точностью до наоборот. За освобождением телесного низа от оков старорежимной нравственности следовали необратимые метаморфозы сознания. Пока зрители, смеясь, ходили в кино натурально с тазиками (а вдруг стошнит?), национальная идентичность, до сих пор базировавшаяся исключительно на своеобразии сумчатых, претерпевала радикальные перемены.

Какой была новая Австралия? Борцы за этику прогнозировали апокалипсис буквально к 1983 году, и вовсе не из-за возможной атомной войны. В киноаппаратах от разгоряченных тел и пивных паров запотевали линзы. Критики обзывали снимавших секс-комедии Тима Бёрсталлa (автор фильмов про Элвина) или Ричарда Франклина (автор «Фантазма» — не путать с фильмом Коскарелли) пошляками. Но их фильмы зарабатывали в прокате в десятки раз больше своего бюджета, одновременно позиционируя Австралию как объект желания для туристов, в том числе и американских.