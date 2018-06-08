«Безумный Макс»: Вершина эволюции австралийского треша

Тачки, анархия, песчаные пейзажи — 12 апреля исполняется 40 лет режиссерскому дебюту Джорджа Миллера. Разбираемся, как безумие австралийской новой волны породило Макса Рокатански и его вороной «Перехватчик» и почему в этой антиутопии куда больше реализма, чем кажется на первый взгляд.

В начале 1970-х Джордж Миллер работал врачом на станции скорой помощи в Сиднее. Зарплаты вполне хватало на хобби — короткометражное кино, которым он занимался, готовясь к полнометражному дебюту (плох тот солдат, что не мечтает стать генералом). Ему еще не было 35-, когда мир вздрогнул от рева, крови и скорости его первого большого фильма с эффектным (особенно в оригинальной версии) названием «Безумный Макс». Можно потратить много времени на перечисление доблестей Миллера, сумевшего за 350 тысяч австралийских долларов снять фильм, заработавший 100 миллионов — соотношение затрат и доходов позволило австралийскому хиту почти 20 лет удерживать звание самой прибыльной кинокартины (пока не пришла «Ведьма из Блэр»). Но успех «Макса» связан не только и не столько с новаторскими режиссерскими приемами или удачным применением медицинского опыта (чего он только не видел в отделении травматологии), сколько со сложившейся к середине 1970-х конъюнктурой — зрительской, индустриальной, социальной. «Безумный Макс» — плод австралийской новой волны, поздней и самой дикой из всех новых волн, которые знало мировое кино.

«Безумный Макс»

Этот фильм, сюжет которого сводится к серии бешеных автогонок тюнингованных авто и жестоких, с отрыванием конечностей, драк жестоких байкеров и прочего сброда с не менее жестоким копом Максом (Мэл Гибсон), мог быть сделан только в Австралии 1970-х — стране длинных дорог, опасных животных, автомобильных кинотеатров и безудержного треша. Отлистайте календарь лет на десять назад, и будет другая Австралия — страна из туристических брошюр, совершенная экзотика на обочине большого мира. Здесь кенгуру скачут по жарким пустыням, коала карабкается по эвкалипту. Ссыльный край бывшей империи, пыльная точка. И в кино тоже скука: к началу 1960-х местное кино захирело настолько, что от правительства потребовалась разработка специальной государственной программы по его реабилитации. В 1967 году шутливые авторы первого же киножурнала Cinema Papers (тогда это была еще только студенческая пародия на Cahiers du Cinema, а не главный кинокритический орган континента) ставят диагноз региональному кинематографу: «Местные фильмы жалкие, совершенно не вдохновляют, если они вообще существуют». Киноиндустрии как таковой на Зеленом континенте нет. Эквадор и Исландия — вот соседи Австралии по количеству произведенного кинотовара.

«Безумный Макс»

Культурное оцепенение снимает 1968 год, для Австралии, как и для всего мира, оказавшийся точкой кипения. Студенты протестуют из-за не такого уж далекого Вьетнама, в симфонию противостояния государству, родителям и усвоенным испокон веков нормам сливаются голоса борцов за сексуальную и не только свободу — анархистов и неформалов всех мастей. Имперское наследие трещит по швам: в 1970-м падет последний бастион благопристойности — австралийский совет по цензуре, который требовал от продюсеров соблюдения приличий любой ценой (даже перемонтировал фильмы). С началом 1970-х вводится новая система рейтингов, и в местные кинозалы допускают продукцию 18+. Обрадованные австралийские кинопроизводители превращают сомнительный юмор, обнаженку и карнавальное насилие в обязательную часть локального бренда, который будет стремительно завоевывать популярность на зарубежных рынках.

«Безумный Макс»

«Приключения Барри Маккензи»

По количеству голых задниц на метр пленки австралийское кино начала 1970-х легко уделывает любую кинематографию мира. «Free your mind and your ass will follow» — в Австралии легендарный панк-лозунг, как и предсказывала Алиса, работал с точностью до наоборот. За освобождением телесного низа от оков старорежимной нравственности следовали необратимые метаморфозы сознания. Пока зрители, смеясь, ходили в кино натурально с тазиками (а вдруг стошнит?), национальная идентичность, до сих пор базировавшаяся исключительно на своеобразии сумчатых, претерпевала радикальные перемены. Какой была новая Австралия? Борцы за этику прогнозировали апокалипсис буквально к 1983 году, и вовсе не из-за возможной атомной войны. В киноаппаратах от разгоряченных тел и пивных паров запотевали линзы. Критики обзывали снимавших секс-комедии Тима Бёрсталлa (автор фильмов про Элвина) или Ричарда Франклина (автор «Фантазма» — не путать с фильмом Коскарелли) пошляками. Но их фильмы зарабатывали в прокате в десятки раз больше своего бюджета, одновременно позиционируя Австралию как объект желания для туристов, в том числе и американских.

«Фантазм»

В Америке бум австралийского кино оказался тесно связан с популярностью кинотеатров drive-in. Фильмы из Австралии были дикими, люди в них странно говорили по-английски («Безумного Макса» для проката в США натурально дублируют), бегали абсолютно голые, там все взрывалось... Чего еще желать в кинотеатре под открытым небом? Фраза «новый австралийский фильм» для любителей b-movies на сдвоенных кинопоказах быстро превратилась в своеобразный знак качества. Да и в самой Австралии, где, как и в Америке, автомобиль был основным средством передвижения, drive-in’ов было хоть отбавляй, и в них, как и в Америке, сначала шли «Челюсти», а уж за ними местный отвал башки.

«Безумный Макс»

«Вой 3»

Однако подлинную сюрреалистическую мощь австралийский кошмар обретал на съемочных площадках. Актеров в Австралии не жалели — поджигали и топили, обманывали, вынуждая порой идти на запредельный риск. Что уж говорить о каскадерах. Маленький бюджет и связанное с ним наплевательское отношение к технике безопасности стало стилеобразующей чертой сложившегося ко второй половине 1970-х феномена ozploitation. Если этот стиль существует, то определять его нужно, как делает это Квентин Тарантино, посвятивший «Убить Билла» королю ozploitation Брайану Тренчарду-Смиту: «Ты смотришь и поверить глазам не можешь: они действительно это сделали!» Тачки, анархия и закат на заднем плане. С таким же успехом Тарантино мог посвятить своей любви к австралийскому беспределу и «Доказательство смерти» с каскадером Майком (Курт Рассел) и катающейся на капоте Зои Белл. Посмотрите «Честную игру» (1986), в которой охотники на кенгуру измываются над незнакомкой (Кассандра Делани), привязав ее к внедорожнику!

«Честная игра»

Как машины того времени еще не оснащались ремнями безопасности в обязательном порядке, так и австралийское кино не требовало специального разрешения на съемку откровенного безумия. В этом кино все трюки были только смертельно опасными, весь автотранспорт разваливался на ходу, и присутствуют только безбашенные каскадеры типа Гранта Пейджа, который стал одним из важнейших людей на площадке «Безумного Макса».

«Безумный Макс»

Так что Джордж Миллер снимал кино лишь формально антиутопическое, но по сути реалистичное: сценарий был написан по мотивам статей Джеймса Маккаусланда, который с интересом наблюдал за драками на австралийских бензоколонках и призывал к безопасности на дорогах, а фактура взята из больничной практики режиссера-дебютанта. Он хорошо знал статистику смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Нельзя жить в Австралии и избежать травмы — ровно об этом этот фильм.

«Безумный Макс»

Реализм «Безумного Макса» невозможно скопировать: реактивная машина, которая появляется в кадре, настоящая, она и разбита по-настоящему; сломанные ключицы, ребра и носы тоже настоящие. На втором «Максе», снятом за несравнимо большие деньги, каскадеров будут просить не есть 12 часов перед съемкой — а вдруг понадобится срочная хирургическая операция? Скорость в «Максе» тоже настоящая: ее ощущение передается широкоформатной камерой, мчащей всегда чуть ниже главного героя. Если нужно снять спидометр мотоцикла, то оператора обязательно посадят на заднее сиденье. Конечно, без шлема, иначе ему не разглядеть видоискатель.

На съемках фильма «Безумный Макс»