Что смотреть дома: «Воин», «Гоголь» и «Ван Гоги»

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете — каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах.

«Воин»

Bruce Lee Entertainment / Амедиатека / КиноПоиск

История китайского юноши, который в 1878 году переезжает в Сан-Франциско и тут же оказывается втянут в разборки местных криминальных группировок. Сериал — результат совместной работы одного из создателей «Банши» Джонатана Троппера и режиссера «Форсажей» Джастина Лина. Но не только это делает проект уникальным. Восьмистраничный тритмент будущего сериала был написан Брюсом Ли и случайно обнаружен его дочерью актрисой Шэннон Ли, когда она разбирала дела отцовского фонда. Многие говорят, что «Воин» напоминает «Острые козырьки», только с кунг фу. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Подкидыш»

«Амедиа» / «КиноПоиск»

Эпоха НЭПа, 1920-е, нажив врагов в криминальном мире Нижнего Новгорода, бандюга по кличке Подкидыш решает бежать в Ленинград. Далее почти гоголевская коллизия: в результате путаницы жулика назначают главой угрозыска Ленинградского управления НКВД. Советский милиционер из Подкидыша получается отменный: зная все тонкости преступного мира, он раскрывает одно преступление за другим. Но и сам планирует дерзкое ограбление. Сериал, только что показанный в эфире Первого канала, теперь доступен по подписке на КиноПоиске. В главной роли Антон Шагин, которому на съемках довелось и стрелять, и тонуть, и ботать по фене.

«Гоголь»

«Среда» / ТНТ-PREMIER

Три фильма «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть» разбиты на шесть серий и превращены в сериал. Фантазийная истории о классике русской литературы, который в компании следователя Якова Гуро расследует преступление. Мистика, любовь к отечественной литературе и Александр Петров в главной роли.

«Ван Гоги»

Okko

Онлайн-премьера картины, прошлогоднего участника конкурса «Кинотавра». Ее режиссер — Сергей Ливнев, который в 80-х стал соавтором сценария «Ассы», в начале 90-х снял два фильма как режиссер и выступил сооснователем одной из первых продюсерских компаний в стране, «ТЛТ». А теперь, спустя годы, вернулся в режиссуру. И неспроста: работа над фильмом для него — попытка переосмыслить собственную жизнь. Получилась семейная драма, в центре которой сложные отношения отца-дирижера (Даниэль Ольбрыхский) и сына-художника (Алексей Серебряков).

«Убивая Еву», сезон 2

Endeavor Content / «Амедиатека» / КиноПоиск

Второй сезон одного из самых обсуждаемых сериалов прошлого года. И новый виток противостояния забавного аналитика MI5 Евы Поластри и убийцы с психическими отклонениями и русскими корнями Вилланель. Как и повелось, харизматичные женские характеры, боевые сцены и юморок гарантируются. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Отыграйся»

Netflix

Эдди Гарретт спускает бабки своего товарища, за которыми тот просил присмотреть пока мотает срок. Теперь хозяин денег вот-вот выйдет на свободу, и Эдди нужно будет вернуть потраченное. Возможность заработать подворачивается неожиданно, но принесет Эдди совсем не те результаты, какие он ожидал. Режиссером картины выступил Джо Сванберг, он же написал сценарий вместе со своим давним товарищем, актером Джейком Джонсоном, с которыми они вместе в 2013-м выпустили комедию «Собутыльники».

«Лучше звоните Солу», 3-й сезон

AMC / «Амедиатека»

Премьера третьего сезона о хитроумном адвокате и мастеровитом дельце Соле Гудмане, который полюбился нам еще в сериале «Во все тяжкие». После второго сезона, принятого довольно прохладно, шоураннер Винс Гиллиган решил ввести еще одного старого знакомца Густаво Фринга.

«Аннигиляция»

КиноПоиск

Миновавший российский прокат фантастический триллер выходит онлайн. Сюжет такой: на Землю падает небольшой метеорит, но проблемы от него грандиозные. Территория, куда он рухнул, заражена, все попытки ее исследовать безуспешны — из зоны Мерцания, как ее называют специалисты, никто не возвращался. Кроме Кейна, пропавшего там год назад, а теперь вдруг неожиданно возникшего на пороге родного дома. Правда, Кейн ничего не помнит, странно себя ведет и неважно чувствует. Теперь его супруге-биологу предстоит разобраться в этой аномалии. В главной роли — Натали Портман, и это уже вторая онлайн-премьера на этой неделе с ее участием. Первая — «Вокс Люкс».