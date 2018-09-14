Тест: Кадр из фильма или настоящий космос?

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Далекая-далекая галактика или туманность Андромеды? Спутники Марса или нейтронная звезда Пантагрюэль? Пройдите наш тест и докажите, что вы настоящий косморазведчик.

В первом фильме про полет в космос — «Путешествии на Луну» Жоржа Мельеса — Луна выглядела как дружеский шарж. С тех пор человечество не только высадилось на спутник Земли и построило телескоп «Хаббл», но и освоило искусство спецэффектов. Космос в научно-фантастическом кино выглядит даже лучше настоящего, а иногда постановщики фильмов даже опережают науку. К примеру, черную дыру удалось сфотографировать совсем недавно, а в «Высшем обществе» Клер Дени (фильм как раз выходит в прокат) она запросто маячит в иллюминаторе. Но опытного зрителя не проведешь. А вы сможете отличить Солярис от фотографии Плутона?

Автор: Марина Аглиуллина

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