Тест: Кадр из фильма или настоящий космос?

В первом фильме про полет в космос — «Путешествии на Луну» Жоржа Мельеса — Луна выглядела как дружеский шарж. С тех пор человечество не только высадилось на спутник Земли и построило телескоп «Хаббл», но и освоило искусство спецэффектов. Космос в научно-фантастическом кино выглядит даже лучше настоящего, а иногда постановщики фильмов даже опережают науку. К примеру, черную дыру удалось сфотографировать совсем недавно, а в «Высшем обществе» Клер Дени (фильм как раз выходит в прокат) она запросто маячит в иллюминаторе. Но опытного зрителя не проведешь. А вы сможете отличить Солярис от фотографии Плутона?