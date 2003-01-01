Что смотреть в кино: «Хеллбой, «Высшее общество» и «Домовой»

Хеллбой примерил новый образ, Жюльет Бинош снова спит с Робертом Паттинсоном, а «Апокалипсис сегодня» впервые выходит на большой российский экран.

Все фильмы выходят в российский прокат 11 апреля.

«Высшее общество»

Очень-очень-очень странное кино не для всех. Еще и локализация названия собьет вас с толку. Ждете чего-нибудь в духе «Гэтсби» про богачей? Ничего подобного — попадете в мир будущего, где преступников отправляют в контейнерах в космос и ставят над ними опыты. В одном из таких контейнеров группа девушек и парней находится под присмотром докторицы-дьяволицы, которая экспериментирует над ними с оплодотворением и рождаемостью. Мастер артхауса, режиссер Клер Дени в свои 70 лет рискнула снять интеллектуальную пытку в космосе с Робертом Паттинсоном и Жюльет Бинош, у которых, видимо, актерская карма — играть безумный секс в безумных местах. Что здесь безусловно: Паттинсон докажет самым неверующим, что он прекрасный актер. Не уступить в игре младенцу дорогого стоит!

«Апокалипсис сегодня»

Культовый фильм в российском прокате на большом экране — что тут говорить? Об «Апокалипсисе» написаны тома исследований. И что название правильно — «Даешь Апокалипсис». И что все там едва не умерли от перегрузок на съемках. Все смыслы изучены, диалоги и сцены разобраны на цитаты. Любите запах напалма по утрам? Идите и смотрите. Кто-то еще не в курсе, о чем фильм? Ладно. Вьетнам, полковник США слетел с катушек и создал кровавый культ где-то в глуши. Убить его отправляют героя Мартина Шина, и по пути он переживает невероятную личностную трансформацию, становясь свидетелем ужасов войны.

«Хеллбой»

Гильермо дель Торо и Рон Перлман в отставке — фильм снял Нил Маршалл («Псы-воины») с Дэвидом Харбором («Очень странные дела»). Фанаты комиксов о парне из ада сразу же приняли проект в штыки, и студия решила скрывать его до последнего — прессе картину не показывают. Поэтому о фильме мы знаем столько же, сколько и вы. В основу легли комиксы «Дикая охота» и «Буря и ярость»; будет 18+, кровь-кишки; у Хеллбоя новая прическа и девушка, а Милла Йовович сыграла злую Кровавую королеву, с которой и сразится наш герой.

«Домовой»

Семейная сказка о том, как мама с дочкой переехали в странную квартиру, откуда их начал выживать домовой. Мама вызвала злую колдунью — и понеслось. В кадре есть рыжий кот и Екатерина Гусева, выполняющая немыслимые трюки в стиле «Один дома» (актрису бьет током, в нее летят ножи, картины, посуда и многое-многое другое). С домовым потому что шутки плохи.

«Миа и белый лев»

Еще одна семейная история с котиком, только большим. Родители Миа купили в Африке ферму по разведению львов и переехали всей семьей. Миа хочет вернуться в Лондон, но, когда ее выбирает своим другом белый львенок Чарли, душа девочки тает. Миа и Чарли становятся неразлучны, и, конечно же, черствые взрослые хотят все испортить. Не будьте такими, люди. Покажите фильм детям, скажите, что вы со своим котиком никогда так не поступите.

«Сверхъестественное»

Нет и нет, это не экранизация культового сериала. В небольшой городок нагрянули инопланетяне и случайно передали девочке-подростку суперсилы. Вместе со своим парнем она пытается понять, что с ней происходит и на что она теперь способна. Власти и спецслужбы, конечно же, недовольны и пытаются девочку поймать. Дураки.

«Нежная рука закона»

Жена узнает, что ее муж-полицейский был продажным и посадил невиновного. Когда тот выходит из тюрьмы, она собирается ему помочь. Но бывший зэк никак не может адаптироваться к вольной жизни: грабит магазины, бьет прохожих и вообще ведет себя буйно. В России это была бы черная социальная драма, французы же, как всегда, сняли веселую комедию — «милую, забавную и зажигательную», по определению Variety. Еще и приз в Каннах за это получили.

«Белый лебедь»