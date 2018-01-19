Вот черт: 10 вопросов о новом «Хеллбое»

Спустя 11 лет Хеллбой возвращается на экраны в том же виде: подпиленные рога, красная рожа, брутальные бакенбарды и сигара во рту. И снова спасает мир от сказочной нечисти.

Трилогия, наконец-то, завершится!?

Спешим вас огорчить! Новый «Хеллбой» —не продолжение дилогии Гильермо дель Торо, а перезапуск. Главный герой и сеттинг все те же, но есть ряд важных изменений. Но не стоит грустить о былом — третьему фильму дель Торо о похождениях красного черта все равно было не суждено состояться.

Почему же дель Торо не позвали снимать новый фильм?

Гильермо дель Торо на съемках фильма «Хеллбой» в 2004 году

Все просто — коммерческие риски. Дилогия была отлично принята критиками и зрителями. Проблема была лишь в одном — в сборах. Первый фильм не окупил свой бюджет даже в два раза, у второго это более-менее получилось, но громкими хитами в обоих случаях не пахло. Продажи DVD шли неплохо, но где рынок домашних носителей сегодня? Сам дель Торо, занимаясь множеством других проектов, и продолжал верить в то, что однажды завершит историю Хеллбоя. Но в это время уже писался сценарий для перезагрузки.

А кто новый режиссер?

Нил Маршалл

Нил Маршалл. Волноваться не стоит — в фильмографии британца есть место как кровавым историческим эпосам вроде «Центуриона», так и полноценным хоррорам — с них, собственно, и начиналась карьера режиссера. «Псы-воины» были лесным слэшером с оборотнями, «Спуск» — подземным клаустрофобным триллером про спелеологов, а «Судный день» — безрадостной антиутопией с кучей эффектных убийств. Да, Маршалл снял одну из лучших серий «Игры престолов» — про битву на Черноводной. Что еще радует: все фильмы Маршала имеют недетский рейтинг R. Новый «Хеллбой» тоже будет серьезным, со взрослыми шутками и кровищей. А ведь даже дель Торо укладывался в семейный PG-13!

Рон Перлман хоть на месте?

Дэвид Харбор в сериале «Очень странные дела»

Увы. Возраст уже не тот, да и без дель Торо он в шкуру Хеллбоя возвращаться не хочет. Теперь красную маску носит Дэвид Харбор, звезда сериала «Очень странные дела». Мужественный шериф Джим Хоппер не выглядел карикатурным персонажем как раз благодаря выразительно-сдержанной игре Харбора. Перлман и Майк Миньола, создатель оригинальных комиксов, кандидатуру одобрили.

Каких еще комиксов?

Сын падшего ангела и земной женщины появился в комиксах не так давно — в 1994 году в издательстве Dark Horse вышел комикс Миньолы «Хеллбой: Семя разрушения». Художник (а в будущем и сценарист первых двух фильмов) устал батрачить на большие студии и придумал своего героя, который стал главной звездой независимого комикс-издательства. Его историю вы примерно знаете — Анунга Уна Рама (настоящее имя чертенка) выбросило в наш мир в результате оккультного ритуала, который проводили нацисты и Григорий Распутин в 1944-и году. Однако попал он в хорошие руки американского ученого Тревора Бруттенхолма, который не дал вырасти приемышу исчадьем ада. Позже Хеллбой вступил в ряды Бюро Паранормальных Исследований и Обороны (Б.П.И.О.), где становится ключевым борцом с дьявольскими существами, колдунами и древними богами.

Бюро? Там что, своя вселенная типа Marvel и DC?

Да, комиксы про Хеллблоя описывают четко выстроенный мир, который полностью контролирует его создатель Майк Миньола. Не такой запутанный как вселенные больших издательств — никаких перезапусков и громоздких ответвлений (хотя есть серии про других бойцов Б.П.И.О.) — зато вполе брутальный и с красивой контрастной графикой. Даже смерть героя не тут не откатили назад — после своей гибели на страницах комикса в 2011 году, Хеллбой продолжает свои приключения уже в Аду.

А что было в прошлых фильмах?

«Хеллбой 2: Золотая Армия»

История в общем, та же, что и в комиксах. В первом фильме черт мешает Григорию Распутину и его немецким друзьям уничтожить мир. «Хеллбой 2: Золотая Армия» сталкивает главного героя с древним эльфом Нуадой, который решил поработить человечество при помощи войска позолоченных роботов. Сигары, адский юмор, пушки с огромными стволами, лавкрафтианские монстры и любовная линия с коллегой Лиз Шерман (в комиксах такого не было!). Все, как мы любим.

Новый фильм опять покажет ве то же, что и дилогия дель Торо?

Нет! Хотя сцена появления Хеллбоя в нашем мире там будет — ее уже показали в трейлерах. За сюжетную основу взяты три других комикса, которые пока не были адаптированы для больших экранов. «Зов Тьмы» погружает героя в ведьмовские разборки (там есть самая настоящая Баба Яга, которая боится матрешек!), «Шторм и Ярость» и «Дикая охота» посвящены борьбе с Нимуэ, Кровавой королевой.

А какие-то еще звезды в фильме снимаются кроме Харбора?

Милла Йовович играет главную злодейку — ту самую Нимуэ, древнюю британскую ведьму, которая хочет уничтожить человечество. Наверняка тут будет замешан Экскалибур, меч короля Артура, который уже засветили в трейлере. К тому же Хеллбой, как ни странно это звучит, — дальний родственник этого монарха. Земного «отца» Хеллбоя сыграет Иэн МакШейн (Один из «Американских богов»), а одним из его коллег станет Дэниэл Дэ Ким (Джин из «Остаться в живых»). К сожалению, в новом фильме команда Б.П.И.О. почти полностью сменится (нет ни Эйба Сэпиена, ни Лиз Шерман). Видимо, чтоб не было соблазна сравнивать это кино с прошлыми.

А подружка-то у Хэллбоя будет?

А как же — Саша Лэйн, красотка из «Американской милашка» ! Это ее первый блокбастер (ну, условно — все таки 85-миллионный бюджет «Хеллбоя» не идет ни в какие сравнение с полмиллиардами «Мстителей»), пока она снималась только во всяком недорогом инди (а после «Хеллбоя» будет играть в амазоновском ремейке британского сериала «Утопия»).

Есть ли вообще у это истории коммерческий потенциал? Или выйдет как тогда, при дель Торо?