Колода Джокера: Все лица Хита Леджера

Хулиган и джентльмен

Знаменитая сцена, где Верона поет Can’t Take My Eyes Off You на стадионе и его за нарушение порядка утаскивают полицейские, прямо отсылает к концертным приключениям Джима Моррисона. В Австралии был свой Моррисон, лидер группы INXS Майкл Хатченс, на которого Леджер явно походил внешне; певец повесился на дверной ручке в 1997-м. Ещ Леджера — при жизни и, уж тем более, после смерти — сравнивали с Ривером Фениксом; задним числом оказалось удобно находить зловещие параллели и закономерности.