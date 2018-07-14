Колода Джокера: Все лица Хита Леджера

Он умер в 28, на вершине славы, как классический голливудский «бунтарь без причины». В день рождения великого актера вспоминаем, как он пришел к Джокеру и растворился в «Воображариуме доктора Парнаса».

Хулиган и джентльмен

Леджер родился в Австралии в семье, далекой от кино. Его карьера была быстрой, но развивалась поступательно: театральный кружок в школе, маленькие роли на телевидении. Американский агент пробил Хиту роль в маленьком телесериале «Рев», там восемнадцатилетний актер предстал в образе миловидного ирландского воина-подростка.

«Рев»

В 1999 он уже прославился на родине, сыграв главную роль в дебюте Грегора Джордана «Две руки», который у нас переиначили в «Пальцы веером». Это авантюрный фильм о юноше, ввязавшемся в криминальную историю — сперва хотел подзаработать, а затем остался должен мафии. Герой Леджера, нормальный пацан с фирменной кудрявой шевелюрой, отличается отвагой, везением и изобретательностью, чудом выбирается из жутких передряг и в конце отбывает с любимой девушкой куда-то «на Север», к новой жизни. Но — Леджер сыграл в фильме две роли. Вторая — мертвый брата героя: уже тронутый разложением, он натурально встает из могилы, чтобы рассказать нам эту историю, а затем проваливается обратно в Ад.

«Пальцы веером»

Рейс «на Север», похоже, привез персонажа «Пальцев» в Америку. Голливудский кинодебют Леджера — главная роль в «Десяти причинах моей ненависти», вольной экранизации «Укрощения строптивой». Хулиган и неформал Патрик Верона, как прямо уточняется, приехал из Австралии: акцент актера еще слишком заметен. Здесь он — прекрасный дикарь в чистом американском городке. В школе, где разворачиваются события, Верона считается опасным бунтарем, вроде Бендера из «Клуба „Завтрак“». Панкует, пьет, курит прямо в классе и не ставит в грош никого, включая первых красавиц — сейчас, спустя двадцать лет, настолько непричесанный герой в мейнстримном фильме, пожалуй, и не появился бы. Но эта первобытная харизма отлично работает в отвязных 90-х. С той поры Леджер считается звездой молодежного кино.

«Десять причин моей ненависти»

Знаменитая сцена, где Верона поет Can’t Take My Eyes Off You на стадионе и его за нарушение порядка утаскивают полицейские, прямо отсылает к концертным приключениям Джима Моррисона. В Австралии был свой Моррисон, лидер группы INXS Майкл Хатченс, на которого Леджер явно походил внешне; певец повесился на дверной ручке в 1997-м. Ещ Леджера — при жизни и, уж тем более, после смерти — сравнивали с Ривером Фениксом; задним числом оказалось удобно находить зловещие параллели и закономерности.

Но в начале века будущее молодого актера казалось совершенно безоблачным. Он закрепил образ хорошего парня, сыграв сына Мэла Гибсона в «Патриоте» Эммерих. Благородный юный солдат честно умирал за родину от руки подлых захватчиков-англичан — роль монументальная и официальная, полезная для звездного резюме.

«Патриот»

Затем была ориентированная на молодежную аудиторию «История рыцаря» про крестьянина, завоевавшего славу и титул на турнирах. Средневековье здесь обретало узнаваемые приметы современного мира шоу-бизнеса, а Леджер сочетал черты романтического воина в сияющих доспехах и героя большого спорта. Парень, который берет свое, и мир прогибается под ним: такова убедительность Леджера, магнетизма которого не затмила даже броская игра Пола Беттани в образе юродствующего Джеффри Чосера.

«История рыцаря»

К слову, в отличие от многих актеров, получивших известность в юности, Леджер практически не играл нервических тинейджеров. Его амплуа взрослое, чему способствует и внешность: крупные черты лица, атлетическое сложение. Леджер стремился играть героев с опытом и биографией, вполне ответственных за свои дела. В американских фильмах его роли были, как правило, главными — и разными; сам актер часто заявлял, что намеренно избегает повторов.

Исторические личности

Одно из немногих исключений — второстепенный персонаж в «Бале монстров», сын палача, приговоривший к смерти самого себя. Но роль человека в экзистенциальном тупике, обреченного стать частью государственной машины смерти расширила драматический диапазон актера — став серьезнее, он начал играть бравых парней с оружием. Сперва — отстаивал честь английского офицера с Судане (ремейк классического британского фильма «Четыре пера»). Затем — исполнил роль австралийской легенды, бандита Неда Келли.

«Бал монстров»

История Келли в Австралии рассматривается как важная часть национального мифа, и после «Банды Келли» Леджер стал любимым актером страны. В интерпретации режиссера Грегора Джордана авантюрист, грабивший банки и убивавший британских полицейских, стал благородным робингудом, практически борцом за независимость. Актер честно отыгрывал драму человека, восставшего против угнетения достоинства, но зрители увидели типичный боевик с элементами вестерна. Так или иначе, подобного рыцаря без страха и самоиронии Леджер играет в последний раз.

«Банда Келли»

Неудачей оказался «Пожиратель грехов» (2003), триллер на религиозную тематику, снятый режиссером «Истории рыцаря» Брайаном Хелгелендом. Фильм не оценили: до «Константина» и «Кода да Винчи» оставалось несколько лет, а Леджер в образе священника, восставшего против церковной иерархии, получился слишком интеллигентным. Однако Леджеру не суждено было познать, что такое настоящий провал и забвение — уже в 2005 году выходит сразу четыре фильма с его участием.

«Пожиратель грехов»

Главный из них, конечно, «Горбатая гора». Преувеличенно-авторское кино Энга Ли на радикальную для 2005 года гей-тему стало безусловным хитом, получило «Оскар» и «Золотого льва». Имя номинированного на приз Киноакадемии Леджера узнали в самых глухих углах мира. Вопреки обыкновению, актер играл скупо, едва намекая на сильную эмоцию. Работяга с американского Запада, приученный сдерживать чувства, переживал внутреннюю драму недвижно, как скала — взгляд и застывшее лицо под широкополой шляпой явно напоминали героев Клинта Иствуда — с той лишь разницей, что консерватор Иствуд никогда не позволил бы себе снимать «про это». «Гора» знаменовала трансформацию Голливуда, «голубой ковбой» Леджера спокойно, без ажитации открывал ряд новых киногероев, переживающих кризис привычной идентичности.

«Горбатая гора»

Совсем не сенсационной, но куда более важной для актерской эволюции Леджера становится работа у Терри Гиллиама. «Братья Гримм», последний американский фильм Гиллиама, снимался как визуальный аттракцион по мотивам европейских сказок. Экранным братом Леджера стал действительно похожий на него Мэтт Деймон — притом актеры уговорили Гиллиама «поменять» их местами, и Леджер лишь в последний момент был утвержден на роль старшего Гримма, Якоба. Он отрастил рыжую бороду и надел очки — жулик, работающий под интеллигента. Именно у Гиллиама впервые открывается эксцентрика Леджера, его пластическая непредсказуемость и плутовское обаяние. Именно эти качества и определят его последние роли.

Лица не видно

Все десять лет своей американской карьеры Леджер работает без продыха, ежегодно снимаясь, пробуя себя в режиссуре музыкальных клипов. В его планах — самому снять фильм. Позже приятели и подруги Леджера в один голос будут говорить, что тот не мог спать — ему постоянно приходилось думать над ролями, свой актерский метод он сравнивал с исступленностью христианских проповедников. На помощь приходили транквилизаторы.

«Меня там нет»

В последних работах Леджер приближается к совершенству , совсем растворяясь в экранном образе. В 2007 выходит фильм Тодда Хейнса «Меня там нет»: коллаж из актерских соло, навеянных биографией и творчеством Боба Дилана. В этом калейдоскопе личностей за Леджером — роль Дилана-«электрозвезды». Образ был навеян мрачноватым периодом в жизни певца (рубеж 1960-1970-х), когда тот переживал кризис и разводился с женой ( ее играет Шарлотта Генсбур). Леджер совсем не похож на Дилана внешне, но он и играет не реального певца, а его идеал (даже формально героя зовут иначе— Робби Кларк, и он — актер) , воображаемый образ: неотразимый ковбой, прочитавший Артюра Рембо. Робби изящен и несносен, интеллектуал 60-х за рулем кадиллака, в темных очках и кожаной куртке — наряд, который Дилан позаимствовал у Джеймса Дина. Именно с Дином, еще одним ослепительно-молодым мертвецом Голливуда, сравнивал Леджера Тодд Хейнс, говоря о силе присутствия актера в кадре.

«Темный рыцарь»

Отличившись в арт-кино, Леджер получает роль своей жизни. В блокбастере Нолана он впервые играет антагониста — веселого злодея Джокера. Извечный противник Бэтмена стал не просто украшением «Темного рыцаря», но и, как мы понимаем сейчас, главным героем фильма. Кто сейчас вспоминает растерянную игру Кристиана Бэйл? Мы помним именно Леджера, его мертвецкое лицо-маску, нервную пластику и черный юмор. Никогда прежде абсолютно-бесчеловечный злодей, психопат без биографии, не был так любим публикой.

«Темный рыцарь»

Многое было сказано о том, как Леджер вживался в роль, неделями сидел в номере и репетировал выход Джокера. Ближайшими референсами он позднее называл Алекса в «Заводном апельсине» и реального Сида Вишеса на сцене. Мир вздрогнул и восхитился, но своего триумфа Леджер уже не увидел — «Оскар» актер получил посмертно. В феврале 2008 года смесь транквилизаторов, снотворных и болеутоляющих, на которых держался неутомимый Хит, привела к остановке сердца. Незадолго до этого Леджер успел снять клип на песню любимого Ника Дрейка, который умер в 1970-е от передозировки антидепрессантами. Так заканчивается парад трагических рок-музыкантов XX-века, с которыми Леджера сравнивают постоянно и неизбежно.