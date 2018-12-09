Что смотреть дома: «Тик», «Магазин единорогов» и сериал с Владимиром Зеленским

Новые сезоны знакомых сериалов, фильмы, ставшие злободневными или только появившиеся в интернете. Каждую неделю мы выбираем, что стоит посмотреть на КиноПоиске и других платформах, не вставая с дивана.

«Барри», 2-й сезон

HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск

Комедийный сериал про бывшего морпеха, который на гражданке занялся нелюбимым делом — начал убивать людей, но потом случайно забрел на актерские курсы и обнаружил там свое призвание. Премьера второго сезона, в котором парню все так же не везет в убийствах, зато есть надежда на хорошую роль. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Магазин единорогов»

Netflix

Бри Ларсон дебютировала как режиссер полного метра еще в 2017 году, и вот фильм, наконец, добрался до зрителей. Кит, героиня Бри обожает единорогов, но вынуждена работать в скучном офисе, пока однажды не получает загадочное предложение от не менее загадочного владельца магазина в исполнении Сэмюэла Л. Джексона — да, они познакомились еще до «Капитана Марвел». В этом магазине продают единорогов, и один такой припасен для Кит, нужно только подготовить все условия для его содержания.

«Вице-президент», 7-й сезон

HBO / «Амедиатека» / КиноПоиск

Политическая альпинистка Селина Майер рвется занять Овальный кабинет, но ей все время что-то мешает. Кризисы и в политической, и в семейной жизни — совсем не повод прекращать попытки и отказываться от амбиций. Одним из создателей сериала был режиссер Армандо Ианнуччи, чей фильм «Смерть Сталина» вызвал много шума и не получил прокатное удостоверение в России. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Леденящие душу приключения Сабрины», 2-й сезон

Netflix

Продолжение популярного сериала про ведьмочку из маленького городка Гриндейл, которая в первом сезоне оказывалась перед дилеммой — мирская жизнь или служение темным силам. Парень, любовь и всякие женские радости или обучение колдовства, поклонение Темному властелину и вот это все. Второй сезон обещает не растерять ни драматизма, ни мистицизма, ни остросюжетных сцен. Кот Салем тоже в деле.

«Плащ и Кинжал», 2-й сезон

Freeform / «Амедиатека»

Тэнди умеет выпускать световые кинжалы, Тайрон обволакивает людей тьмой. Двое подростков совсем разные и по образу жизни, и по мировоззрению, но необычные способности и общие противники делают их неразлучными. Второй сезон сериала, снятого по комиксам Marvel, от сценариста «Героев» и «Сорвиголовы» Джо Покаски. Сериал доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Тик»

Amazon

Супергерой в ярко-синем костюме клеща опять с нами: теперь его ждет новое сражение с суперзлодеем, которого все уже давно считали списанным со счетов. Тика придумал художник Бен Эдлунд в 1986-м для рассылки сети бостонских магазинов комиксов New Englans Comics. Истории про персонажа, сбежавшего из психбольницы, оказались настолько популярными, что уже через два года их выпустили отдельной серией. Книги не раз переиздавались и экранизировались. Сериал — свежайший тому пример. Здесь много юмора, один костюм у персонажа — обхохочешься. Между тем, авторы уверяют, что это совсем не пародия. Просто история супергероя без лишнего пафоса.

«Дом, который построил Джек»

ivi

Фильм Ларса фон Триера про маньяка, который возвел убийство в ранг искусства. Калечат животных, стреляют в детей, одной девушке грудь отрезал. Кино скандальное, радикальное, запредельно жестокое, но глубоко осмысленное — у датчанина в последнее время иначе не бывает. Как правило, все кинотеатральные показы сопровождались массовыми исходами людей из кинозала, в общем, если что — бегите в соседнюю комнату, на кухню или к соседям.

«Путь домой»

КиноПоиск

Мелодрама про питбультерьера Беллу, которая пытается найти своего хозяина. Режиссер Чарльз Мартин Смит регулярно снимает то про дельфинов, то про лошадей. Зрители фильма делятся на два лагеря: одни с мокрыми глазами называют картину трогательной и милой, другие воротят нос. Но, кажется, это не худший вариант для того, чтобы скоротать семейный вечер. Промокод APRIL99 на скидку 99% на первую покупку актуален до конца месяца и рассчитан на тех, кто ни разу не пользовался сервисом.

«Слуга народа»

Netflix