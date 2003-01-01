Премьеры недели: Шазам, Стивен Кинг и треш по-русски

Закари Ливай играет Капитана Колготкина, Джейсон Кларк оживляет домашних животных, а Зак Галифианакис превратился в йети.

Все фильмы из списка вышли в прокат 4 апреля.

«Шазам!»

Второй фильм DC, где вместо мрачного реализма — хиханьки, драйв и супергерои в максимально нелепых костюмах. И это внезапно здорово, весело и классно (да и «Аквамен» тоже был хороший, чего это мы). Сирота Билли Бэтсон получил сверхсилы, потому что у него честное, открытое сердце. Удар волшебной молнией — и теперь он может превратиться во взрослого красавца Закари Ливая, стоит лишь крикнуть «Шазам!». О том, кто это вообще такой, читайте наш материал. Фильм и правда получился супергеройской версией «Большого» и «Папе снова 17», а под веселой оберткой из серии «дайте мне вашего самого вкусного пива, пожалуйста!» (что еще могут заказать подростки в магазине?) скрывается очень глубокая и пронзительная история отцов и детей и силы, которая не столько в правде, сколько в любящих тебя людях вокруг.

«Кладбище домашних животных»

В юбилей старой экранизации Стивена Кинга выходит новая — с порталами в мистическое измерение, галлюцинациями героев и своеобразным реверансом #MeToo. Визуал действительно зловещий, но вот испугаетесь ли вы при этом в кинотеатре — вопрос. На пресс-показе в финале многие смеялись, однако, возможно, так и было задумано? Сам Кинг новую экранизацию одобряет и глумится над теми, кто оскорблен нарушениями канона. Дескать, суть истории осталась прежней, чего ныть? Наверное, все потому, что хотелось второго «Оно», а вышел, скорее, рядовой ужастик. Эх.

«Потерянное звено»

Странноватая, но трогательная анимационная история о британском натуралисте Лайонеле Фросте (Хью Джекман), который очень-очень хочет получить членство в клубе натуралистов, где ему совершенно не рады почтенные седовласые мужи. Чтобы добиться своего, он отправляется на поиски потерянного звена между миром животных и людей и находит в североамериканских лесах снежного человека (Зак Галифианакис). Он милый, добрый, говорит на английском (правда, не в дубляже), умеет писать, грустит в одиночестве и хочет найти себе подобных. Сердце натуралиста дрогнуло, и он соглашается помочь. Месседж мультфильма прост: не стоит стремиться туда, где тебе не рады. Но обилие современных политических аллюзий может испортить взрослым просмотр.

«Папа, сдохни»

Редкий пример по-настоящему черной комедии на отечественном кинонебосклоне. Дебютант Кирилл Соколов снял отвязную историю в духе раннего Тарантино. Красавица актриса просит своего наивного парня убить ее отца-опера. Влюбленный дурашка приходит якобы знакомиться с родителями (а на самом деле исполнить просьбу дамы сердца) и сталкивается с искусным и сильным противником. Нас ждут фонтаны крови, дрель в ноге, молоток еще кое-где и много другого изощренного насилия в исполнении блистательного дуэта Виталия Хаева и Александра Кузнецова. «Папа, сдохни» выиграл главный приз фестиваля «Окно в Европу» и стал фильмом закрытия нью-йоркского фестиваля «What the fest?!».

«Счастье — это… Часть 2»

1 апреля