Похороны Кэпа: Почему Крис Эванс не хотел быть Мстителем

Крис Эванс прощается с Капитаном Америка — «Мстители: Финал» станет для него последним фильмом франшизы. По такому случаю The Hollywood Reporter расспросил актера про начало карьеры, счастливый билетик в Marvel и то, как Кэп закончит свои дни. Вот самое интересное.

Крис Эванс любит Будду

THR встретился с Крисом Эвансом в его доме — особняке за 3,2 млн долларов, который Крис купил в 2013 году после успеха «Первого Мстителя» и его продолжения. Перед главными воротами разбит буддистский садик, а перед входной дверью находится статуя самого Будды. Эванс встретил журналистов вместе со своим псом Доджером — актер большой фанат собак.

Крис Эванс любит Бэтмена

Тор? Железный человек? Капитан, наконец? Все не так: в детстве любимым супергероем Криса был Бэтмен в исполнении Майкла Китона. А вообще ему больше нравились мультики — «Багз Банни» и «Безумные мелодии».

Крис Эванс любит мюзиклы

«Мстители»

В детстве Крис играл в домашних постановках на Рождество и мечтал сделать мюзикл. В начале 2000-х Стивен Спилберг хотел экранизовать «Вестайдсую историю» — любимый мюзикл Эванса — и когда мэтр вернулся к идее, Крис тут же обратился к своему менеджеру с просьбой пробить ему роль: «Они такие — «Крис, ну, может, разве что офицер Крапке. Ты не можешь там играть, ты уже слишком старый». Больно было такое услышать».

Крис Эванс не хотел быть актером

«Прокол»

При всем при этом Крис был очень неуверенным и сомневающимся в себе парнем, любил рисовать и мечтал стать аниматором Disney. Когда на съемках драмы «Прокол» в 2011 году на него накатывала паника, он думал: «Чувак, был бы ты аниматором, не психовал бы так». Тогда его мучали такие мысли: а что, если панические атаки — знак того, что он выбрал не ту профессию? Позже съемочная площадка станет для Эванса таким же безопасным пространством, как и детская комната, где он рисовал. Но когда Эванс получил предложение сыграть Кэпа, то всерьез думал отказаться: он считал его искушением, которому нужно сказать «нет».

Кевин Файги не хотел брать Криса Эванса на роль Кэпа

«Первый мститель»

Файги признается, что, действительно, не сразу выбрал Эванса на роль Капитана Америка: участие в «Фантастической четверке» поначалу настроило его против этого актера. Но, помучавшись с выбором, Файги вернулся к кандидатуре Эванса. «Я подумал: играл же Патрик Стюарт и Жан-Люка Пикара, и профессора Ксавье. Харрисон Форд сыграл и Хана Соло, и Индиану Джонса. Кому какое дело?»

Крис Эванс не хотел быть Мстителем

«Первый мститель»

Когда Кевин Файги все-таки созрел и предложил Эвансу контракт на девять фильмов, тот ответил «нет». Отверг Крис и второе предложение на шесть фильмов. Студия Marvel проявила настойчивость и пригласила актера в гости — тот согласился, но с условием, что он тверд в своем решении и не будет его менять. Эванс посмотрел костюмы и эскизы, но все равно остался непреклонен. И не захотел читать комиксы про Кэпа — считал, что это заставит его сомневаться в своем решении отказаться от проекта.

Роберт Дауни мл. подарил нам Эванса в роли Кэпа

Крис Эванс и Роберт Дауни-младший / Фото: Getty Images

Да-да, именно Дауни стоит благодарить за то, что Эванс все-таки сыграл Капитана Америка. Когда Marvel продолжила наседать на парня, он дрогнул и посоветовался не только с близкими друзьями и бывшим учителем, но еще и проконсультировался по телефону с Робертом Дауни мл. — и только после этого принял предложение. А потом впервые в жизни пошел к психологу. Теперь он ходит к нему регулярно, даже если ничего плохого не случилось.

Роберт Дауни мл. любит Криса Эванса

Дауни мл., оказывается, самый большой фанат Эванса на земле. Он называет Криса самым веселым и продвинутым человеком, который может рассмешить до упаду даже в сообщениях. «Я кучу времени провел с этим парнем в перерывах между сценами на площадке. Ну, когда щит на столе, и мы сидим и ждем, когда переустановят технокран. И мои самые величайшие моменты благодарности — когда мы вот так сидим, он смотрит на меня в костюме, я смотрю на него в костюме, и мы такие: „Господи, это все еще происходит? Да мы счастливцы!“» Но Дауни не сдается и настаивает, что все миры вселенной Marvel, от «Мстителей» и до «Черной пантеры», так удачно построились именно потому, что Эванс сумел побороть неверие в себя. «Люди любят говорить — и я это проглатываю, конечно — что я как бы прародитель этой вселенной. Но если говорить с точки зрения формирования команды и создания самой успешной творческой эстафеты в истории кино, именно Крис был решающим моментом».

У Криса Эванса нет костюма Кэпа

«Мстители»

Эванс признался, что никогда не просил отдать ему костюм Кэпа целиком — но у него есть знаменитый щит, который продюсеры все-таки вручили актеру. Хотя и от всего костюма он, конечно, не отказался бы. Говорит, сейчас самое время его все-таки выпросить.

Крис Эванс любит сцену в лифте

Крис обожает схватку в лифте из «Первый мститель: Другая война», которую, оказывается, снимали вообще самой первой: «Мне кажется, она реально крутая!»

Крис Эванс похоронил Кэпа

THR пытался узнать у актера, чем все-таки закончатся «Мстители: Финал». Тому, мы помним, строжайше запрещено раскрывать сюжетные ходы, как и всем остальным Мстителям, поэтому Эванс заявил, что знать ничего не знает — посмотрел всего час фильма. Журналисты пошли на провокацию и уточнили: то есть до того момента, когда Кэп умер? Эванс подхватил идею: «Именно. Когда я досмотрел, как погибаю от руки Тони Старка, то сказал: «Знаете, что? Не могу это видеть!»» Далее в разговоре журналисты снова попытались подловить Криса — умрет ли Кэп в фильме? И тот снова подыграл: «Тяжело было видеть свою смерть. Фильм будет долгим. Первая монтажная версия длится больше трех часов, из них только на мои похороны уйдет час». И хотя понятно, что Эванс, связанный контрактом, может только отшучиваться на такие вопросы — в Twitter какое-то время велись серьезные споры: а вдруг все это правда?!

Крис Эванс не уходит из профессии

«Мстители: Финал»